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Та, что была до Мерилин Монро

История девушки, чьё тело считалось «самым шикарным телом 50-х годов».

В юности Бетти обладала довольно-таки необычной фигурой.



Та, что была до Мерилин Монро

Все изображения в посте: Bettybrosmer.com


 

При пышных бедрах и большой груди у нее была невероятно тонкая талия.

Та, что была до Мерилин Монро

91-45-96 — это очень редкие параметры.

Та, что была до Мерилин Монро

Девушка начала свою модельную карьеру в 13 лет, умудрилась завоевать 50 престижных титулов на конкурсах красоты.

Та, что была до Мерилин Монро

Ей принадлежит звание «Самое шикарное тело 50-х годов».

Та, что была до Мерилин Монро

Модные журналы готовы были платить любые деньги, чтобы сотрудничать с ней.

Та, что была до Мерилин Монро

Обложки, календари, рекламные щиты, упаковки продуктов питания — везде была Бетти.

Та, что была до Мерилин Монро

После 13 лет в модельном бизнесе она вышла замуж за культуриста Джо Вейдера.

Та, что была до Мерилин Монро

Многие из американских супермоделей вздохнули с облегчением.

Та, что была до Мерилин Монро

Бетти изменила сферу деятельности — занялась пропагандой здорового образа жизни, фитнеса и культуризма.

Та, что была до Мерилин Монро

Считается, что именно она подсказала мужу внимательнее присмотреться к юному культуристу Арнольду Шварцнеггеру.

Та, что была до Мерилин Монро

Сейчас ей уже 80 лет, она до сих пор ведет активный образ жизни, издает женский журнал Shape и ведет интернет-колонки.

Та, что была до Мерилин Монро

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Та, что была до Мерилин Монро

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Та, что была до Мерилин МонроПодписаться на мой Instagram
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