6 обычных средств, которые можно и нужно использовать не по назначению

Каждый из нас не раз встречал рецепты и лайфхаки, для которых нужны предметы наподобие чешуи пятнистой гидры или ресниц непуганого дракона.

Но есть немало и таких «секретиков», для реализации которых необходимо всего лишь то, что есть на каждой кухне.

Подробнее о бытовых лайфхаках – далее в обзоре.

1. Уксус

Уксус в стиральной машинке.

Опытные хозяйки знают, что если добавить стаканчик уксуса в стиральную машинку при стирке цветного белья, оно не потускнеет и не полиняет. Кроме того, уксус оказывает антибактериальное действие, что делает его полезным помощником в уборке. Уксус будет полезен и дачникам. Всего одна столовая ложка поможет вернуть здоровый вид увядшим овощам и зелени.

2. Мед

Мед от похмелья.

По нашей информации, Королевское химическое общество провело ряд исследований, связанных с лечением похмельного синдрома. Так, британские ученые выяснили, что мед помогает быстрее прийти в себя после вечеринки. Просто добавьте столовую ложечку мед в травяной чай или намажьте на тост, чтобы стимулировать метаболизм.

Кроме того, мед обладает антибактериальным и противомикробным действием, что делает этот сладкий продукт эффективным средством для заживления небольших ран и ожогов.

3. Растительные масла

За неимением других средств, нанесите тонкий слой меда под повязку.

Растительные масла в хозяйстве.

Растительное масло пригодно не только для жарки и заправки салатов. С его помощью можно удалить краску, попавшую на кожу. Чтобы добиться максимального эффекта, добавьте к маслу щепотку соли. Получится нечто вроде скраба, который не только устранит след от краски, но и увлажнит кожу.

Пригодится масло и на даче. Если вы не любите заниматься чисткой садового инвентаря, время от времени обрабатывайте лезвия инструментов любым растительным маслом. Это предотвратит налипание земли и травы, а также улучшит скольжение.

За неимением специальных средств оливковое масло можно использовать для полировки кожаной обуви. Только не переборщите, для качественной обработки будет достаточно всего капли.

Ну, и напоследок лайфхак от опытных родителей, которые знают, что растительное масло помогает вытащить запутавшуюся в волосах жвачку.

4. Соль

Соль от винных пятен.

Соль - это незаменимая приправа, а еще с ее помощью можно удалить пятно от красного вина. Для этого загрязненный участок нужно промокнуть, чтобы убрать излишки жидкости, щедро посыпать солью, оставить на десять минут, а потом промыть под проточной водой. При необходимости процедуру стоит повторить.

Также соль можно использовать для приготовления эффективных скрабов для тела, просто смешайте ее с кофе и маслами.

5. Вазелин

Вазелин в машине и дома.

Вазелин используют не только для защиты и восстановления кожи, но и незаменимый помощник в машине. Его можно использовать для полировки пластиковых деталей салона, а также для защиты дверей от замерзания. Дома вазелин можно использовать для аккуратного маникюра. Наносите его ватной палочкой по кутикуле перед тем, как покрывать ногти лаком. Это защитит кожу от загрязнения. А когда закончите с покрытием, смажьте тем же вазелином горлышко бутылочки с лаком, чтобы крышечка не присыхала. Ну, и напоследок, захватите вазелин на дачу, чтобы защитить продукты и миски животных от муравьев.

6. Аспирин

Аспирин для кожи и цветов.

Аспирин, пожалуй, одно из самых популярных обезболивающих и жаропонижающих средств. Однако использовать это лекарственное средство можно и в других целях. По нашей информации, эти таблетки можно эффективно использовать для ухода за лицом. Он оказывает антибактериальный и антисептический эффект, помогает регулировать выделение кожного сала и бороться с прыщами.

Если смешать 6-8 таблеток аспирина с небольшим количеством лимонного сока и теплой водой, получится эффективное средство для ухода за ступнями. Нанесите пасту на ножки, оберните их полотенцем, полежите 15 минут, а после смойте водой и потрите пемзой.

Ну, а если растворить таблетку аспирина в трех литрах воды и полить неокрепшие цветочки, их корневая система улучшится, а растение скорее приживется в новом горшке.

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