10 «старомодных» манер, без которых не вырастить успешного и самостоятельного ребёнка

10 «старомодных» манер, которые современные родители так часто упускают.
О времена, о нравы. В Сети, новостях, комментариях– везде найдется кучка взрослых, которая во всех бедах и проблемах будет винить молодёжь и подростков. Мол, неблагодарные, невоспитанные и вообще редиски. Впрочем, ничего нового: конфликт отцов и детей был в тренде ещё задолго до того, как появились эти ваши интернеты. Но чтобы не было мучительно стыдно за подрастающее поколение, лучше ещё с раннего детства обучать малышей вот этим 10 манерам. Пускай они и покажутся кому-то «старомодными».
Многие жалуется на «неконтролируемых» детей.
Кажется, сейчас просто модно обсуждать разбалованных подростков и дурное воспитание детей. Но не стоит забывать, что большинство «косяков» молодых и глупых – на чистой совести их родителей. Ведь в бытовых заботах, карьерных гонках и стремлении к лучшей жизни мамы с папами иногда забывают о банальном: научить детей базовым правилам приличия и уважения. Кажется, такие мелочи. А ведь именно из них, мелочей, строится крепкая личность. Так что психологи советуют не лениться обучать детей:
1. Говорить «спасибо» и «пожалуйста»
«Спасибо» и «пожалуйста» - не просто слова вежливости.
Одна из распространённых жалоб родителей – дети слишком капризные и раздражают постоянным «дай». Но психологи убеждены: приучение ребёнка каждый раз говорить «пожалуйста» во время просьбы и «спасибо» после её исполнения однозначно улучшит ситуацию. Потому что эта бытовая вежливость закрепляет в сознании взаимосвязь: чтобы получить что-то, нужно что-то сделать. А это точно пригодится в жизни.
2. Говорить «извините» или «простите», когда случайно кого-то толкнул, наступил на ногу или нужно пройти сквозь толпу
Так важно сказать «извини».
Кто-то из родителей свято убежден, что интеллигентное «расшаркивание» ребёнку ни к чему. Нужно идти напролом и не замечать окружающих. Вот только вежливость способна открыть все двери и смягчить острые углы в конфликте. А осознание этой простой и полезной для жизни истины начинается с банального «извините».
3. Не перебивать
Слушать других важно.
Из простой вежливости эта привычка перерастает в полезнейший навык: слушать других. А данное качество просто необходимо любому лидеру, будущему начальнику и просто умному человеку.
4. Не комментировать чью-то внешность и физические недостатки
Высмеивать чужую внешность – это не дело.
И не просто потому, что «это невежливо». Человека определяет не только и не столько его внешность, как поведение, поступки, идеи. И чем раньше ребёнок впитает эту мысль, тем лучше. Тем более в обществе, где все и так немного «повёрнуты» на внешней красоте и соответствии кем-то заданным стандартам.
5. Спрашивать разрешение, прежде чем взять чужое
Вначале спроси, потом – бери и играй.
Потому что уважение к собственности других – одно из важнейших качеств, которого нынче многим так не хватает. Кто захочет, чтобы его ребёнок рос с осознанием вседозволенности? А ведь большие проблемы начинаются именно с таких маленьких вещей.
6. Стучать в дверь, прежде чем войти
Родителей это тоже касается.
Эта манера напрямую связана с уважением личного пространства других людей. Объясните ребёнку, что каждый может быть занят своими делами, быть не в настроении играть или чувствовать усталость и хотеть побыть в одиночестве. Это нормально. Но всегда можно постучать и спросить.
7. Обращаться к людям по имени
Вежливость ещё никому не мешала.
Вместо бесконечных «тёть» и «дядь», а можно и с ними. В любом случае, большинству людей приятно слышать своё имя. Это не только вежливо, но также помогает получить расположение, что давно доказано психологами. Не такой уж бесполезный бонус, правда?
8. Прикрывать рот рукой во время зевка, кашля и тому подобного
Так просто, а все забывают.
Странно, но именно эту банальную привычку родители часто забывают привить детям. А ведь тут – всего лишь вопрос личной гигиены и осознания, что не стоит делиться микробами со всеми окружающими.
9. Убирать за собой после игры или еды
Убирать за собой – это основы самостоятельности.
Собрать кубики с пола, помыть тарелку – именно с таких маленьких шагов начинается самостоятельность и умение позаботиться о себе. А заодно и более глубокий навык отвечать за последствия своих поступков.
10. Не мусорить
Учиться чистоте никогда не рано и никогда не поздно.
Никогда не рано объяснить, что каждую брошенную бумажку кому-то придётся поднимать, что жить в окружении мусора – это неприятно, что отходы просто так не исчезает «в никуда», а часто вредят нашей планете. Общее начинается с каждого. И эти базовые знания помогут сохранить окружающею среду ещё и для следующих поколения, а не жить по губительному принципу «после нас – хоть потоп»
Счастливая семья – это наука, которой учатся всю жизнь.
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