17 уловок, которые стоит взять на заметку каждой девушке

Небольшие хитрости, о которых стоит знать каждой девушке.
Для того чтобы быть красивой еще мало такой родиться. Настоящая "красота" приходит только после должного ухода, а вот сделать это уже на порядок сложнее. По счастью в новом обзоре были собраны примеры и хитрости, которые помогут в "наведении порядка" любой представительнице прекрасной половины человечества.
1. Стойкость помады
Продлить стойкость помады.
После того, как вы нанесли помаду, приложите салфетку и припудрите губы сквозь нее. Такая хитрость позволит устранить липкость и закрепить помаду так, что она продержится на губах весь день.
2. Простейший нейл-арт
Простой рисунок на ногтях.
Совсем не умеете рисовать? Лейкопластырь вам в помощь. Приклейте кусочки перфорированного пластыря к ногтям, покрытым однотонным лаком и нанесите на него лак другого цвета. Очаровательный маникюр в горошек готов!
3. Подставка для кистей
Подставка для кистей.
Оригинальную подставку для карандашей и кистей для макияжа можно сделать из грубой половой щетки.
4. Органайзер для шарфов
Вешалка для шарфов.
С помощью резинок или хомутов, прикрепите несколько металлических колец для штор к обычным плечикам, чтобы получить удобную и оригинальную вешалку для шаров. Такой органайзер с шарфами можно повесить в шкаф или на видном месте в прихожей.
5. Инструменты для волос
Хранение щипцов, плоек и фенов.
Все девушки знают, как много места занимают фен, щипцы и плойки для волос. Чтобы ванна всегда выглядела опрятно, храните электроинструменты для волос на крючках для полотенец, прикрепленных к внутренней части дверцы шкафчика.
6. Слишком темный тон
Осветляем тональное средство.
Новый тональный крем оказался слишком темным? Летний загар сошел, и старое тональное средство больше не подходит? Выход есть! Разбавьте тональное средство небольшим количеством увлажняющего крема для лица. Такая хитрость позволит немного осветлить темное тональное средство.
7. Органайзер для украшений
Самодельный органайзер для украшений.
Из ненужной картонной коробки можно сделать практичный и оригинальный органайзер для украшений. Удобней всего в таком органайзере размещать серьги гвоздики. Но если включить фантазию и оборудовать коробку какими-нибудь «крючками», удастся разместить и другие украшения.
8. Яркий аккуратный маникюр
Яркий и аккуратный маникюр.
Перед тем, как наносить яркий лак на ногти, покройте их тонким слоем белого лака. Белая основа сделает цвет насыщеннее и значительно облегчит процесс снятия лака.
9. Пышные ресницы
Густые ресницы.
Оказывается, для того, чтобы реснички выглядели объемнее, тушь нужно наносить по направлению к переносице, а не вверх.
10. Прибавить яркости
Секрет насыщенного цвета теней.
Прокрасьте веки белым карандашом перед тем, как наносить тени. Такая хитрость позволит усилить яркость и насыщенность теней в несколько раз и сделает макияж глаз по настоящему восхитительным.
11. Излишки помады
Палец в рот... клади.
Чтобы излишки помады не попадали на зубы, после нанесения помады положите в рот палец и плотно сомкните губы. Таким образом, излишки помады останутся на пальце и не испортят вашу улыбку.
12. Подставка для фена
Кронштейн для фена.
Не получается держать фен и одновременно делать укладку? Используйте кронштейн в виде гусиной шеи, чтобы зафиксировать фен и тем самым освободить руки.
13. Охлаждение лаков
Секрет идеального маникюра.
Перед тем, как накрасить ногти, поставьте флакончик с лаком в холодильник на пятнадцать минут. Охлажденный лак быстрее высохнет, и не будет пузыриться на ногтях.
14. Два тона
Смешивание тонов.
Используйте темное и светлое средства, чтобы добиться идеального тона лица. Тональный крем более темного оттенка следует наносить под скулы, на крылья носа и в уголки лба. Светлое средство наносится под глаза, на спинку носа, в центре подбородка и лба. В итоге получится весьма забавный «раскрас», который после растушевки превратится в прекрасный естественный тон.
15. Градиент
Модное окрашивание в домашних условиях.
Тщательно расчешите волосы и соберите их в высокий хвост на макушке. Наносите светлую краску на все торчащие из хвоста концы, выждете время воздействия и смойте. Модное окрашивание с эффектом выгоревших кончиков готово.
16. Нанесение духов
Наносим духи правильно.
Чтобы аромат любимых духов держался максимально долго нужно всего лишь правильно наносить парфюм. Распылите аромат на расческу, чтобы равномерно нанести его на волосы. Коснитесь ароматом зоны за ушами, задней поверхности шеи, внутренней поверхности локтей, пупка и за коленями.
17. Пятна пота
Защита от пятен пота.
Приклейте обыкновенные ежедневные прокладки на внутренний шов рукавов блузки, чтобы избежать появления пятен пота. Такая хитрость станет настоящим спасением для людей, страдающих обильным потоотделением.
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