10 «старомодных» манер, без которых не вырастить успешного и самостоятельного ребёнка

10 «старомодных» манер, которые современные родители так часто упускают.

Многие жалуется на «неконтролируемых» детей.

1. Говорить «спасибо» и «пожалуйста»

«Спасибо» и «пожалуйста» - не просто слова вежливости.

2. Говорить «извините» или «простите», когда случайно кого-то толкнул, наступил на ногу или нужно пройти сквозь толпу

Так важно сказать «извини».

3. Не перебивать

Слушать других важно.

4. Не комментировать чью-то внешность и физические недостатки

Высмеивать чужую внешность – это не дело.

5. Спрашивать разрешение, прежде чем взять чужое

Вначале спроси, потом – бери и играй.

6. Стучать в дверь, прежде чем войти

Родителей это тоже касается.

7. Обращаться к людям по имени

Вежливость ещё никому не мешала.

8. Прикрывать рот рукой во время зевка, кашля и тому подобного

Так просто, а все забывают.

9. Убирать за собой после игры или еды

Убирать за собой – это основы самостоятельности.

10. Не мусорить

Учиться чистоте никогда не рано и никогда не поздно.

Счастливая семья – это наука, которой учатся всю жизнь .