Джослин Бэйн Хогг потратить десять лет, документируя жизнь представителей организованной преступности. Он сумел слиться с их окружением и оставаться практически незамеченным на протяжении всех десяти лет.
Фотограф признается, что ожидал увидеть в этой среде совсем других людей. По его словам, это не те преступники, которые прячутся за коррумпированной властью. Он “реальные мужики”, которые добиваются своего путем физической расправы.
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Реальные британские бандиты в откровенном фотопроекте Джослина Бэйна Хогга
Джослин Бэйн Хогг потратить десять лет, документируя жизнь представителей организованной преступности. Он сумел слиться с их окружением и оставаться практически незамеченным на протяжении всех десяти лет.
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