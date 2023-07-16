Как бороться со слизнями и гусеницами на капусте

Даже опытные огородники могут столкнуться с такой проблемой, как нападение гусениц или слизней на посадки. Насекомые наносят огромный ущерб урожаю, превращая кочаны капусты в решето.

Обрабатывать посадки химическими препаратами можно только на ранних стадиях. Во время формирования кочанов разрешены только натуральные средства, которые лучше всего приготовить своими руками.







Если при осмотре грядок вы обнаружили на кочанах гусениц, то обязательно приобретите такие препараты как битоксибациллин и леидоцид. Для приготовления эффективного средства, которое поможет избавиться от гусениц, в 1,5 л воды растворите 1 ампулу лепидоцида и 1 ч л с горкой битоксибациллина. Средство необходимо использовать для опрыскивания капусты.







Если приобрести данные средства нет возможности, то для борьбы с гусеницами можно использовать обычную зубную пасту. Залейте 1 маленький тюбик зубной пасты на 1 л воды и оставьте настаиваться на 2 часа. Перелейте полученный раствор в опрыскиватель и обработайте капусту.







Для предотвращения повторного появления гусениц на капусте используйте описанные выше средства 1 раз в неделю.

Для дополнительной защиты посадок капусту можно накрыть сеткой с мелкой ячейкой.

При борьбе со слизнями в первую очередь необходимо создать преграду, которая помешает вредителям добраться до кочанов. В качестве преграды можно использовать толченую скорлупу яиц или крапиву, которую необходимо разложить между рядами.

Еще один действенный метод борьбы со слизнями — опудривание капусты древесной золой.







Растения и почву вокруг опудривают золой 2-3 раза за сезон с интервалом 7-10 дней из расчёта 0,5 – 1 стакан на 1 кв.м. посадок. Опудривание проводится рано утром по росе. Если листья сухие, можно перед опудриванием предварительно опрыскать растения водой. Помимо того, что зола отпугнет вредителей, она даст капусте большое количество питательных веществ, необходимых для завязывания кочанов.

Эти простые и бюджетные советы помогут вырастить богатый урожай капусты.

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