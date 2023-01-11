5 мифов о «Титанике», навеянных художественными фильмами

Наверное, абсолютно каждый знает, чем заканчивается эта трагическая история. Никакого хэппи-энда – «Титаник» идёт ко дну. Эта страшная морская катастрофа послужила вдохновением для множества художественных произведений и кинолент. Многие факты из последних минут жизни легендарного корабля повторяются из одного повествования в другое с завидным постоянством. Но все ли они соответствуют истине? Самые знаменитые мифы о «Титанике», которые уже стали каноном «правдивой» версии гибели знаменитого лайнера, далее в обзоре.
Больше века назад «Титаник» столкнулся с огромным айсбергом и затонул спустя два с половиной часа. Трагедия унесла жизни более полутора тысяч человек. О катастрофе за это время сняли десятки кинолент. Самая знаменитая, наверное, из них — это блокбастер 1997 года, снятый знаменитым голливудским режиссёром Джеймсом Кэмероном. Так уж вышло, что неуёмная фантазия кинематографистов стала восприниматься зрителями как истинная история «Титаника»...
1. «Непотопляемый»
Катастрофа вдохновила многих творческих личностей на создание художественных произведений о «Титаника».
В упомянутом выше фильме Джеймса Кэмерона мать главной героини смотрит на корабль, стоящий в доке Саутгемптона, и произносит такие слова: «Так вот он, тот самый непотопляемый корабль».
Этот миф, вероятно, наиболее распространён и в то же время наиболее далёк от истины. Конечно, по задумке режиссёра — это великолепная идея. История получается такая: некий гордец строит огромный непотопляемый корабль. Сразу возникает аналогия с тем, как мифический Прометей крадёт у богов огонь. Боги разгневались и наказали человека. Логично и красиво. Только вот компания White Star Line, построившая «Титаник», никогда не брала на себя смелости утверждать, что их судно непотопляемо.
Компания White Star Line, которой принадлежал лайнер, никогда не заявляла, что он непотопляем.
Все подобные заявления появились лишь после гибели корабля. Кинематограф существовал уже больше десятка лет, когда случилась катастрофа. Несмотря на это, видеозаписей о «Титанике» практически не осталось. Всё дело в том, что до крушения он не был так знаменит. Слава самого большого и непотопляемого корабля принадлежала другому такому лайнеру под названием «Олимпик». Именно он часто красуется на кадрах, когда рассказывают о «Титанике».
2. Последняя мелодия корабельного оркестра
Наверное, одна из самых ярких и эмоциональных сцен во всех кинолентах о «Титанике» - это оркестр, который продолжает играть до последнего. Музыканты старались морально поддержать обезумевших от паники пассажиров и играли, несмотря на то, что корабль неумолимо шёл ко дну. Все они погибли, но их подвиг продолжает вызывать слёзы сочувствия, восхищение их невероятным мужеством и безмерное уважение.
Музыканты играли до последней минуты.
И это правда. Так оно и было. Только для того, чтобы вызвать более сильные эмоции у зрителя, в качестве последнего произведения оркестра звучит «Ближе, Господь, к тебе». Очень символично и эмоционально. И здесь начинаются расхождения. Одни выжившие пассажиры говорили, что музыканты играли популярную музыку и рэгтайм. Некоторые же утверждали, что они исполняли именно этот гимн. В любом случае он очень уж подходит, идеально вписывается в канву происходящего на экране. Наверное, поэтому ни один режиссёр не отказался от его использования.
3. Смерть капитана Смита
О последних мгновениях жизни капитана не известно практически ничего. Кто-то считает его героем, принявшим смерть на борту вверенного ему судна. Другие считают напыщенным и самоуверенным гордецом, не внявшим предупреждениям об айсбергах. Он не снизил скорость, хотя был осведомлён о ситуации со скоплением льдов. Кроме того, Смит не мог не знать о том, что шлюпок в любом случае не хватит на всех, но допустил, чтобы они спускались на воду наполовину заполненными. В итоге они даже не вернулись, чтобы подобрать выживших.
Именно капитан несёт весь груз ответственности за произошедшее.
Капитан Смит был увековечен не только в кино. В его честь возведены памятники, напечатаны открытки. О его мужестве слагают легенды и различные прославляющие истории. Только эксперты считают, что именно капитан, и никто другой, несёт ответственность за все проколы в организации спасения пассажиров «Титаника».
Некоторые историки считают, что Смит позволил себе поддаться панике. Он прекрасно видел, что корабль обречён. Возможно, именно с этим связаны его странные распоряжения. В частности, он, вполне вероятно, перепутал «Титаник» с «Олимпиком». Смит отдал приказ спустить шлюпки с палубы, которой на «Титанике» и в помине не было. Зато она была на «Олимпике».
4. Злодей Исмей
Бизнесмен Брюс Исмей всегда изображается как отрицательный персонаж.
Брюса Исмея всегда показывают самодовольным негодяем, который заставил капитана не сбавлять скорость судна, хотя было известно об опасности. После этого он в первых рядах трусливо бежит с тонущего корабля, расталкивая локтями женщин и детей.
На самом деле не так страшен Исмей, как его малюют. Всё дело в банальной мести. Задолго до катастрофы Брюс повздорил с одним крупным американским газетным магнатом. Против бизнесмена в Штатах была развёрнута настоящая информационная война. Исмея намеренно очерняли в прессе, распространяя клевету о том, что он запрыгнул в первую шлюпку.
Мнения очевидцев расходятся в этом вопросе. Кто-то говорит, что сесть в шлюпку бизнесмена заставил первый помощник капитана. Другие утверждают, что он потребовал от команды увезти его в безопасное место. В результате же расследования, проведённого из-за катастрофы, выяснилось совершенно иное. Брюс, по словам многих пассажиров, помогал им садиться в лодки. Сам он сел лишь в последнюю шлюпку.
Интересно, что в нацистской Германии в 1943 году был снят фильм «Титаник». Там Исмей — это отрицательный персонаж в образе наглого и заносчивого еврея. Капитан Смит — герой, просто тевтонский рыцарь, которого гнобит бизнесмен. Даже в киноленте Джеймса Кэмерона, который старался следовать истории, Брюс изображён в негативном свете. Режиссёр знал о том, что это неправда, но не стал переделывать сценарий. Кэмерон считал, что этот эпизод зритель ожидает увидеть именно таким.
5. Пассажиры третьего класса – люди третьего сорта
На самом деле класс имел значение.
Один из самых ярких эпизодов в блокбастере Кэмерона демонстрирует то, как пассажирам третьего класса мешают выбраться на палубу. Их буквально запирают внизу, обрекая на страшную смерть. Им не дают ни единого шанса добраться до спасательных шлюпок. На самом деле этому нет никаких доказательств.
Ограждение действительно было. Только оно существовало лишь для того, чтобы воспрепятствовать распространению вирусных инфекций, отделив их от других пассажиров. Этого требовали директивы иммиграционного законодательства Соединённых Штатов. Ведь третьим классом в Америку добирались в основном малообеспеченные граждане других стран, желающие начать в Новом Свете новую жизнь. Перед прибытием все эти люди обязаны были пройти специальный медицинский осмотр.
У пассажиров каждого класса были свои выходы на соответствующие палубы. На этих палубах находились спасательные шлюпки. Только вот на палубе третьего класса их не было. Этим людям пришлось пройти подлинный квест и преодолеть сложный лабиринт запутанных коридоров и лестниц, чтобы добраться до лодок. У пассажиров первого и второго класса в этом смысле была фора. Перегородки действительно некоторое время были закрыты. Стюарды просто ожидали распоряжений по этому поводу.
В результате было потеряно драгоценное время, которого и так не было. Когда третий класс оказался у спасательных шлюпок, практически все они уже были спущены на воду. Кроме того, пассажиры третьего класса долго мешкали и не желали садиться в лодки без своего багажа. Все эти аспекты в комплексе и привели к столь плачевному результату. Из пассажиров третьего класса выжила лишь треть. Да, класс имел значение.
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