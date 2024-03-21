Из-за чего появляется проблема с автомобилем, когда при разгоне его как будто «держат за хвост»

Рано или поздно каждый автомобилист может столкнуться с тем, что при разгоне его любимый автомобиль будто-то бы кто-то «держит за хвост». Проблема это достаточно популярная и широко встречающаяся, в том числе среди автомобилей отечественного производства. Многие безуспешно гадают о том, что же это может быть. На самом деле все как всегда очень просто. Просмотрим на причины.
Суть явления
Это серьезная проблема. |Фото: blog.popular.com.
Нажимаем на педаль газа и замечаем, что происходит резкое снижение оборотов. После этого для возвращения на прежнюю скорость приходится сначала перейти на более низкую передачу. Только после совершения такого действия автомобилю удается постепенно нарастить обороты двигателя вновь и разогнаться до скорости, выбранной водителем. При всем при этом разогнаться на коротком участке обычным, традиционным способом больше не представляется возможным.
Важно: несмотря на то, что подобная неполадка является остро раздражающей, в городах многие водители долгое время пренебрегают поломкой. Все потому, что из-за большого количества светофоров и частых остановок она по началу не кажется критичной. При этом водители забывают, что резкое ускорение требуется и в городе для совершения (в том числе) маневров обгона.
Причины проблемы
В первую очередь могут быть проблемы с подачей топлива. |Фото: trollracing.com.ua.
Первая потенциальная причина потери скорости при нажатии педали газа заключается в том, что подача горючего находится на недостаточном уровне. Также причиной может быть неверная настройка силового агрегата. Учитывая это, следует обратить внимание на бензонасос автомобиля – важнейший элемент топливной системы. Следует убедиться, что он стабильно работает. Следующей причиной подобных неполадок могут быть свечи зажигания или пониженное давление в цилиндрах авто. Обязательно следует проверить расход масла.
Обязательно проверить давление в цилиндрах. |Фото: drive2.ru.
Маловероятная, но все же встречающаяся проблема, приводящая автомобиль к такому поведению – неисправность электроники. Если с механикой в машине все в полном порядке, то следует проверить еще и ее. Не стоит пренебрегать данным вопросом, так как проблемы с электроникой влияют в том числе на порядок потребления горючего.
А еще мог просто загрязниться фильтр. |Фото: drive2.ru.
Наиболее часто встречаемая проблема, которая приводит к описанным выше последствиям как на отечественных, так и на импортных авто – это банально замусорившийся фильтр катализатора выхлопной системы. В действительности именно его стоит подвергать проверке в первую же очередь при обнаружении описанных симптомов.
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