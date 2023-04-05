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Эти перекрестки заставят вздрогнуть даже самого опытного водителя

После поездки через эти перекрестки даже самый опытный водитель смахнет капельки пота со лба. И кому только пришло в голову сконструировать подобные дорожные развязки?


1. Лос-Анджелес





Эта впечатляющая многоуровневая развязка была построена в 1993 году. Кроме обычных автомобильных дорог, в нее входят транзитные дороги и ветки метро

1. Лос-Анджелес дорога, перекрестки






2. Москва





Этот перекресток расположен на Таганской площади. На нём соединяются воедино несколько дорог с более чем шестью полосами каждая. Транспорта здесь настолько много, что это очень затрудняет передвижение.

2. Москва дорога, перекрестки





3. Великобритания





Эту развязку называют перекрестком Спагетти. Здесь 18 направлений движения и 6 уровней дороги. Сориентироваться без проводника будет крайне сложно.

3. Великобритания дорога, перекрестки





4. Англия





Эта развязка, иронично названная «Волшебное приключение», состоит из 5 кольцевых пересечений, которые расположены вокруг шестого. Машины на внешнем кольце здесь двигаются против часовой стрелки, а в маленьких кольцах — в противоположную сторону.

4. Англия дорога, перекрестки





5. Шанхай





Перед вами один из самых больших винтовых мостов в Шанхае. Его длина составляет больше 8 000 метров. Каждый день здесь проезжают более 120 000 автомобилей.

5. Шанхай дорога, перекрестки





6. Япония





В Японии тоже есть сложные перекрестки. Например, эта многоуровневая развязка под названием Петля Хигаси Осака.

6. Япония дорога, перекрестки





7. Гибралтар





Это единственный в мире перекресток, где дорога пересекает взлетно-посадочную полосу.

7. Гибралтар дорога, перекрестки





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