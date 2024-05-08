С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Стародымов
    А разве в 1917 году была Алжирская Народная Демократическая Республика?Первая мировая во...
  • Sergiy Che
    Не принимает Земля Русская прах либерды....Керенский: послед...
  • Ингерман Ланская
    "История советской парфюмерии начиналась задолго до смены политического устройства 1917 года...... О КАК!!! совдепии ...Чем пах Советский...

15 туристических направлений, перед выбором которых нужно хорошо подумать


Самые опасные места для туристов.

Самые опасные места для туристов.

Путешественники «со стажем» прекрасно знают, что есть некоторые места, куда попросту не стоит приезжать. Ну а если уж приехал - готовиться к худшему. Потому что на фоне интереснейших достопримечательностей, яркой истории и колоритных пейзажей придётся столкнуться с мошенниками, нечистыми на руку продавцами, а то и вовсе убийцами. Мы собрали самые "горячие" места на нашей планете, где туристам не стоит рассчитывать на доброе расположение местных жителей.

1. Сомали


Сомали: есть море и пляжи, нет закона.

Сомали: есть море и пляжи, нет закона.

 

За последние двадцать лет это фактически была ничейная земля, на которой царил хаос и анархия. Официальное правительство на самом деле контролирует только небольшие части столицы страны, Могадишо.

2. Кеймада-Гранди


Не курорт, а террариум.

Не курорт, а террариум.

 

Кеймада-Гранди или Змеиный остров - бразильский остров, закрытый для посещения туристов. Причина тому проста — на нем в среднем встречаются 5 ядовитых змей на квадратный метр

3. Северный Сентинельский остров


Северный Сентинельский остров - место, где вам откровенно не рады.

Северный Сентинельский остров - место, где вам откровенно не рады.

На этом острове в Бенгальском заливе обитают исключительно враждебные племена коренных народов, которые отказались вступать в контакт с внешним миром. Сегодня это закрытая территория, поэтому, если каким-то образом попасть сюда (или на лодке или на вертолете), то это не только будет нарушением закона, но и можно легко получить копье в лицо от местного аборигена.

4. Венесуэла


Венесуэла: красота, достопримечательности, высокий уровень преступности.

Венесуэла: красота, достопримечательности, высокий уровень преступности.

 

В Латинской Америке есть место, которого стоит однозначно избегать — Венесуэла. Здесь находятся 3 из 10 самых опасных городов в мире - Каракас (№ 1), Матурин (№ 5) и Валенсия (№ 7). Кроме того, благодаря популистской политике Уго Чавеса, Венесуэла является одной из самых нестабильных стран в Северной и Южной Америке, как политически, так и экономически.

5. Северная Корея


Северная Корея: когда въехать проще, чем выехать.

Северная Корея: когда въехать проще, чем выехать.

 

Естественно, большинство из нескольких тысяч ежегодных туристов спокойно въезжают и выезжают из этой страны. Но, как показали факты, выезд далеко не всегда гарантирован.

6. Исламское государство


Несущие смерть.

Несущие смерть.

 

Хотя это государство не признано нигде в мире (кроме самих экстремистов), на его территорию (в основном, это части Сирии и Ирака) ездить не стоит. Там убивают даже сотрудников гуманитарной помощи, что уже говорить про обычных туристов.

7. Дели, Индия


Дели: опасная романтика.

Дели: опасная романтика.

 

Есть и другие города, которые могут дать туристу менее стереотипное представление об Индии. Индия является чрезвычайно быстро развивающейся страной. В то время как в Дели можно почувствовать историю (но и столкнуться с грязью и нищетой), Бангалор и Хайдарабад являются одними из наиболее быстро растущих технологических центров в Азии. Они чище и безопаснее.

8. Сьюдад-Хуарес, Мексика


Сьюдад-Хуарес - самый опасный город в мире.

Сьюдад-Хуарес - самый опасный город в мире.

 

Не стоить обманывать себя только потому, что этот город близко к границе США. Это вовсе не дружественное место для туристов. Близость к границе делает это место чрезвычайно популярным местом для незаконного оборота наркотиков и в 2008 - 2012 годах здесь велась исключительно кровавая война между картелями Хуарес и Синалоа. С тех пор, как война закончилась, Сьюдад-Хуарес стал значительно безопаснее. Но это не значит, что город можно спокойно посещать, он до сих пор он занимает 37 место в мире по количеству убийств (38 человек на каждые 100 000 жителей).

9. Ходейда, Йемен


Рыбный рынок в Ходейда.

Рыбный рынок в Ходейда.

 

Возможно, в этом месте одни из худших условий в мире для туристов. В Ходейде наиболее жуткое сочетание жары и нищеты, которое только можно найти.

10. Марокко


Марокко: главное - не сворачивать с туристических троп.

Марокко: главное - не сворачивать с туристических троп.

 

Это красивая страна с действительно хорошими людьми, но туристам здесь довольно опасно. Если удалиться от «проторенных» туристических путей, то легко можно столкнуться с нападением и ограблением.

11. Лагос, Нигерия


Лагос: если хотите быть ограбленным.

Лагос: если хотите быть ограбленным.

 

Иностранцам здесь находиться смертельно опасно. Хотя преступность ниже, чем это было в прошлом, выйти на улицу без сопровождения местных равноценно тому, чтобы самому напроситься на ограбление.

12. Рио де Жанейро


Рио де Жанейро - не лучший выбор для безопасных путешествий.

Рио де Жанейро - не лучший выбор для безопасных путешествий.

 

Даже люди, которые живут в Сан-Паулу, опасаются ехать в Рио. Город известен своими огромными экономическими конрастами (здесь небоскребы и районы для богатых соседствуют с жуткими фавелами и полной нищетой), и это приводит к высокому уровню преступности. Это не самый опасный город в мире, но лучше съездить в Сан-Паулу.

13. Неаполь, Италия


Совсем неромантическая сторона Неаполя.

Совсем неромантическая сторона Неаполя.

 

Тем, кто думает, что Рим является сумасшедшим домом, стоит побывать в Неаполе. Во многих отношениях южная Италия не очень похожа на Европу, а скорее на какие-то азиатские или африканские города. На улицах здесь намного больше хаоса и грязи, чем в северной Италии, люди кричат друг на друга, водители игнорируют правила дорожного движения и творится сплошная суматоха.

14. Пекин, Китай


Пекин - город, где любят обманывать туристов.

Пекин - город, где любят обманывать туристов.

 

В мире, возможно, нет другого такого места, где туриста попытаются столько раз надуть. К наиболее распространенным обманам относятся наличие в любом заведении меню для местных и для туристов (по совершенно грабительским ценам), черные такси (в основном это поддельные такси, которые предназначаются для иностранцев), а также выдача фальшивых денег иностранцам при обмене валюты.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх