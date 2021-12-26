Эксклюзив для советских властей: лимузин ЗИЛ-4105 с повышенной защитой

Исключительно защищенный ЗИЛ.
Во все времена представители власти хотели себя обезопасить по максимуму. В первую очередь следовало позаботиться о транспортном средстве. Зачастую машины первых лиц были не просто статусными, они являлись по-настоящему эксклюзивными. Одной из таких машины был вот этот ЗИЛ-4105.
Автомобиль ЗИЛ для первых лиц государства.
Главной особенностью ЗИЛ-4105 было то, что с самого начала машина проектировалась от бронированного салона. Т.е. сперва был разработан салон с бронепластинами, а только потом инженеры «навесили» на него всю остальную конструкцию авто. Нужно ли говорить о том, что такой принцип конструирования машин был крайне нетипичным для мировой автомобильной промышленности. Советские же конструкторы, подходили к вопросу безопасности исключительно основательно. Делали ЗИЛ-4105 на военном Курганском машзаводе, где создавалась бронетехника.
Уникальная машина по всем параметрам.
Очень хорошо защищена.
Интересно, что внутри автомобиля, в его салоне, ничто не выдает повышенного уровня безопасности. Единственное, что хоть как-то намекает на «необычность» машины (и то для глаза специалиста) – это невероятно толстые стекла. Толщина лобового стекла составляет – 43 мм, толщина которых стекол – 47 мм, толщина бронелистов колеблется от 4 до 10 мм в разных местах. Вес автомобиля превышает 5 тонн.
Выглядит круто, даже сегодня.
Салон выглядит вполне обычно.
За все время производства Курганском машзаводе на Курганском машзаводе собрали 25 таких машин. Ездили эти «танки» на двигателе объемом 7.6 литра и мощностью 316 лошадиных сил. Машины оборудовались двумя системами зажигания, в них были продублированы все критически важные системы электроснабжения. У каждого ЗИЛ был 2 аккумулятора, а также 2 бензонасоса. На месте были и автоматическая коробка передач, гидроусилитель руля, усилитель тормозов. Машина испытывала серьезные сложности при езде по узким улочкам, правда для них она изначально и не предназначалась.
Вся соль в очень толстых стеклах.
У машины были дублирующие системы.
Интереснейшим элементом конструкции были колеса. Благодаря специальному наполнителю, даже на спущенных колесах ЗИЛ-4105 мог поддерживать скорость в 100 км/ч. До 100 км/ч машина разгонялась за 13 секунд! Максимальная скорость в нормальных условиях – 190 км/ч. Бензобак вмещал 120 литров горючего, а расход составлял 22 литра на «сотню».
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