Советы по обустройству и организации хранения в маленькой квартире

Из-за того, что цены на недвижимость с каждым днем становятся все больше, многие люди отдают предпочтение однокомнатным квартирам или студиям. Вне зависимости от того, что это – осознанный выбор или вынужденная мера – в ваших силах сделать маленькое жилье комфортным.

Сегодня мы расскажем, как правильно организовать свою жизнь в малогабаритке.

Почему жить в маленькой квартире – хорошо?

Как обустроить маленькую квартиру?

Совет 1: Выбирайте минималистичный стиль

Совет 2: Оформляйте интерьер в светлой цветовой гамме

Совет 3: Зонируйте комнату

Совет 4: Устанавливайте компактную мебель

Правило 1: Совмещайте разные типы хранения

Правило 2: Выбирайте многофункциональную мебель

Правило 3: Органайзеры для порядка

Уборка быстрая, коммунальные услуги – дешевыеКакие ассоциации у вас возникают при мысли о маленькой квартире? Наверняка теснота, неудобство, нехватка мест для мебели, хранения и пр. Но не стоит думать о компактном жилье исключительно с негативной стороны. У него есть много преимуществ. Расскажем о некоторых из них:• Быстрая уборка. Чем меньше квартира, тем проще поддерживать в ней порядок. Обычно получаса хватает для того, чтобы протереть пыль, вымыть пол и разложить вещи по местам. Это особенно удобно, когда возникают ситуации из серии «гости на пороге».• Дешевое обустройство. Малогабаритка нуждается в минимальном наборе мебели, а значит, чтобы ее обустроить вам не придется тратить много времени и денег. Ремонт тоже получится достаточно бюджетным, так как для нужно будет гораздо меньше отделочных материалов, чем для оформления большой жилплощади.• Экономия на коммунальных платежах. Все просто – чем меньше в квартире квадратных метром, тем дешевле ежемесячно обходятся коммунальные услуги. В холодное время года комнаты прогреваются быстрее и дольше держат тепло. Также не нужно тратить много электричества на освещение – пары источников света вполне достаточно для того.• Отсутствие ненужных вещей. Если вам негде хранить вещи, приходится трезво оценивать, какие из них вам точно нужны, а от каких смело можно избавиться. Маленькая площадь – отличная мотивация для того, чтобы разумно организовать пространство, продумать хранение от А до Я.• Все необходимые предметы находятся под рукой, и не нужно искать их по всей квартире, хаотично передвигаясь из одной комнаты в другую. А если вы хозяин микростудии, то можете даже чайник включить, не вставая с дивана.Как видите, преимуществ немало, и это далеко не весь список. Но чтобы ощутить их в полном мере, важно сделать жилье максимально удобным и комфортным. Делимся несколькими советами, как правильно обустроить квартиру. Конечно, все индивидуально, но есть несколько базовых принципов, которые важно учитывать при работе с небольшой площадью.Оформляйте квартиру в стиле минимализм.Главное правило оформления маленькой квартиры – не перегружать и не загромождать пространство, поэтому самым удачным стилем будет минимализм. Но чтобы он не смотрелся слишком плоско и скучно, добавьте в него элементы какого-то другого направления, которое вам нравится. Это может быть сканди, лофт, экостиль, неоклассика и пр. Делайте акцент на простые формы, лаконичность, нейтральную цветовую гамму, функциональность. Чем меньше лишних деталей будет в интерьер, тем более светлой и просторной будет выглядеть комната.Однако не следует бросаться из крайности в крайность – стерильная и безликая обстановка тоже не лучший вариант. Используйте интересные фактуры, сделайте акцентную стену или добавьте в интерьер цветную мебель, подберите в каждую комнату по паре ярких деталей, которые будут привлекать внимание. Старайтесь придерживаться баланса.Светлые оттенки – ваши лучшие друзья.Наверняка вы знаете главное правило, которого рекомендуют придерживаться дизайнеры при оформлении маленькой квартиры, – светлая палитра. Молочный, бежевый, серый, нежно-голубой, мятный и прочие светлые оттенки визуально расширяют пространство, делают его более легким, воздушным, создают ощущение простора, а не тесноты. Почему они работают именно так? Все просто: светлые цвета отражают, а не поглощают свет, поэтому для отделки квартиры лучше использовать именно их.Темные тона также могут присутствовать в квартире, но только точечно, например, в виде декора или фурнитуры. Можно повесить черные светильники, установить мебель на темных ножках, повесить шторы насыщенного, глубокого цвета. Также такие оттенки отлично подходят для зонирования, например, если вам нужно выделить рабочую зону в гостиной. Но помните – чем больше в палитре темных цветов, тем лучше должно быть освещение. Никаких темных углов и единственной люстры по центру потолка – сценариев освещения должно быть несколько.Используйте реечную перегородку для зонирования.Чем меньше квартира, тем важнее становится вопрос зонирования, так как на крохотной площади приходится размещать сразу несколько функциональных зон. Спальня, кухня, кабинет, зона отдыха, обеденная зона – выбирайте те, которые вам нужны, исходя из привычек и образа жизни. Для разграничения этих участков выбирайте легкие конструкции, способные пропускать свет.Популярными вариантами являются реечные и стеклянные перегородки, открытые стеллажи. Также можно воспользоваться визуальными приемами, например, уложить разное напольное покрытие, покрасить обеденную/рабочую зону в контрастный цвет, использовать несколько отделочных материалов. Важно помнить, что у каждой зоны должно быть собственное освещение, поэтому в магазине присмотритесь к торшерам, бра, настольным лампам и пр.Установите на кухне откидной стол.Выбирая мебель для маленькой квартиры, отдавайте предпочтение компактным моделям, которые занимают минимум места. В идеале предметы интерьера должны быть многофункциональными и выполнять несколько задач одновременно. Самый простой пример – раскладной диван, который одновременно служит кроватью. Также для малогабариток часто выбирают журнальный столик, который превращается в обеденный, или табуреты, складывающиеся в один пуфик. Не менее полезными являются раскладные и откидные предметы (например, стол и стулья на кухне), мебель с дополнительным местом для хранения.Однако в погоне за компактностью и многофункциональностью не следует жертвовать личным комфортом. В первую очередь мебелью должно быть удобно пользоваться. Сон на узком и жестком диване, завтраки за крохотным круглым столом – все это не принесет никакой радости, даже если сэкономит пространство. Обязательно учитывайте рост и телосложение жителей квартиры, соблюдайте правила эргономики. А чтобы мебель хотя бы визуально занимали меньше места, выбирайте предметы в цвет стен, с глянцевой поверхностью, отражающей свет, или прозрачную, которая «растворяется» в пространстве.Хранение вещей в маленькой квартиреПожалуй, одна из самых главных проблем в малогабаритке – это хранение. Вопрос о том, как разместить все нужные вещи, и при этом не забить каждый угол квартиры шкафами и коробками, стоит очень остро. Вот несколько базовых правил, которые могут вам помочь.В спальне можно и поставить шкаф, и повесить открытые полкиЗакрытое хранение всегда смотрится более аккуратно и создает меньше визуального шума, но в то же время шкафы, комоды и прочая мебель выглядят более громоздко. Поэтому старайтесь совмещать его с открытым хранением: полками, стеллажами и пр. Так удобно располагать книги, посуду, которой вы часто пользуетесь, аксессуары, необходимые вне дома (ключи, кошелек, солнцезащитные очки и так далее).Если пуф – то с откидной крышкой и местом для храненияДля маленькой квартиры лучшим решением станет мебель с отсеками для хранения: кровать с ящиками, пуфы и банкетки с нишей внутри, журнальный столик с полочкой. Благодаря таким предметам вы сможете разместить дома больше вещей, не покупая дополнительные комоды или стеллажи.Используйте для хранения корзины или коробкиУ мелких вещей часто нет постоянно места жительства. Чтобы они не создавали хаос, заведите для них отдельные контейнеры, коробки или плетеные корзины. Они пригодятся как на открытых поверхностях, так и в шкафах или тумбах. В итоге вам будет проще найти нужную вещь, а в квартире сохранится порядок.