5 мифов о «Титанике», навеянных художественными фильмами

1. «Непотопляемый»

Катастрофа вдохновила многих творческих личностей на создание художественных произведений о «Титаника».

Компания White Star Line, которой принадлежал лайнер, никогда не заявляла, что он непотопляем.

2. Последняя мелодия корабельного оркестра

Музыканты играли до последней минуты.

3. Смерть капитана Смита

Именно капитан несёт весь груз ответственности за произошедшее.

4. Злодей Исмей

Бизнесмен Брюс Исмей всегда изображается как отрицательный персонаж.

5. Пассажиры третьего класса – люди третьего сорта

На самом деле класс имел значение.