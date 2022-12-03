Четверка самых узких домов в мире

Порой архитектурная задумка оказывается настолько креативной, что адекватное объяснение этому найти весьма трудно. Пожалуй, под эту категорию подходят и так называемые дома-гвозди. Феномен этих сооружений состоит в том, что их ширина едва ли превышает пару-тройку метров. Конечно, нередко и причины создания таких необычных домов нетривиальны. Вашему вниманию «четвёрка» самых узких домов, которые только можно найти на планете.









1. Самый узкий дом в Бразилии

2. Дом в Сиэтле

3. Дом Ричардсона - самый узкий в Нью-Йорке

4. Узкий дом в Зальцбурге