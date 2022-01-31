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8 видов животных, вымерших за нашу жизнь

8 видов исчезнувших животных

Последняя особь подвида абингдонских черепах – одинокий Джордж – умер. Жалея о том, что в нашей современности происходят такие трагические события, некоторые не осознают всей катастрофы, ведь почти все исчезнувшие виды – вымерли из-за деятельности человека.

Кроме того, это не последний вид животных, который исчез за последние несколько лет. Вашему вниманию предлагается 8 навсегда исчезнувших видов животных.

Речной дельфин Бейджи, 2006 год


8 видов исчезнувших животных

Этот вид дельфинов был официально признан функционально исчезнувшим ещё в 2006 году. Это значит, что старые особи ещё могут быть, но нового поколения их уже не будет.

Западный черный носорог, 2011 год


8 видов исчезнувших животных

Западный черный носорог был объявлен вымершим в прошлом году, причиной исчезновения стало чудовищное браконьерство на родине в Камеруне. На протяжении 5 лет ученые с надеждой искали хотя бы одного представителя подвида, однако все было безуспешно. И в 2011 году вынуждены были признать этот подвид черного носорога исчезнувшим. Кроме этого подвида черных носорогов существует ещё 3, но и они находятся под угрозой вымирания.

Карибский тюлень-монах, 2008


8 видов исчезнувших животных

Живых тюленей-монахов в Карибском море не видели ещё с 1952 года, однако официально исчезнувшими их признали только в 2008 году.
В 18-м и 19-м веках эти животные стали жертвой европейцев, которые вылавливали их из-за жира, использовавшийся в то время для ламп и смазки. Наряду с вымиранием этих тюленей, вымерли ещё и насекомые – клещи, которые могли жить только в носу у тюленей-монахов.

Канарский чёрный кулик-сорока, 1994


8 видов исчезнувших животных

Канарский чёрный кулик-сорока исчез по причине массового отлова их основного корма – моллюсков. То есть птицы погибли от голода. В последний раз этих птиц наблюдали в 1980-ых годах, а в музеях по всему миру осталось всего 4 чучела канарского чёрного кулика-сороки.

Марианская кряква, 2004


8 видов исчезнувших животных

Эта птичка обитала на трёх островах Тихого океана, среди которых был и Гуам. Причиной её гибели было установлено – осушение болот, которое понадобилось для нужд сельского хозяйства в послевоенное время. Последние особи марианской кряквы умерли в неволе в 1981-м году, так и не оставив потомства.

Яванский тигр, 1994


8 видов исчезнувших животных

Увеличение отрасли сельского хозяйства повлекло за собой гибель и яванского тигра. Они обитали в Индонезии на острове Ява. В последний раз их видели на самой высокой горе острова Ява. По безрезультатным итогам поиска этого вида животных, который проходил с 1984-го по 1993-ий годы, учеными этот подвид тигров был признан полностью вымершим.

Пиренейский козерог, 2000


8 видов исчезнувших животных

Под случайно упавшим деревом погиб последний представитель подвида пиренейского козерога. Ученые попытались клонировать козерога, для чего было выделено ДНК животного. Однако клонированный детеныш не выжил и погиб от многочисленных врожденных дефектов.

Алаотранская поганка, 2010


8 видов исчезнувших животных

Ещё одна жертва человеческой глупости. Эти птицы встречались на острове Мадагаскар, вблизи озера Алаотра. Она питалась местной рыбой, однако после заселения в озеро человеком новых видов рыб и растений, она стала исчезать. Также на поганок яростно охотились браконьеры.

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