С нами не соскучишься!

8 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    То, что хотелось: https://www.shkolazhizni.ru/prozazhizni/articles/75672/«Охотники на прив...
  • Сергей Дмитриев
    Опс ! Сорри. Надо было убрать  по Америку.«Охотники на прив...
  • Сергей Дмитриев
    ...Тоже рассказчик. https://www.shkolazhizni.ru/family/articles/106914/«Охотники на прив...

Элементарный способ отличить заряженную батарейку от «севшей» за пару секунд


Как найти действующую батарейку в куче «севших».

Как найти действующую батарейку в куче «севших».

У каждого второго человека в наших широтах дома найдётся две вещи: пакет с пакетами и банка с батарейками. Пакет с пакетами – это вообще святое и неискоренимое. Но и собирать использованные батарейки – тоже не худшая идея. Всё лучше, чем выбрасывать их в мусор, чего категорически нельзя делать. Да и к неприкосновенному запасу так и тянется рука, когда внезапно «сел» пульт, а идти в магазин лень. Как не терять время зря и быстро обнаружить ещё действующую батарейку? Подсказка – ниже.

Ну, и кто из вас работает?

Ну, и кто из вас работает?

 

Тот неловкий момент, когда пульт от телевизора престаёт реагировать на кнопки и уговоры, а ты понимаешь, что дома нет ни одной пачки «свежих» батареек. А если дело ещё вечером, и магазины закрыты… настоящий кошмар! Самое время начинать рыскать по дому в поисках старых батареек. Хорошо, если все они предусмотрительно собраны в одном месте. Но как среди горы б/у-шных железок найти работающую? Поможет вот такой простой тест, который многие из нас могли проводить когда-то на уроках физики.
Батарейку нужно поднять строго вертикально и выпустить из рук.

Батарейку нужно поднять строго вертикально и выпустить из рук.

 

Никакого инвентаря: потребуются всего лишь щелочные «подопытные» батарейки и идеально плоская поверхность.
Удерживая батарейку строго вертикально, поднимите её на расстояние 10-15 см от поверхности и уроните.
Рабочая батарейка сохраняет положение.

Рабочая батарейка сохраняет положение.

 

Если батарейка приземлилась, сохранив вертикальное положение, то в ней ещё остался заряд.
Пустая батарейка приземляется плашмя.

Пустая батарейка приземляется плашмя.

 

Если же батарейка упала плашмя, то она наверняка пустая.
Заряженная против разряженной.

Заряженная против разряженной.

 

Ещё раз сравним результаты.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Элементарный способ отличить заряженную батарейку от «севшей» за пару секунд

И не забудьте:
Элементарный способ отличить заряженную батарейку от «севшей» за пару секундПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх