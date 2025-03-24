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Верблюжья красота требует жертв

Двенадцать верблюдов дисквалифицировали с ежегодного конкурса красоты в Саудовской Аравии, когда выяснилось, что их владельцы использовали ботокс, чтобы сделать конкурсантов более привлекательными.

Верблюжья красота требует жертв

Верблюжья красота требует жертв
Животных выгнали с конкурса, который проходил в рамках фестиваля верблюдов, из-за нарушения строгих правил.

Фестиваль проходит в пригороде Эр-Рияда 28 дней и включает в себя не только конкурс красоты, но и скачки, демонстрацию навыков обучения верблюдов, искусство работы с верблюжьей шерстью и другие состязания. Призовой фонд соревнований составляет 57 миллионов долларов, поэтому организаторы серьезно относятся ко всем нарушениям.

Верблюжья красота требует жертв

Верблюжья красота требует жертв
В прошлом году было выпущено специальное руководство к конкурсу красоты, в котором говорится: «Верблюды, у которых найдут препараты в губах, обритые или окрашенные части тела или изменения естественной формы, к конкурсу не допускаются». Таких «кораблей пустыни» с накачанными губами в этом году набралось целых 12 штук. Некоторые хозяева умудрились даже накрасить своих питомцев косметикой.
Верблюжья красота требует жертв

В прошлом году мероприятие перенесли из отдаленной части пустыни на окраину столицы, где организовали постоянное место для фестиваля. Здесь есть аукцион, где можно купить верблюда, а в отеле неподалеку есть продуктовые лавки, сувенирные магазины, зоопарк с верблюдами и музей песчаных скульптур, конечно же, верблюдов. Есть также палатки, где можно дегустировать верблюжье молоко или купить изделия из их шерсти. Гости фестиваля могут посетить планетарий, чтобы посмотреть, как в древности арабы путешествовали на верблюдах, ориентируясь по звездам. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят около 300 тысяч гостей.

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