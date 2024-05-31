Продукты, которые лучше никогда не покупать по акции

Специальные полки со скидками до 80% на товары, срок годности которых истекает через 1-3 дня, можно увидеть практически в каждом гипермаркете. Но безопасно ли их покупать? Материал расскажет о том, какие точно не стоит и почему.







Вступление

1. Колбасы

2. Молочка, особенно сыры

3. Консервы

4. Йогурты

5. Фарш

Чтобы наклеить эти наклейки, их продержат при комнатной часы, а то и сутки.Этот материал невозможен без вступления, потому что требуется разъяснение, почему именно товары с истекающим сроком годности, которые на самом-то деле вполне можно есть в эти самые последние дни срока годности, лучше не покупать. А всё тут очень просто. Для того, чтобы наклеить ценники а-ля «последняя цена!», «успей купить!», «дай последний шанс!», товары вывозятся из холодильников магазина в служебные зоны для того, чтобы эти самые наклейки наклеить. А далеко не каждый магазин имеет сотрудников с расторопностью уровня: Бог. И именно эти самые часы в подсобке, когда товары, ждущие наклеек, провели при комнатной температуре, и дают риск возникновения тлетворных бактерий. А теперь к списку продуктов с этими самыми наклейками, которые точно не надо брать.Колбасы.Когда колбаса проводит некоторое время при комнатной температуре, она может начать банально тухнуть, вырабатывая тлетворные бактерии, которые могут как минимум вызвать диарею. Как минимум.Сомнительность во плоти.Ооооох, что происходит, когда на сыры с истекающим сроком годности клеят те самые наклейки… Иногда их вымачивают в воде для красоты, а потом – в пищевую плёночку. Опять же: диарея будет лучшим вариантом после вкушения подобного.Так-так… А что не так?Конечно же, мы все слышали кулстори про консервы, которые сохранились с времен второй мировой… Только вот что-то не читали отзывы от тех, кто их попробовал. Дело в том, что к изготовлению консервов в 1940-х годах были очень высокие требования, так как это была дорогая пища, а теперь это – конвеерный продукт, стоящий недорого. Консервам с истекающим сроком годности нужно сказать решительное «нет».Йогурты.Они содержат бактерии просто потому, что они – йогурты. Потомятся в подсобке лишние часы – и уже непонятно, что с ними и как. И какие полезные бактерии там нарожали вредные. Диарея будет лучшим исходом.Кхм...Фарш – это сырое мясо. Чтобы наклеить пресловутую наклейку и вернуть в холодильник уйдёт минимум час, а сырому мясу столько при комнатной нельзя. Последствия могут быть самыми плохими.