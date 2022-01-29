Элементарный способ отличить заряженную батарейку от «севшей» за пару секунд

Как найти действующую батарейку в куче «севших».

Ну, и кто из вас работает?

Батарейку нужно поднять строго вертикально и выпустить из рук.

Рабочая батарейка сохраняет положение.

Пустая батарейка приземляется плашмя.

Заряженная против разряженной.