На каком пальце носить: как характеризуют мужчин кольца на разных пальцах

Когда речь заходит о ношении колец, то в первую очередь вспоминают о женщинах. Представители сильной половины человечества носят кольца на пальцах куда реже. Нередко это обусловлено тем, что руки мужчины занимаются тяжелым трудом, например, ремонтом механизмов, что делает неприемлемым ежедневно ношение кольца или печатки. И все же, мужчины носят украшения, вот только в такой ситуации встает закономерный вопрос – на каком пальце носить правильнее всего.
Какие бывают кольца и что выбрать
Украшения бывают разные. |Фото: yandex.com.
Для начала следует понять, какие именно виды колец существуют для мужчин. Обручальные кольца – это, как правило, самые скромные и лаконичные украшения, иногда дополненные гравировкой. Печатки – это кольца-символы, как правило, массивные и достаточно тяжелые. Перстни с драгоценными камнями наименее популярны, однако это вовсе не означает, что на рынке нельзя найти гармоничных примеров для мужской руки.
Главное не переборщить. ¦Фото: yandex.ru.
При выборе кольца следует помнить несколько простых мужских правил. Во-первых, любое кольцо обязано поддерживать единство цветового решения всего гардероба. Во-вторых, если украшений несколько, то они должны быть гармонично рассредоточены. Например, по одному кольцу на каждую руку. В-третьих, следует помнить о том, что лучше меньше, но качественнее. Больше трех колец могут подорвать ощущение вкуса и стиля.
На каком пальце носить
Очень важно правильно выбрать палец. |Фото: wlooks.ru.
Большой палец: это место на руке отважится выбрать не каждый, однако в нем нет ничего «необычного». Для наших соотечественников кольцо на большом пальце выглядит необычно, однако в Америке это достаточно распространенная традиция.
Указательный палец: до некоторого времени носить кольца на указательном пальце полагалось только тем мужчинам, что достигли определенного статуса в обществе. Именно на указательном пальце принято носить печатки. При выборе этого пальца следует помнить, что он один из самых уязвимых в вопросе безопасности украшения.
Средний палец: средний палец будет идеальным местом для ношения кольца или печатки. Поразительно, что так мало мужчин предпочитает надевать украшение именно сюда. Однако, выбирая средний палец, рекомендуется отказаться от любых других украшений на руках.
Безымянный палец: традиционно этот палец используется для ношения обручальных колец. Увидеть на этом месте любые другие украшения будет достаточно сложно. Тем не менее, и такие случаи встречаются. При разводе мужчина может продолжить носить обручальное кольцо, если переоденет его на другую руку. Тоже самое касается и вдовства.
Мизинец: самый неоднозначный палец для ношения кольца с точки зрения исторического опыта. В 1970-е годы украшение на мизинце в США обычно ассоциировалось с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, украшения на мизинце во многих странах могут свидетельствовать о том, что человек относиться к преступному миру.
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