8 простых идей, как круто оформить веранду, чтобы оттуда не хотелось уходить

Наконец-то погода стабилизировалась, а значит можно открывать сезон вечеров на веранде. Главное – сделать это место максимально уютным и атмосферным, ведь, как пристройку оформишь, так лето и проведешь. Novate.ru предлагает несколько идей для декора, которые сделают время, проведенное на веранде, незабываемыми.
1. Гамак
Гамак идеально подходит для отдыха и чтения. / Фото: Pinterest.ru
Одна вещь, зато какая! В восторг придут не только дети, но и взрослые. Только представьте: вы мирно покачиваетесь в гамаке с любимой книгой в руках, рядом на кофейном столике стоит тарелка с малиной или клубникой, выращенной собственными руками, поют птицы, солнце ласково пригревает своими лучами…Райское наслаждение!
2. Гирлянда
Гирлянда подарит праздничное настроение
Иллюминация актуальна не только в новогодние праздники, но и круглый год. В сумерках яркие огни будут создавать потрясающую атмосферу – волшебную, уютную, а когда нужно – и танцевальную. При выборе гирлянды будьте предельно внимательны: далеко не все модели выдерживают повышенную влажность и перепады температуры. Специалисты советуют оформить веранду садовыми гирляндами на солнечных батареях, которые работаю в паре с LED-светильниками. Они не только яркие, что обеспечит качественное освещение, но также долговечные и не греются, а значит, возгорание можно исключить.
Что касается других осветительных приборов – а на веранде их должно быть много – то модели нужно подбирать разные по уровню и интенсивности. В качестве общего освещения использовать яркие потолочные лампы или бра, локального – настенные фонари или напольные высокие экземпляры с рассеянным светом, точечного – светодиодные лампы для подсветки крыльца.
3. Свечи и подсвечники
Используйте обычные свечи или на батарейках
Если вы любите проводить время на веранде вечером и хотите делать это в уютной, романтичной атмосфере, тогда воспользуйтесь помощью свечей. Они могут выступать как самостоятельные элементы (на подставках или в прозрачных стаканах) либо в тандеме с подсвечниками. Кстати, в интерьер веранды отлично впишутся любые подсвечники: лаконичные стеклянные, кованые металлические, керамические с этническим рисунком и даже антикварные фарфоровые.
4. Комнатные растения
Комнатные растения создают комфортный микроклимат
Правильно говорят, что зелени много не бывает, тем более, когда речь заходит о веранде – эту комнату невозможно представить без цветов, которые создают комфортный микроклимат и выразительно украшают пространство. В интерьер прекрасно впишутся напольные и подвесные кашпо, куда можно посадить растения ампельной формы – свисающие лозы будут радовать глаз, а приятный аромат – витать в воздухе. Обратите внимание на эвкалипт, плющ обыкновенный и тилландсию – эти растения идеально подойдут для создания уютной обстановки.
Однако это далеко не все варианты. На веранде можно разместить карликовые деревья в маленьких кадках, одиночные яркие цветы в настенных кашпо, продуманные композиции в горшках, совпадающих по стилю, оттенку или форме, «живые» стены из вьющихся растений. Кстати, веранда может стать отличной альтернативой домашнему саду. Поэтому если захочется, смело сажайте в деревянных ящичках розмарин, мяту, мелиссу, базилик и другие ароматные травы, без которых сложно представить наше лето.
5. Занавески
Занавески лучше выбирать из натурального материала
Если есть, куда повесить занавески, этим шансом обязательно нужно воспользоваться. Шторы из натурального материала или цветной тюль из органзы сразу сделает пространство намного уютнее. Дизайнеры советуют также учитывать стилевое направление веранды. Для прованса идеально подойдут легкие льняные или хлопковые занавески пастельных цветов, для модерна – шторы с эффектом градиента, для минимализма – рулонные полотка, для классического интерьера – плотные гардины коричневого, белого или кремового оттенка.
Кроме декоративной роли, занавески играют еще и практичную: они делают пространство более уединенным, а также защищают от ветра и атак насекомых – летом это особенно актуально, ведь из-за мух и комаров часто не получается посидеть на улице в свое удовольствие.
6. Скатерть
Скатерть может быть однотонная или с принтом
Веранду стоит рассматривать не только в качестве места для отдыха, но также как обеденную зону. Ведь, что может быть лучше чашки кофе с круассанами, которыми вы сможете насладиться ранним утром на свежем воздухе? А если вечером в гости нагрянут друзья? Идти в дом пить чай, когда есть сказочно оформленная веранда – настоящее преступление.
Поэтому обязательно следует обзавестись столом и украсить его красивой скатертью. От клеенки советуем сразу отказаться – да, она практичная, не впитывает пятна и жидкости, простая в уходе, однако делает интерьер устаревшим и безвкусным. Лучше обратите внимание на изделие изо льна или жаккарда – материалов, которые всегда выглядят стильно и дорого. Скатерть может быть как однотонной, так и с рисунком – особенно уместно будет смотреться экземпляр с «деревенским» принтом. Также в интерьер впишется текстиль с кружевом или кистями. Чтобы повысить уровень практичности, выбирайте скатерть с защитной пропиткой, которая не позволит впитаться разлитому кофе, воде и другим жидкостям.
На заметку: А чтобы каждая трапеза приносила удовольствие, заряжала энергией и хорошим настроением, позаботьтесь о наличии красивой посуды: яркий сервиз, разноцветные бокалы тарелки с цветочным принтом – выбирайте то, что станет идеальным дополнением семейных обедов и шумных вечеринок.
7. Сезонный текстиль
Для разных сезонов - разные цвета текстиля
Шторы и скатерть являются не единственным текстилем, который должен присутствовать на веранде. Подушки, чехлы на диваны и кресла, ковры – все это направлено на повышение уровня уюта. Кстати, если веранда застекленная и в холодное время отапливается, следует задуматься о сезонной ротации текстиля – это самый простой, быстрый и экономичный способ изменить настроение зоны отдыха и стать ближе к той поре, которая царит за окном.
Поэтому для каждого сезона стоит подобрать отдельный декор в разной цветовой палитре. Например, летом веранду стоит украсить изделиями красочных ягодных оттенков; осенью использовать красный, желтый, оранжевый, коричневый цвета; для зимы подобрать текстиль холодной цветовой гаммы; для весны – нежные природные тона.
8. Мебель
Мебель может быть плетеная и винтажная
Самым оптимальным вариантом будет разместить на веранде плетеную мебель или из ротанга. В первую очередь, такой выбор обусловлен практичностью материалов: они не выгорят от постоянного воздействия солнечных лучей, не испортятся от повышенной влажности. Мебель простая в уходе и абсолютно универсальна, так как вписываются в любой стиль оформления дачи.
Есть и другие варианты из разряда ретро. Винтажные стеллажи для книг, высокие буфеты и серванты с сервизами за стеклянными дверцами, кованные стулья – любое из этих изделий сможет стать акцентом в интерьере веранды, притягивая взгляды. Особенно эффектно смотрится патинированная мебель с благородно состаренным дизайном, которая подчеркивает атмосферу.
Если же покупка новой мебели не входит в ваши планы, а советские предметы интерьера уже давно проданы, значит, придется заниматься реставрацией того, что есть. Покрасьте стол, купите красивые чехлы на стулья, перетяните диван новой тканью – в общем, подключайте фантазию и творите!
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