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Эксклюзив для советских властей: лимузин ЗИЛ-4105 с повышенной защитой


Исключительно защищенный ЗИЛ.

Исключительно защищенный ЗИЛ.

Во все времена представители власти хотели себя обезопасить по максимуму. В первую очередь следовало позаботиться о транспортном средстве. Зачастую машины первых лиц были не просто статусными, они являлись по-настоящему эксклюзивными. Одной из таких машины был вот этот ЗИЛ-4105.

Автомобиль ЗИЛ для первых лиц государства.

Автомобиль ЗИЛ для первых лиц государства.

 

Главной особенностью ЗИЛ-4105 было то, что с самого начала машина проектировалась от бронированного салона. Т.е. сперва был разработан салон с бронепластинами, а только потом инженеры «навесили» на него всю остальную конструкцию авто. Нужно ли говорить о том, что такой принцип конструирования машин был крайне нетипичным для мировой автомобильной промышленности. Советские же конструкторы, подходили к вопросу безопасности исключительно основательно. Делали ЗИЛ-4105 на военном Курганском машзаводе, где создавалась бронетехника.
Уникальная машина по всем параметрам.

Уникальная машина по всем параметрам.

 
Очень хорошо защищена.

Очень хорошо защищена.

 

Интересно, что внутри автомобиля, в его салоне, ничто не выдает повышенного уровня безопасности. Единственное, что хоть как-то намекает на «необычность» машины (и то для глаза специалиста) – это невероятно толстые стекла. Толщина лобового стекла составляет – 43 мм, толщина которых стекол – 47 мм, толщина бронелистов колеблется от 4 до 10 мм в разных местах.
Вес автомобиля превышает 5 тонн.
Выглядит круто, даже сегодня.

Выглядит круто, даже сегодня.

 
Салон выглядит вполне обычно.

Салон выглядит вполне обычно.

 

За все время производства Курганском машзаводе на Курганском машзаводе собрали 25 таких машин. Ездили эти «танки» на двигателе объемом 7.6 литра и мощностью 316 лошадиных сил. Машины оборудовались двумя системами зажигания, в них были продублированы все критически важные системы электроснабжения. У каждого ЗИЛ был 2 аккумулятора, а также 2 бензонасоса. На месте были и автоматическая коробка передач, гидроусилитель руля, усилитель тормозов. Машина испытывала серьезные сложности при езде по узким улочкам, правда для них она изначально и не предназначалась.
Вся соль в очень толстых стеклах.

Вся соль в очень толстых стеклах.

 
У машины были дублирующие системы.

У машины были дублирующие системы.

 

Интереснейшим элементом конструкции были колеса. Благодаря специальному наполнителю, даже на спущенных колесах ЗИЛ-4105 мог поддерживать скорость в 100 км/ч. До 100 км/ч машина разгонялась за 13 секунд! Максимальная скорость в нормальных условиях – 190 км/ч. Бензобак вмещал 120 литров горючего, а расход составлял 22 литра на «сотню».

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Эксклюзив для советских властей: лимузин ЗИЛ-4105 с повышенной защитой

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Эксклюзив для советских властей: лимузин ЗИЛ-4105 с повышенной защитойПодписаться на мой Instagram
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