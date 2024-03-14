Панды с рожками, слоны с третьим глазом и другие персонажи на безумных муралах испанского поп-сюрреа

За многовековую историю изобразительного искусства не счесть всех направлений, стилей и видов, к которым прибегали художники в своих творческих исканиях. И сегодня хотелось бы коснуться самого монументального и масштабного, а именно - муралей, возникших на рубеже XIX-ХХ века и получивших свое второе рождение в наше время. Современные художники по всему миру все чаще и чаще берут его на вооружение и создают произведения, приводящие в восторг жителей городов и туристов. Среди таких - Антонио Сегура Донат, испанский уличный художник-иллюстратор, создающий невероятные мурали, посвященные фантастическому животному и растительному миру.
Немного из истории мурализма
Муралы от Антонио Донаты.
Мурал-арт – это современное уличное художественное искусство, впервые заявившее о себе в конце XIX-начале ХХ века. Именно в то время, муралы стремительно вошли в жизнь многих городов мира. А основой, как вы уже догадались, для этого вида творчества стали служить внешние стены многоэтажных зданий. Как правило, мурал (мural) — это масштабное художественное произведение искусства, которые помимо красивой картинки призвано передавать какую-то глубокую идею или смысл. Поэтому, данные изображения имеют много общего с классическими фресками, на которых в древние времена были изображены различные сцены из жизни или мифологии.
Муралы от Антонио Донаты.
И наконец, хотелось бы сказать, что в отличие от своего «брата» по стрит-арту – граффити – муралы являются официальным и легальным видом искусства, так как местная власть даёт официальное разрешение художникам на выполнение работ на стенах домов города.
Муралы от Антонио Донаты.
Поп-сюрреализм от Антонио Сегура Донаты
Antonio Segura Donat.
Испанский уличный художник Antonio Segura Donat, работающий под псевдонимом Dulk, увлекся расписыванием стен 19 летнем возрасте. Антонио «всегда был очарован энциклопедиями древней природы и книгами с ботаническими и зоологическими иллюстрациями». Эта страсть сохранилась и по сей день, именно она позволяет художнику создавать восхитительные муралы, под вдохновением растительного мира и дикой природы.
Муралы от Антонио Донаты.
Основным местом жительства и творчества художника является по-прежнему Валенсия, раскинувшаяся на побережье Средиземного моря.
Именно там он творит свое уникальное искусство. Однако за вдохновением и впечатлениями Антонио ездит по всему миру. Как-то однажды, решив отправиться в те края, где живут персонажи его работ, чтобы собрать об этих животных больше информации, художник прикипел душой к африканской саванне. С тех пор он странствует по Танзании, Коста-Рике и Йеллоустоунскому национальному парку с фотоаппаратом в руках — чтобы «с помощью всех этих воспоминаний добавить особую ценность моим работам».
Муралы от Антонио Донаты.
А еще участвует во многих международных конкурсах графдизайнеров, на которых не единожды был назван победителем. Его работы красуются на стенах улиц в Барселоны, Валенсии, Копенгагена, Малаги, Мюнхена, Нью Джерси, Манчестера, Болоньи и многих других городах Европы и Америки.
Муралы от Антонио Донаты.
Стиль его работы – это смешение причудливых образов, бурлеска и фэнтези, придавая всему этому художественному миксу яркий оттенок поп-сюрреализма.
Помимо муралов молодой, амбициозный испанский иллюстратор и графдизайнер иллюстрирует книги, создает обложки к музыкальным альбомам все в том же стиле поп- сюрреализма и ваяет эксклюзивные игрушки.
Иллюстрации от Антонио Донаты.
Иллюстрации от Антонио Донаты.
Иллюстрации от Антонио Донаты.
Иллюстрации от Антонио Донаты.
Иллюстрации от Антонио Донаты.
Иллюстрации от Антонио Донаты.
Иллюстрации от Антонио Донаты.
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