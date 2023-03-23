Самые странные и причудливые обычаи первой брачной ночи со всего мира

С нами не соскучишься!

В некоторых культурах в обычаях, связанных с первой брачной ночью, принимали участие не только жених и невеста. Ниже описаны самые неловкие, странные и весёлые традиции, касающиеся первой брачной ночи.



Французский суп, подаваемый в унитазе

Шутка с шотландским сыром

Индийские покрывала

Китайская традиция «Нао Дунфан»

Шуточные серенады под окнами новобрачных

Корейская традиция с использованием рыбы