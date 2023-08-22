Что лучше всего приготовить на пару: 5 аппетитных блюд для всей семьи

Блюда, приготовленные на пару – отличный выбор для тех, кто отдаёт предпочтение здоровому и сбалансированному питанию с низким содержанием жира и холестерина. Такая еда получается вкусной, полезной и питательной. Верится с трудом? Тогда ловите подборку рецептов, которые сто процентов развеют любые сомнения.
1. Шашлык из курицы
Куриный шашлык. \ Фото: bing.com.
Если вы думаете, что мясо на пару, а тем более шашлык будет пресным и невкусным, то вы глубоко ошибаетесь.
Ингредиенты:
• Куриное филе среднего размера – 3 шт;
• Йогурт без добавок – 1 стакан;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Уксус столовый – опционально;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Лаваш листовой – для подачи;
• Помидоры черри – для подачи;
• Листья салата – для подачи.
Шашлык из курицы. \ Фото: realbalanced.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе при необходимости зачистить;
• Слегка ополоснуть под холодной проточной водой;
• После как следует просушить бумажными полотенцами;
• Затем мякоть нарезать равномерными кусочками средней величины;
• В глубокой ёмкости смешать йогурт с солью и смесью молотых перцев;
• Добавить мясо и как следует перемешать;
• Накрыть пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на сорок минут;
• После нанизать кусочки мяса на шпажки;
• Готовить на пару или в пароварке около тридцати-сорока минут, время от времени переворачивая, чтобы мясо равномерно проварилось;
• В другой ёмкости смешать уксус с щепоткой соли;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• И замариновать в уксусе;
• Готовый шашлык выложить на тарелку;
• Посыпать маринованным луком;
• Подавать с лавашем, томатами и листьями салата.
2. Творожная запеканка
Запеканка на пару. \ Фото: i.pinimg.com.
Творожная запеканка, приготовленная на пару, получается лёгкой, нежной и воздушной, словно суфле. Такое блюдо придётся по вкусу как детям, так и взрослым.
Ингредиенты:
• Творог – 200 г;
• Кефир -1 стакан;
• Яйца – 3 шт;
• Манная крупа – 8 ч.л;
• Сода – 0,5 ч.л;
• Сахар – по вкусу;
• Ванильный сахар – по вкусу.
Творожная запеканка. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать творог с кефиром, яйцами, ванилью, содой и сахаром;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Выложить в форму для запекания;
• Готовить на пару около сорока минут;
• После слегка остудить;
• Выложить на блюдо;
• Порционно нарезать;
• И подать к столу.
3. Мясные тефтели
Тефтели на пару. \ Фото: thewoksoflife.com.
Главным преимуществом такого блюда является то, что его можно подавать как самостоятельное, так и с гарниром из овощей или картофеля, а также с салатом.
Ингредиенты:
• Фарш мясной – 700 г;
• Яйца – 1-2 шт;
• Рис – 1 стакан;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Паровые тефтели. \ Фото: tumblr.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Выложить в глубокую миску;
• Добавить очищенный и пропущенный через пресс чеснок;
• Вбить яйца;
• Соединить с фаршем;
• Сдобрить солью и смесью молотых перцев;
• Добавить рис;
• Тщательно перемешать;
• Сформировать тефтельки;
• Выложить в форму для пароварки;
• Готовить около часа.
4. Кускус с рыбой
Кускус с рыбой. \ Фото: img.taste.com.au.
Кускус с рыбой – блюдо, которое получается очень вкусным, сытным и питательным. Оно отлично подойдёт как для обеда, так и для ужина.
Ингредиенты:
• Рыба морская филе – 4 шт;
• Кускус – 1 стакан;
• Черри или коктейльные томаты – 6-8 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Базилик сушёный – по вкусу.
Рыба на пару и кускус. \ Фото: sobeys.com.
Способ приготовления:
• Кускус выложить в кастрюлю, казан или миску;
• Залить двумя стаканами кипятка;
• Накрыть крышкой и дать настояться полчаса;
• Затем выложить в контейнер для пароварки;
• Рыбное филе проверить на наличие костей и при необходимости извлечь их;
• Выложить поверх кускуса;
• Томаты вымыть;
• Нарезать кружками средней толщины;
• Выложить поверх рыбы;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Посыпать сушёным базиликом;
• Готовить на пару примерно полчаса-сорок минут.
5. Овощи на пару
Овощи на пару. \ Фото: images-gmi-pmc.edge-generalmills.com.
И завершают подборку рецептов на пару – овощи, которые можно подавать как самостоятельное блюдо, там и с гарниром.
Ингредиенты:
• Кабачки небольшого размера – 2 шт;
• Капуста цветная маленькая – 1 кочан;
• Брокколи – 1 маленький кочан;
• Картофель молодой мелкий – 10-12 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Паровые овощи. \ Фото: veggiefestchicago.org.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Поскоблить;
• Выложить в форму для пароварки;
• Цветную капусту и брокколи вымыть;
• Разобрать на соцветия;
• Выложить поверх картошки;
• Кабачки вымыть;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Выложить к остальным овощам;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Слегка перемешать;
• Готовить на пару примерно сорок-пятьдесят минут;
• После подать к столу.
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