В Англии выставили на торги старинный дом, но все обходят его стороной, и на то есть причина

Готическая церковь XIX века в Западном Йоркшире (Великобритания).
Совсем недавно в Западном Йоркшире (Великобритания) выставили на продажу весьма неординарный старинный дом, который требует некоторой доработки, но желающих его приобрести пока нет. Даже не прельщает его весьма скромная по британским меркам стоимость. Как оказалось, есть вполне весомые причины, которые отпугивают людей и заставляют снижать стоимость, ведь эта постройка – готическая церковь XIX века и расположена она на ... кладбище! Даже этот факт не так смущает клиентов, как ряд условий, которые надо непременно придерживаться при ее реконструкции.
Церковь Христа выставили на продажу в Западном Йоркшире (Англия).
Очень интересное предложение недавно появилось на рынке недвижимости – выставили на продажу готическую церковь Христа с разрешением перепланировки и превращения ее в жилой дом.
Кухня уже практически готова (Церковь Христа).
Одна из ванных комнат в готической церкви.
Эту церковь уже пытались частично реконструировать и даже успели выделить три ванных комнаты, несколько гостиных, кухню и три спальни, которые требуют еще доработки, но в целом они сформированы.
Большой зал для литургий изменять нельзя.
Большой зал и еще несколько вспомогательных помещений сохранили свой первозданный вид и нуждаются в полной реконструкции, естественно с некоторыми ограничениями и определенными условиями.
Этот зал будет превращен в большую гостиную.
Конечно, глядя на величественное здание с огромными витражами и уже начатыми ремонтными работами, кажется, что за такую мизерную цену (197 тыс. дол.) от покупателей не должно быть отбоя, учитывая стоимость местной недвижимости, которая переваливает за 350 тыс. долларов.
Реконструкция холла церкви Христа.
Но существующий ряд условий останавливают желающих иметь такой оригинальный дом. Как известно, само здание находится на территории кладбища, поэтому новому владельцу надо перенести прах умерших и захороненных здесь людей на другое место, естественно соблюдая все требования и каноны.
Практически все могилы с территории церкви надо перенести на другое кладбище.
Оставить на прежнем месте и в свободном доступе нужно могилу убитого викария, имеющую историческую ценность, а также облагородить ее. Еще одно непременное условие состоит в том, что большой зал для литургий и фасад должен оставаться в неизменном виде, а колокольню надо не только отреставрировать, но она должна быть действующей.
Для реконструкции можно использовать только оговоренные стройматериалы.
При реконструкции предписано использовать только определенные отделочные материалы и закрашивать или закрывать фрески и гравюры на стенах категорически запрещено.
Для полной реконструкции церкви понадобится 250-300 тыс. дол.
Агентство недвижимости рассчитало приблизительную сумму, которую нужно иметь новому владельцу для того, чтобы выполнить все условия и полностью реконструировать здание – это 250-300 тыс. долларов. При чем получить кредит на перепланировку вряд ли удастся, поэтому ждут состоятельного покупателя, который все-таки рискнет приобрести столь необычное строение.
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