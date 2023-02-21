10 мест, не менее таинственных, чем легендарный Бермудский треугольник





Самые таинственные места на планете Земля.



О таинственном Бермудском треугольнике знают, пожалуй, все. Новости из него приходят регулярно, а недавно новостные ленты облетела информация, что таинственные Бермуды вернули пропавшее 90 лет назад судно – в Карибском море обнаружили дрейфовавший без команды ржавый пароход, оказавшийся американским торговым судном, бесследно исчезнувшим в декабре 1926 года в районе Бермудского треугольника. Но на самом деле таинственных мест на планете гораздо больше. О них и пойдёт речь в нашем обзоре.