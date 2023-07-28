«Путь позора»: Реальный исторический факт, который стал сценой в культовом фильме «Игра престолов»

За восемь сезонов нашумевшего сериала «Игра престолов» произошло много увлекательных событий, но одна потрясающая сцена из пятого сезона была снята на основе реального случая, произошедшего в конце 1400-х годов. Речь идет о том, как обнаженная Серсея Ланнистер прошествовала через город, чтобы «искупить свои грехи».
Джейн Шор была одной из многих любовниц короля Эдуарда IV. После его смерти в 1483 году (и подозрительной смерти его сына, Эдуарда V), на престол вступил брат Эдуарда - король Ричарда III. При этом Ричард явно не был так очарован Джейн, как его брат, и обвинил ее (и еще двух других людей) в заговоре против него. Он также обвинил женщину в колдовстве, поскольку король, пораженный сколиозом, полагал, что Джейн использует заклинания, чтобы «иссушать и лишать сил» его тело. Но он не смог найти достаточно доказательств, иначе тогда Джейн наверняка казнили бы в Лондонском Тауэре. Вместо этого она была наказана за безнравственность.
Серсеи Ланнистер в «Игре престолов».
Чтобы искупить свои «грехи», Шор была приговорена к публичному покаянию в виде прогулки по городу, во время которой на нее пялились толпы людей, крича и оскорбляя «блудницу». Она не была полностью обнаженной, как Серсея, но по тем временам это было ничуть не лучше. На Джейн был надет только киртл, тонкое платье, которое носили исключительно в качестве нижнего белья. Другие источники говорят, что она была закутана в простую белую простыню. Как и у падшей Ланнистер, путь Шор был усыпан острыми камнями на улице, которые ранили ее босые ноги.
В отличие от сюжета «Игры престолов», испытание Джейн Шор не закончилось тем, что защитники забрали ее и увезли в безопасное место. Вместо этого она оставалась в тюрьме Ладгейт, пока королевский адвокат Томас Лином не влюбился в нее и не предложил выйти за него замуж. С помощью Линома она получила прощение и смогла прожить остаток своей жизни в относительно спокойной обстановке (к сожалению, этого нельзя сказать о Серсее).
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