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Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Бывшая роскошная гостиница Grande Hotel в городе Бейра в Мозамбике, которую когда-то называли «Гордостью Африки», стала домом для более 3500 страждущих. Гостиницу посетил фотожурналист Fellipe Abreu, который рассказал, как живётся её «постояльцам».

На момент своего открытия в 1953 году гостиница Grande Hotel была одной из самых роскошных в Африке.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

На территории трёхэтажной гостиницы на 122 номера находился бассейн, который теперь используется для стирки одежды, залы, магазины, рестораны, бары, отделение почты и кинотеатр.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Также в гостинице планировалось открыть казино, но её владельцы так и не смогли получить разрешение у властей.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Портовый город Бейра пользовался большой популярностью, как курорт на берегу Индийского океана, но, несмотря на это, гостиница Grande Hotel не могла привлечь достаточное количество постояльцев.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

В 1963 году гостиница престала сдавать номера, и стала использоваться для проведения приёмов и крупных мероприятий.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Во времена гражданской войны, которая началась в конце 1970-х годов, гостиница служила армейским штабом и тюрьмой для политзаключённых.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

В следующие десять лет, когда гостиница была полностью заброшена, её разворовали, а в пустующих номерах стали заселяться люди, в особенности беженцы.



Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

По иронии, впервые за всю историю своего существования гостиница была заселена полностью. Семьи расположились везде, где было место, в том числе и на ступеньках.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

В единственной части гостиницы, где есть электричество, жильцы организовали маленький «кинотеатр». Дети и взрослые приходят сюда, чтобы посмотреть телевизор.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Спустя 24 года после окончания гражданской войны более половины населения Мозамбика живёт за чертой бедности.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Одна из основных проблем жильцов гостиницы – отсутствие ремонта здания. Трава и деревья пытаются отвоевать гостиницу у человека.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Ещё одна острая проблема проживающих в гостинице людей – невозможность должным образом поддерживать гигиену.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Жильцы гостиницы никому не платят за съём, но община установила правила проживания и не позволяет новым жильцам заселяться в здание, объясняя это тем, что гостиница переполнена.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Лидера общины выбирают голосованием на собраниях. Люди собираются каждый месяц, чтобы обсудить текущие проблемы и возможные пути их решения.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Мужчины почти каждый день собираются недалеко от гостиницы, чтобы поиграть в футбол.

Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

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