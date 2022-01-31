8 видов животных, вымерших за нашу жизнь

Последняя особь подвида абингдонских черепах – одинокий Джордж – умер. Жалея о том, что в нашей современности происходят такие трагические события, некоторые не осознают всей катастрофы, ведь почти все исчезнувшие виды – вымерли из-за деятельности человека.
Кроме того, это не последний вид животных, который исчез за последние несколько лет. Вашему вниманию предлагается 8 навсегда исчезнувших видов животных.
Речной дельфин Бейджи, 2006 год
Этот вид дельфинов был официально признан функционально исчезнувшим ещё в 2006 году. Это значит, что старые особи ещё могут быть, но нового поколения их уже не будет.
Западный черный носорог, 2011 год
Западный черный носорог был объявлен вымершим в прошлом году, причиной исчезновения стало чудовищное браконьерство на родине в Камеруне. На протяжении 5 лет ученые с надеждой искали хотя бы одного представителя подвида, однако все было безуспешно. И в 2011 году вынуждены были признать этот подвид черного носорога исчезнувшим. Кроме этого подвида черных носорогов существует ещё 3, но и они находятся под угрозой вымирания.
Карибский тюлень-монах, 2008
Живых тюленей-монахов в Карибском море не видели ещё с 1952 года, однако официально исчезнувшими их признали только в 2008 году. В 18-м и 19-м веках эти животные стали жертвой европейцев, которые вылавливали их из-за жира, использовавшийся в то время для ламп и смазки. Наряду с вымиранием этих тюленей, вымерли ещё и насекомые – клещи, которые могли жить только в носу у тюленей-монахов.
Канарский чёрный кулик-сорока, 1994
Канарский чёрный кулик-сорока исчез по причине массового отлова их основного корма – моллюсков. То есть птицы погибли от голода. В последний раз этих птиц наблюдали в 1980-ых годах, а в музеях по всему миру осталось всего 4 чучела канарского чёрного кулика-сороки.
Марианская кряква, 2004
Эта птичка обитала на трёх островах Тихого океана, среди которых был и Гуам. Причиной её гибели было установлено – осушение болот, которое понадобилось для нужд сельского хозяйства в послевоенное время. Последние особи марианской кряквы умерли в неволе в 1981-м году, так и не оставив потомства.
Яванский тигр, 1994
Увеличение отрасли сельского хозяйства повлекло за собой гибель и яванского тигра. Они обитали в Индонезии на острове Ява. В последний раз их видели на самой высокой горе острова Ява. По безрезультатным итогам поиска этого вида животных, который проходил с 1984-го по 1993-ий годы, учеными этот подвид тигров был признан полностью вымершим.
Пиренейский козерог, 2000
Под случайно упавшим деревом погиб последний представитель подвида пиренейского козерога. Ученые попытались клонировать козерога, для чего было выделено ДНК животного. Однако клонированный детеныш не выжил и погиб от многочисленных врожденных дефектов.
Алаотранская поганка, 2010
Ещё одна жертва человеческой глупости. Эти птицы встречались на острове Мадагаскар, вблизи озера Алаотра. Она питалась местной рыбой, однако после заселения в озеро человеком новых видов рыб и растений, она стала исчезать. Также на поганок яростно охотились браконьеры.
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