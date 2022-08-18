Малоизвестные факты о молочных продуктах

Надеемся, никто не станет спорить, что молочные продукты полезны нашему организму и чтобы кишечник функционировал правильно, фигура была стройной, а кожа светилась здоровьем необходимо включать в свой рацион творог, молоко, йогурты и другую молочную продукцию, которая приходится вам по вкусу. Но чтобы получить всю пользу от пищи нужно знать некоторые факты о ней. К примеру, нормально ли появление жидкости в йогурте и можно ли есть просроченный творог.













Меньше ингредиентов — лучше

«Пшикающий» кефир — это нормально

Срок годности — это не предел

Обезжиренная продукция не приносит пользу

Сыворотка в йогурте — это норма

Послевкусие определяет качество