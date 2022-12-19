Куда делась мама Золушки, и И какие тайные смыслы хранит эта загадочная история

Едва ли найдется ребенок или взрослый, который бы не знал сказку о Золушке, ее страданиях, приключениях и счастливом финале. Сама Золушка давно стала олицетворением того, что справедливость и есть высшая ценность, а потому милосердие, доброта и страдания всегда будут вознаграждены, а виновные наказаны. Причем милость на главную героиню этого сюжета снисходит в виде богатого и успешного мужчины – принца, потому можно смело сказать, что истории про Золушку тиражируются до сих пор, откуда же она берет начало?
Золушка и ее невыдуманная история
Каждая девочка примеряла на себя эту роль, хотя бы в мечтах
Одни уверены, что к созданию Золушки приложил руку Шарль Перро, а другие считают, что ее придумали братья Гримм. А третьи и вовсе думают, что это народная сказка. На самом деле все три варианта верны и ошибочны одновременно. Редко какой сюжет имеет столь широкое распространение, что невозможно достоверно выяснить, откуда же он берет начало на самом деле.
К тому же практически в любой культуре есть схожая сказка, в которой трудолюбивая, но несчастная девушка, которая оказывается достойной принца и вместе с этим обретает счастье. Несмотря на то, что сюжет один, сказка, как и полагается, оказывается щедро приправлена традициями и культурными особенностями того или иного народа, в результате появляется весьма интересная интерпретация.
Музыкальная Золушка.
В Древнем Египте распространена сказка о том, что орел утащил одну сандалю юной девы, которая в то время купалась в море и принес ее во дворец. Фараон настолько был умилен крошечным размером обуви, что немедля напредставлял себе как же выглядит обладательница сандалии целиком, и возжелал ее не просто увидеть, а прямо сразу жениться. Начались поиски девушки с изящной ножкой, она была найдена, фараон счастлив. «Золушковость» истории заключается в том, что девушка была представительницей древней профессии. Но фараона это не смутило.
Корейский вариант повествует о девочке Кхончхи – она жила с мачехой, которая ежедневно заставляла перебирать ее рис, убираться в доме и ухаживать за садом, конечно же, она и слова доброго не слышала в ответ, была глубоко несчастна и угнетена. В один прекрасный день, она, рано закончив домашние дела, с помощью волшебницы, отправилась на свадьбу, но по дороге уронила башмачок в ручей. Начальник провинции (читай – принц) поймал проплывавший мимо башмак и возжелал жениться на хозяйке обуви. Что было дальше вы знаете.
Одна из иллюстраций к сказке Шарля Перро.
Итальянец Джамбаттиста Базиле на 60 лет раньше Шарля Перро, но его версия сказки не получила такой популярности, возможно причина в несколько оригинальном сюжете, ведь Зезолла – так зовут главную героиню, не стала терпеть издевательства мачехи, а прихлопнула ее крышкой сундука, сломав ей шею. Для этого ей понадобилась помощь няни, с которой она предварительно вступила в сговор. Платой за пособничество стал отец девушки, которого она уговорила жениться на няне. И с королем, который успел влюбиться в нее, она тоже боролась, да так отчаянно, что потеряла башмачок, ну а дальше сюжет стандартный.
В интерпретации Перро сказка стала наиболее приемлема для детей, никаких подробностей о личной жизни Золушки до принца, жестокостей, только любовь, счастливый финал и хрустальная туфелька, которая появилась в сказке впервые. Обычно обувка была попроще. А вот братья Гримм представили весьма кровавую интерпретацию. Якобы сестры Золушки – родные дочери мачехи так сильно хотели замуж за принца, что даже стали срезать себе пальцы на ногах, лишь бы уместится в туфлю. У одной это даже получилось, но принц заметил кровь, капающую из туфли, и развернул карету обратно.
Но и этого показалось мало, во время свадьбы Золушки и принца, сестрам голуби еще и выклевали глаза. Весьма суровое наказание в рамках детской сказки.
Особенности сказки о Золушке – мелочей здесь нет
Интересно, как бы он нашел ее без туфельки?
Сказка о прекрасной девушке, потерявшей туфлю, в том или ином варианте появлялась во многих странах Европы. О ней знают в Риме, Флоренции, Испании, Шотландии, Ирландии, Швеции, Финляндии. В большинстве этих стран рассказывали историю о девушке, потерявшей хрустальную туфельку. Хотя в различных вариантах встречается обувь из других материалов, не менее странных, чем хрусталь. Например, дерево или мех.
Несмотря на различия в сюжетах, провести параллель между этими повествованиями довольно легко. Даже имя главной героини всегда созвучно с золой и пеплом – Золушка, на английском Cinderella и тд. И это не подчеркивание грязи или тяжелого труда. Напротив, издавна приближение к огню, к очагу считалось прерогативой чистой и доброй девушки. Именно она могла рассчитывать на снисхождение и подарки от богов (в мифологии).
Фея-крестная, которая вспомнила о Золушке только перед балом.
Различаются и помощники, но факт – они всегда есть и играют заметную роль. По ним же можно определить в какие божества верили люди, сочинившие этот вариант сказки. Например, волшебница или фея олицетворяет сверхъестественное существо, а птицы (обычно голуби) – дух умершего человека, чаще родственника.
В том, что столь большая роль отдается туфельке, тоже нет ничего удивительного. У многих народов женская обувь имеет прямую связь со свадебными обрядами. Даже сейчас туфелька невесты – это один из символов на свадьбе, ее крадут, из нее пьют за счастье молодых. Если туфелька потеряна, то это сулило разлуку возлюбленным, именно поэтому ее так настойчиво возвращают обратно.
Мифологическая основа сказки
Даже перебирая зерна и выгребая золу можно сохранить белоснежную кожу и первозданную красоту. Золушка смогла.
Историки и литераторы уверены, что изначально в сюжете о Золушке есть приношение в жертву и даже поедание себе подобных. Откуда, ведь сказка о добре, любви и справедливости? Но Перро и братья Гримм записали и переделали сказки уже в 18-19 веке – достаточно недавно и с современным видением добра и зла. Не удивительно, что первоначальный мифологический и архаичный сюжет оказывался максимально сглажен и рационализирован. Учитывая, что сюжет о Золушке один из самых популярных в мире и имеет свыше тысячи различных вариаций, не удивительно, что различные народы придавали ему свою окраску, зачастую не совсем гуманную или благопристойную.
Несмотря на то, что матери Золушки в сказке нет, ее образ присутствует незримо и играет весьма важную роль. Даже если о ней не идет речь, у читателя возникает резонный вопрос, почему умерла женщина, но в большинстве современных сюжетов этому не придается никакой роли. Но сказки, в которых сохранился прежний сюжет, отвечают на эти вопросы.
Причем у сестер внешность явно поскромнее.
В греческой версии сказки мать умирает от рук собственных дочерей, причем от старших двух, тогда как Золушка, конечно же, к этому не причастна. Сюжет звучит примерно так: однажды три сестры пряли вечером, тут одна из них предложила, дескать, у кого первым упадет веретено, ту и съедим. Времена были голодные, мясо было за редкость. Тут от такого предложения веретено уронила мать. Девушки проигнорировали случившееся, но оно падало снова и снова. Тогда старшие сестры решили и ее съесть, Золушка, самая младшая из сестер, вступалась за маму, предлагала съесть ее саму, но у нее ничего не получилось и сестры совершили задуманное. По тексту становится понятным, что мама нарочно роняет веретено, чтобы спасти своих детей от голодной смерти, она же является в образе волшебницы к младшей дочери, чтобы вознаградить ее за любовь и доброту.
Практически во всех версиях сказки Золушке помогают звери.
И это не только кровожадные греки придумали столь странную сказку, примеров, когда кто-то из членов семьи, чаще всего мать, съедается – множество в различных мифологиях. Причем в более мягких версиях она сначала принимает обличие коровы и лишь потом съедается. В некоторых вариантах мать семейства превращается в корову в наказание. Например, в сербской сказке старик предупреждает девушек, что если кто-то из них уронит в пропасть веретено, то их мать превратится в корову. Любопытство девушек взяло вверх и они пошли заглядывать в расщелину и тут то одна из них выронила веретено. Худшие опасения подтвердились – вместо матери дома ждала корова.
Отец женится на другой, мачеха начинает издеваться над приемной дочерью, а корова помогает и оберегает, правда потом оказывается съеденной. Это роднит со сказкой про Крошечку-Хаврошечку.
А вот отец золушки никак не фигурирует ни в сюжете, ни в жизни дочери, хотя и существует.
Причин каннибализма может быть несколько, одна из них – вынужденная мера из-за голода, засухи, другая причина – ритуальная. В ранней мифологии каннибализм был присущ верховным божествам, но стал распространяться запрет и каннибализм постепенно становится признаком низших мифологических существ. Обычно он строго наказывался, так же и Золушка никогда не притрагивалась к мясу животного, в которого превратилась ее мать. Вьетнамская версия включает каннибализм совершенно неожиданным образом, в наказание мачеха съедает кусок плоти собственной дочери.
Подобные расхождения в сюжетах объясняется тем, что слишком долгое время сказки были устным жанром, которые передавались из уст в уста, каждый добавлял что-то свое, видоизменял в соответствии со своим видением мира и системой ценностей.
Со временем образ матери практически полностью вытесняется добрым помощником, причем чаще всего это или животное или выдуманное сказочное существо, но никак не человек.
Почему сказка о Золушке оскорбительна для женщин, но тиражируется до сих пор?
Современная Золушка.
Вопрос следовало бы сделать риторическим, если бы история о Золушке не воспринималась абсолютным большинством исключительно положительно. Дескать, стоит смиренно ждать, терпеть и тогда непременно найдется принц, который увезет от всех проблем в свой дворец. Причем самой главной героине для этого достаточно просто существовать и не пытаться изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну разве что рискнуть и пойти на бал.
Современные истории про Золушек теперь показывают на экране, причем в виде фильмов, которых огромное множество. На них выросло ни одно поколение женщин, уверенных, что можно просто мыть пол, «выгребать золу» и ждать принца. И вот, вроде бы «принц» замаячил на горизонте, но жизнь отчего-то не налаживается. Кто виноват? Конечно, принц. Ведь именно от него ожидают решение абсолютно любых проблем, даже личностного характера.
Для Золушки наших дней тыква должна превратиться в нечто подобное.
Но принцев определенно на всех не хватает и за последний десяток лет женить на себе наследного принца удалось разве что Меган Маркл, да и то с массой оговорок и сложностей. Остальные, на чьи плечи возложено улучшение жизни Золушек, вовсе не торопятся это делать. Один не планирует жениться, второй, оказывается, предпочитает лежать на диване, а не радовать возлюбленную, третий и вовсе подходит под модное нынче слово «абьюзер».
Да и к самой главное героине сказки слишком много вопросов. Пассивная страдалица, молча переносящая издевательства в собственном доме, едва ли сникает одобрения у современных амазонок с феминистическим настроем. И, пожалуй, уже начиная с 80-х годов прошлого столетия, Золушка настоящий антигерой, когда речь заходит о гендерных дискуссиях (а она постоянно заходит именно про это).
психологи советуют с детства приучать девочек не быть удобными и слишком послушными.
Современные психологи трактуют позицию Золушки как: если день и ночь покорно терпеть издевательства, взвалить на себя непосильную ношу, молча сносить все несправедливости, то так можно заслужить Счастье и Любовь (а еще дворец). Появилось даже обозначение «синдром Золушки». От этого синдрома психологи рекомендуют женщин избавлять как от неверной и разрушающей психологической установки. Причем литераторы утверждают, что у Шарля Перро нет никаких девочковых иллюзий, а речь идет о спасении рода и изгнании ложных наследников фамилии.
Если рассматривать Золушку как инфантильную особу, на которую почему-то стали сыпаться блага, то у нее есть мужской вариант в русском фольклоре – Иван-дурак. Бесхитростный и беззлобный, он никому не делает ничего плохого. Впрочем, он просто никому ничего не делает, а печь его естественная среда обитания. Однако это вовсе не мешает ему жениться на принцессе и получить полцарства.
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