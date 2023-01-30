5 безопасных вариантов, как пожарить шашлык не выходя из квартиры

Зима - не повод отказываться от шашлыка, ведь его можно приготовить даже в квартире

1. Аэрогриль

Аэрогриль имитирует приготовление шашлыка на углях / Фото: img.povar.ru

2. Духовка

Шашлык из духовки получится не хуже, чем приготовленный на открытом огне / Фото: a.d-cd.net

3. Банка

Будьте осторожны со стеклянной емкостью и избегайте температурных перепадов / Фото: enciclopediya-geografa.ru

4. Гриль

Электрогриль - удобный вариант для приготовления различных мясных блюд / Фото: i.mycdn.me

5. Кастрюля и сковорода