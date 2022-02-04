Неизвестная история йо-йо: от Древней Греции до космических просторов

Йо-йо – самая старая после куклы игрушка.

Мальчик играет с терракотовой йо-йо. Изображение на античном киликсе, примерно 440 г. до н.э.

Игрушка диаболо.

Мексиканские йо-йо.

Женщина с йо-йо, Северная Индия (1770)

Дама играет с йо-йо в Берлине в 1960-х годах

Йо-йо сегодня.

Иллюстрация 1791 года, на которой изображена женщина, играющая с «английским Бандалором» (йо-йо).

Йо-йо в космосе.