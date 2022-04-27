Заброшенная гостиница Grande Hotel в Мозамбике стала домом для 3500 человек

Бывшая роскошная гостиница Grande Hotel в городе Бейра в Мозамбике, которую когда-то называли «Гордостью Африки», стала домом для более 3500 страждущих. Гостиницу посетил фотожурналист Fellipe Abreu, который рассказал, как живётся её «постояльцам».



На момент своего открытия в 1953 году гостиница Grande Hotel была одной из самых роскошных в Африке.







На территории трёхэтажной гостиницы на 122 номера находился бассейн, который теперь используется для стирки одежды, залы, магазины, рестораны, бары, отделение почты и кинотеатр.







Также в гостинице планировалось открыть казино, но её владельцы так и не смогли получить разрешение у властей.







Портовый город Бейра пользовался большой популярностью, как курорт на берегу Индийского океана, но, несмотря на это, гостиница Grande Hotel не могла привлечь достаточное количество постояльцев.







В 1963 году гостиница престала сдавать номера, и стала использоваться для проведения приёмов и крупных мероприятий.







Во времена гражданской войны, которая началась в конце 1970-х годов, гостиница служила армейским штабом и тюрьмой для политзаключённых.







В следующие десять лет, когда гостиница была полностью заброшена, её разворовали, а в пустующих номерах стали заселяться люди, в особенности беженцы.

По иронии, впервые за всю историю своего существования гостиница была заселена полностью. Семьи расположились везде, где было место, в том числе и на ступеньках.В единственной части гостиницы, где есть электричество, жильцы организовали маленький «кинотеатр». Дети и взрослые приходят сюда, чтобы посмотреть телевизор.Спустя 24 года после окончания гражданской войны более половины населения Мозамбика живёт за чертой бедности Одна из основных проблем жильцов гостиницы – отсутствие ремонта здания. Трава и деревья пытаются отвоевать гостиницу у человека.Ещё одна острая проблема проживающих в гостинице людей – невозможность должным образом поддерживать гигиену.Жильцы гостиницы никому не платят за съём, но община установила правила проживания и не позволяет новым жильцам заселяться в здание, объясняя это тем, что гостиница переполнена.Лидера общины выбирают голосованием на собраниях. Люди собираются каждый месяц , чтобы обсудить текущие проблемы и возможные пути их решения.Мужчины почти каждый день собираются недалеко от гостиницы, чтобы поиграть в футбол.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)