Почему в Европе предпочитают ездить на малолитражках

Если посмотреть, на каких автомобилях ездит большинство европейцев, то можно удивиться тому, насколько у этих машин маленькие моторчики. Да, европейцы предпочитаю малолитражки. Но почему? Ведь даже бобры знают о том, что Евросоюзе молочные реки с кисельными берегами, а огромные зарплаты растут прямо на деревьях и вообще можно жить на пособие по безработице. Но если отбросить сарказм, то все окажется достаточно просто.
А зачем нужен мощный мотор? |Фото: drive2.ru.
Основных причин у того, почему большинство простых европейцев выбирает малолитражные автомобили, всего две. Первая – это экономия. Вторая – это скоростные ограничения. Начнем с последних. Основным способом передвижения между европейскими регионами и городами являются скоростные автобаны. Вот только очень часто это платные дороги. На бесплатных дорогах в большинстве случаев скоростное ограничение составляет всего 80 км/ч. А с такой «чудовищной» нагрузкой справится даже малолитражный мотор.
Кушает не много. |Фото: bestvietnam.ru.
Во время езды в населенных пунктах скоростные ограничения предсказуемым образом еще жестче. Редко в городе получится разогнаться больше 60 км/ч. И опять-таки для езды в таком темпе по хорошему дорожному покрытию не нужно какого-то супермощного силового агрегата, пожирающего многие литры топлива. А так как машину берут именно для повседневного передвижения, то и смысла в каком-то мощном двигателе просто нет. Тратиться на то, чтобы оно просто ббыло,никто не станет, даже в Европе.
Ездят в основном по городу. |Фото: doll-ka.blogspot.com.
Теперь, что касается топлива. Оно дороже, чем в России. В два, а местами и почти в три раза. Кто-то скажет, что там зарплаты выше. И это действительно так, вот только и многие другие «сопутствующие» бытовые траты граждан там тоже выше, и многие товары – дороже. Вот в итоге и получается шило на мыло, а потому всякий порядочный бюргер человек экономный и не расточительный. Цент, как известно Евро бережет. Поэтому если есть возможность сэкономить, то почему бы не сэкономить?
Цены на топливо. Темнее - дороже. |Фото: ya.ru.
Единственное «но» заключается в том, что достаточно многие европейцы, которые вынуждены совершать загородные поездки, идут еще и на установку турбины или же покупают гибридную силовую установку для того, чтобы расход топлива не увеличивался при выезде на шоссе. Однако, даже в этом случае в долгосрочной перспективе малолитражный мотор позволяет экономить.
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