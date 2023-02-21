10 мест, не менее таинственных, чем легендарный Бермудский треугольник

Самые таинственные места на планете Земля.
1. Горы Суеверия
Горы Суеверия в штате Аризона.
Горы Суеверия - горный хребет, расположенный к востоку от Финикса (штат Аризона). Согласно легенде, когда-то в 1800-х годах человек по имени Иаков Вальс обнаружил в горе огромную золотую жилу, но так никому и не открыл это место. С тех пор шахту не смог найти ни один человек, несмотря на многочисленные экспедиции. Рассказывают, что духи людей, которые погибли в поисках золота, все еще бродят по этим горам. Легенда американских индейцев легенда гласит, что сокровища гор охраняются существами, называемыми Туар-Тумс ("маленькие люди"), которые живут под горами в пещерах и тоннелях. Некоторые индейцы апачи считают, что вход в ад находится именно в этих горах.
2. Бразильская магнитная аномалия
Внеземная Бразильская магнитная аномалия.
Если в космосе существует аналог Бермудского треугольника, то это наверняка Бразильская магнитная аномалия. Это область, где излучение, известное как внутренний радиационный пояс Ван Аллена, подходит ближе всего к поверхности Земли. Именно из-за этой области возникают многочисленные проблемы со спутниками и космическими аппаратами — от сбоя в программном обеспечении до полного выхода из строя. Телескоп Хаббл недавно фактически вышел из строя при прохождении через эту аномалию, а космонавты на МКС никогда не выходят в открытый космос при прохождении через территорию аномалии. Некоторые астронавты сообщали о "падающих звездах" над аномалией.
3. Озеро Ангикуни
Озеро Ангикуни
В ноябре 1930 года охотник по имени Джо Лабелль искал пристанище на ночь и решил зайти в деревню инуитов (эскимосов), население которой составляло, по разным данным от 30 до 2000. Когда Джо дошел до деревни, он обнаружил довольно жуткое зрелище — в деревне не было ни одного жителя. При этом продукты питания и оружие находились на в домах, будто ничего не произошло.
Лабелль вызвал Королевскую канадскую конную полицию и, дожидаясь их прибытия, начал самостоятельные поиски. На кладбище деревни было обнаружено, что по крайней мере одна могила (данные источников различаются) была разрыта, причем явно не животными, и она была пустая. В 100 метрах от деревни были найдены тела 7 ездовых собак, которые погибли от голода, несмотря на то, что в селении было полно продовольствия. Что произошло с инуитами, до сих пор неизвестно.
4. Море дьявола
Море дьявола.
Море Дьявола (или Треугольник Дракона) — область в Тихом океане, в которой постоянно происходят не менее странные события, чем в Бермудском треугольнике. Море Дьявола, расположенное на побережье Японии, было местом бесчисленных необъяснимых явлений, в том числе магнитных аномалий, необъяснимых огней и объектов, а также загадочных исчезновений. Данное место считается опасным даже официальными японскими властями. Одна из историй гласит, что в 1952 году японское правительство послало исследовательское судно "Кайо Мару № 5", чтобы исследовать тайны моря Дьявола. Больше это судно и его экипаж, в составе которого был 31 человек, никогда не видели.
5. Ранчо Бигелоу
Ранчо Бигелоу
Ранчо Бигелоу (ранее известное как ранчо Скинуотер и ранчо Шерман) — участок площадью 480 акров на северо-западе штата Юта, который является местом для бесчисленных наблюдений НЛО, увечий животных и других странных происшествий. Хотя таинственные происшествия были задокументированы здесь еще с 50-х годов, некоторые из самых странных историй произошли с владельцами ранчо Терри и Гвен Шерманами после того, как они купили его в 1994 году.
В первый день, когда они переехали на ранчо, Шерманы увидели большого волка на пастбище. Невероятно, но фермеры даже погладили волка, поскольку зверь вел себя, как ручной. Однако внезапно волк схватил теленка за морду через прутья загона. Когда Терри выстрелил в волка из пистолета, пули не оказали на него вообще никакого эффекта. Волк ушел только тогда, когда Терри начал стрелять по нему из дробовика (стоит отметить, тоже без малейшего эффекта). Шерманы попытались выследить волка, но его следы резко оборвались, как будто он растворился.
Далее Шерманы постоянно страдали от таких событий, как НЛО, необъяснимые летающие шары (которые сожгли их трех собак) и постоянно появляющихся ужасных увечий у их скота. Дошло до того, что чета Шерманов в 1996 году продала ранчо Роберту Бигелоу, основателю Национального института Discovery Science, который хотел изучить тайны, окружающие ранчо. Институт держит свои открытия в строгом секрете.
6. Пойнт Плезант
Пойнт Плезант
По иронии судьбы это место было названо Point Pleasant (приятное местечко), но оно просто окутано чередой таинственных и жутких событий. Самым известным является появление существа, известного как Mothman (человек-мотылек), которое терроризировало небольшую общину в Западной Вирджинии с ноября 1966 по декабрь 1967.
Более ста различных граждан Пойнт Плезант были очевидцами появления этого 2-метрового человекоподобного существа с широким торсом, гипнотическими, горящими красным светом глазами и 3-метровыми крыльями. Отчеты о появлении человека-мотылька прекратились после того, как 15 декабря 1967 года в городке рухнул Серебряный мост, при этом погибло 46 человек. Это заставило некоторых исследователей полагать, что оба события взаимосвязаны.
7. Мичиганский треугольник
Мичиганский треугольник.
Мичиганский треугольник, в котором происходят таинственные исчезновения судов и самолетов, находится в середине озера Мичиган. Самым известным случаем исчезновения является загадочная пропажа капитана Доннера. 28 апреля 1937 года грузовое судно "Макфарланд" шло по рейсу из Эри (штат Пенсильвания) в Порт-Вашингтон (штат Висконсин). Путь судна пролегал через треугольник. Как гласит история, капитан Джордж Р. Доннер устал и удалился в свою каюту, попросив второго помощника разбудить его, когда судно приблизится к месту назначения. Примерно три часа спустя, когда второй помощник пошел будить капитана, он не нашел Доннера в его каюте. Экипаж обыскал весь корабль, но капитана так и не нашли.
8. Долина Сан — Луис
Долина Сан — Луис.
В долине Сан-Луис на юге Колорадо НЛО появляются настолько часто, что женщина по имени Джуди Мессолин даже создала наблюдательный пункт за НЛО на своем участке. С 2000 года она зарегистрировала более 50 НЛО, некоторые из которых наблюдали десятки людей. Для скептиков НЛО более пугающими являются истории об увечьях животных в данном регионе. Они начались в 1967 году, и с тех пор в долине регулярно находят то вычищенные дочиста скелеты скота, то частично обглоданные туши со следами аккуратных разрезов.
9. Беннингтонский треугольник
Беннингтонский треугольник.
Ещё один таинственный треугольник находится в юго-западном Вермонте, и в нем были зарегистрированы 5 таинственных исчезновений в период 1945-1950 годов. 12 ноября 1945 года 75-летний Мидди Риверс вел группу охотников. На обратном пути проводник пошел впереди от группы, после чего его никогда больше не видели.
1 декабря 1946 года 18-летняя студенка Пола Велден ушла на пешую прогулку. Она так никогда и не вернулась, и не было найдено никаких ее следов.
Ровно 3 года спустя, 1 декабря 1949 года, ветеран по имени Джеймс Тетфорд возвращался на автобусе к себе домой после поездки к родственникам. Свидетели видели, как он садился в автобус за остановку перед этим, но когда автобус прибыл на место назначения, Тетфорда в нем не было.
Восьмилетний Пол Джепсон исчез 12 октября 1950 года, пока его мать кормила свиней. Несмотря на то, что на мальчике была очень заметная красная куртка, поисковые отряды не смогли найти его.
28 октября 1950 года Фрида Лангер пошла в поход со своим двоюродным братом. По пути она поскользнулась и промокла в ручье. Фрида решила быстро вернуться и переодеться, после чего пропала навсегда.
10. Бриджуотерский треугольник
Бриджуотерский треугольник
Площадь Бриджуотерского треугольника примерно 520 квадратных километров, а находится это место в юго-восточном Массачусетсе к югу от Бостона. Данный район славится многочисленными криптозоологическими наблюдениями. С 1970-х годов поступало несколько сообщений о высоких, волосатых, обезьяноподобных существах, бродящих по болоту. Также очевидцы сообщали о гигантских птицах и существах, похожих на птеродактилей.
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