Элементарный способ отличить заряженную батарейку от «севшей» за пару секунд

Как найти действующую батарейку в куче «севших».
У каждого второго человека в наших широтах дома найдётся две вещи: пакет с пакетами и банка с батарейками. Пакет с пакетами – это вообще святое и неискоренимое. Но и собирать использованные батарейки – тоже не худшая идея. Всё лучше, чем выбрасывать их в мусор, чего категорически нельзя делать. Да и к неприкосновенному запасу так и тянется рука, когда внезапно «сел» пульт, а идти в магазин лень. Как не терять время зря и быстро обнаружить ещё действующую батарейку? Подсказка – ниже.
Ну, и кто из вас работает?
Тот неловкий момент, когда пульт от телевизора престаёт реагировать на кнопки и уговоры, а ты понимаешь, что дома нет ни одной пачки «свежих» батареек. А если дело ещё вечером, и магазины закрыты… настоящий кошмар! Самое время начинать рыскать по дому в поисках старых батареек. Хорошо, если все они предусмотрительно собраны в одном месте. Но как среди горы б/у-шных железок найти работающую? Поможет вот такой простой тест, который многие из нас могли проводить когда-то на уроках физики.
Батарейку нужно поднять строго вертикально и выпустить из рук.
Никакого инвентаря: потребуются всего лишь щелочные «подопытные» батарейки и идеально плоская поверхность. Удерживая батарейку строго вертикально, поднимите её на расстояние 10-15 см от поверхности и уроните.
Рабочая батарейка сохраняет положение.
Если батарейка приземлилась, сохранив вертикальное положение, то в ней ещё остался заряд.
Пустая батарейка приземляется плашмя.
Если же батарейка упала плашмя, то она наверняка пустая.
Заряженная против разряженной.
Ещё раз сравним результаты.
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