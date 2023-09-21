В Англии выставили на торги старинный дом, но все обходят его стороной, и на то есть причина

Готическая церковь XIX века в Западном Йоркшире (Великобритания).

Церковь Христа выставили на продажу в Западном Йоркшире (Англия).

Кухня уже практически готова (Церковь Христа).

Одна из ванных комнат в готической церкви.

Большой зал для литургий изменять нельзя.

Этот зал будет превращен в большую гостиную.

Реконструкция холла церкви Христа.

Практически все могилы с территории церкви надо перенести на другое кладбище.

Для реконструкции можно использовать только оговоренные стройматериалы.

Для полной реконструкции церкви понадобится 250-300 тыс. дол.