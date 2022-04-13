«Леди Обезьяна»: невероятная мексиканка, ставшая диковинкой цирка в XIX веке

Хулия Пастрана - женщина с внешностью обезьяны. | Фото: thevintagenews.com.
В XIX веке невероятную популярность имели цирковые представления, в которых выступали люди со всякого рода особенностями внешности. Одни были сросшимися от природы близнецами, другие имели лишние конечности, а третьи напоминали животных. Именно к последним и относилась Хулия Пастрана. Ее называли «Женщина-медведь» или «Леди Обезьяна». А все потому, что женщина имела невероятно густой волосяной покров на лице и на теле.
Хулия Пастрана - женщина с густым волосяным покровом. | Фото: afflictor.com.
Хулия Пастрана (Julia Pastrana) родилась в 1834 году в Мексике. У нее было редкое наследственное заболевание – гипертрихоз, т. е. все тело Хулии от ног до головы покрывали густые жесткие волосы. В дополнение к этому девочка имела необычайно большой нос, уши и зубы, чем напоминала гориллу.
Когда Хулии Пастране было около 20 лет, она пересекла границу между Мексикой и США, где ее заметил некий М. Райтс. Он предложил девушке работать в популярном шоу уродов, и она согласилась. Несмотря на жуткую внешность, Хулия Пастрана была очень доброжелательна, хорошо пела и танцевала.
Хулия Пастрана - артистка цирка второй половины XIX века. | Фото: ru.wikipedia.org.
Через некоторое время у нее появился другой антрепренер, а затем Хулия попала к Теодору Ленту, ставшему в последствие ее мужем. Они отправились в турне по Европе, где помимо выступлений, удивительную женщину показывали профессорам и докторам наук. Теодор Лент даже сочинил историю, согласно которой мать Хулии якобы отправилась в горы, где спаривалась с обезьянами. А от этого появился младенец, весь покрытый волосами.
Марка с изображением Julia Pastrana. | Фото: thevintagenews.com.
В 1860 году в возрасте 26 лет Хулия Пастрана забеременела. Когда пришло время родов, она находилась на гастролях в Москве. Ребенок родился с таким же густым волосяным покровом, что и мать. Он прожил всего 35 часов. Сама же Хулия скончалась через пять дней из-за послеродовых осложнений.
Вместо того чтобы похоронить жену и ребенка, Теодор Лент обратился к профессору Московского университета с просьбой мумифицировать умерших. Даже в кончине Хулии он усмотрел свою выгоду: поместил забальзамированные останки в стеклянный гроб и стал возить по Европе, выставляя перед публикой.
Через два года после смерти Хулии Теодор Лент нашел еще одну женщину с таким же волосатым лицом, женился на ней, назвал Сероной Пастраной и стал представлять ее публике как сестру Хулии Пастраны.
После смерти Теодора Лента в 1884 году в русской психиатрической больнице след мумий потерялся. В 1921 они появились в норвежском музее, но по настоянию общественности, саркофаги запечатали и отправили в архив, где они пробыли до 1970 года. Потом мумии отправили на выставку в США. Там вандалы изувечили тело новорожденного, а его останки съели мыши.
Мумия Хулии Пастраны. | Фото: colors.life.
Тело Хулии Пастраны обрело покой только в 2013 году, когда университет Осло, где находился саркофаг, согласился выдать мумии мексиканцам. Тело захоронили через 150 лет после смерти.
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