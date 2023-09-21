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Зачем на рукавах мужских пиджаков пришито столько бесполезных пуговиц


Зачем на рукавах мужских пиджаков пришито столько бесполезных пуговиц

На рукавах почти каждого мужского пиджака часто пришито сразу несколько пуговиц, которые абсолютно заслуженно кажутся большинству людей абсолютно бесполезными. Что интересно, пришивают их как на рукава дорогих моделей одежды, так и бюджетных пиджаков. Вопрос: зачем эти пуговицы вообще нужны, когда и откуда они появились? Попробуем разобраться.

Всему виной военная форма Нового времени и ее здоровенные манжеты на рукавах. |Фото: ya.ru.

Всему виной военная форма Нового времени и ее здоровенные манжеты на рукавах. |Фото: ya.ru.

 

Существует легенда о том, что пуговицы на рукава стали пришивать в эпоху Нового времени на военную форму для того, чтобы офицеры и солдаты не вытирали красивыми яркими рукавами пот и сопли! Откуда именно взялась эта легенда сказать сложно. Причем изобретение данного ноу-хау приписывается самым разным личностям той эпохи от Горацио Нельсона и Наполеона Бонапарта до Фридриха Великого и Петра I. Но стоит еще раз подчеркнуть – это не более, чем легенда. Сдается каждый, кто хотя бы раз вытирал лицо рукавом, согласится с тем, что никакая пуговица (даже самая большая) или пуговицы не помешают подобному делу! Но в одном историческая байка не лукавит, мода действительно пошла из армии.
Например, форме петровских солдат. Большие красные обшлага удерживают здоровенные медные пуговицы. |Фото: ya.ru.

Например, форме петровских солдат. Большие красные обшлага удерживают здоровенные медные пуговицы. |Фото: ya.ru.

 

Есть такая штука – обшлаг. Слово пришло в русский язык из немецкого – «Aufschlag». Обозначает оно всего-навсего обычный отворот или манжет на одежде. А зачем на одежде нужны манжеты? Правильно, для защиты ткани от истирания в каком-то уязвимом месте. Например, на рукаве… Так вот теперь внимательно посмотрите на реконструкцию (материальную или графическую) почти любого военного мундира периода XVII-XVIII веков. Что вы видите? Верно. Не просто массивные, а по-настоящему здоровенные манжеты/обшлага на рукавах. Одни из самых больших, пожалуй, на мундирах солдат Петра Великого.


Со временем здоровенные обшлага ушли, а пуговицы остались. |Фото: auction.ru.

Со временем здоровенные обшлага ушли, а пуговицы остались. |Фото: auction.ru.

 

И вот ведь «неожиданность», сам по себе такой манжет будет держаться скверно. Поэтому было бы неплохо пришить на рукав пуговицу, которая будет его удерживать. А еще лучше – несколько пуговиц. Лучше всего больших, чтобы не только с пользой, но еще и красиво было! Но кто-то скажет: «Так ведь это не пиджак!». Да, не пиджак. Вот только современный мужской деловой костюм происходит от костюмов XIX столетия, а те в свою очередь - от мужских платьев XVIII века. В том числе от тех, что благородные (и не очень) господа носили в армии.
Пиджак - далекий родственник мундира. ¦Фото: culture.ru.

Пиджак - далекий родственник мундира. ¦Фото: culture.ru.

 

Правда, уже к концу XVIII века манжеты на военной форме становились все меньше по своим размерам. Пуговицы были нужны для того, чтобы не давать обшлагу отворачиваться в неподходящее время. Однако, постепенно «утилитарного» в них становилось все меньше, а «модного» - все больше. Поэтому, когда в конце XIX столетия появился пиджак современного типа, здоровенные манжеты окончательно вышли из употребления, а потому и пуговицы на рукавах превратились из украшения и функционального элемента просто в украшение. У костюмов нашего времени выраженного обшлага нет в принципе, а пуговицы на рукаве есть, но только как декоративный элемент. Красиво ведь.

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Зачем на рукавах мужских пиджаков пришито столько бесполезных пуговиц

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Зачем на рукавах мужских пиджаков пришито столько бесполезных пуговицПодписаться на мой Instagram
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