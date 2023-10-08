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Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Джослин Бэйн Хогг потратить десять лет, документируя жизнь представителей организованной преступности. Он сумел слиться с их окружением и оставаться практически незамеченным на протяжении всех десяти лет.

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Фотограф признается, что ожидал увидеть в этой среде совсем других людей. По его словам, это не те преступники, которые прячутся за коррумпированной властью. Он “реальные мужики”, которые добиваются своего путем физической расправы.

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга

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