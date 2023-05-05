8 простых идей, как круто оформить веранду, чтобы оттуда не хотелось уходить

1. Гамак

Гамак идеально подходит для отдыха и чтения. / Фото: Pinterest.ru

2. Гирлянда

Гирлянда подарит праздничное настроение

3. Свечи и подсвечники

Используйте обычные свечи или на батарейках

4. Комнатные растения

Комнатные растения создают комфортный микроклимат

5. Занавески

Занавески лучше выбирать из натурального материала

6. Скатерть

Скатерть может быть однотонная или с принтом

7. Сезонный текстиль

Для разных сезонов - разные цвета текстиля

8. Мебель

Мебель может быть плетеная и винтажная