Та, что была до Мерилин Монро

История девушки, чьё тело считалось «самым шикарным телом 50-х годов».
В юности Бетти обладала довольно-таки необычной фигурой.
Все изображения в посте: Bettybrosmer.com
При пышных бедрах и большой груди у нее была невероятно тонкая талия.
91-45-96 — это очень редкие параметры.
Девушка начала свою модельную карьеру в 13 лет, умудрилась завоевать 50 престижных титулов на конкурсах красоты.
Ей принадлежит звание «Самое шикарное тело 50-х годов».
Модные журналы готовы были платить любые деньги, чтобы сотрудничать с ней.
Обложки, календари, рекламные щиты, упаковки продуктов питания — везде была Бетти.
После 13 лет в модельном бизнесе она вышла замуж за культуриста Джо Вейдера.
Многие из американских супермоделей вздохнули с облегчением.
Бетти изменила сферу деятельности — занялась пропагандой здорового образа жизни, фитнеса и культуризма.
Считается, что именно она подсказала мужу внимательнее присмотреться к юному культуристу Арнольду Шварцнеггеру.
Сейчас ей уже 80 лет, она до сих пор ведет активный образ жизни, издает женский журнал Shape и ведет интернет-колонки.
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