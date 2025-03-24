Верблюжья красота требует жертв

Двенадцать верблюдов дисквалифицировали с ежегодного конкурса красоты в Саудовской Аравии, когда выяснилось, что их владельцы использовали ботокс, чтобы сделать конкурсантов более привлекательными.









Животных выгнали с конкурса, который проходил в рамках фестиваля верблюдов, из-за нарушения строгих правил.

Фестиваль проходит в пригороде Эр-Рияда 28 дней и включает в себя не только конкурс красоты, но и скачки, демонстрацию навыков обучения верблюдов, искусство работы с верблюжьей шерстью и другие состязания. Призовой фонд соревнований составляет 57 миллионов долларов, поэтому организаторы серьезно относятся ко всем нарушениям.В прошлом году было выпущено специальное руководство к конкурсу красоты, в котором говорится: «Верблюды, у которых найдут препараты в губах, обритые или окрашенные части тела или изменения естественной формы, к конкурсу не допускаются». Таких «кораблей пустыни» с накачанными губами в этом году набралось целых 12 штук. Некоторые хозяева умудрились даже накрасить своих питомцев косметикой.В прошлом году мероприятие перенесли из отдаленной части пустыни на окраину столицы, где организовали постоянное место для фестиваля. Здесь есть аукцион, где можно купить верблюда, а в отеле неподалеку есть продуктовые лавки, сувенирные магазины, зоопарк с верблюдами и музей песчаных скульптур , конечно же, верблюдов. Есть также палатки, где можно дегустировать верблюжье молоко или купить изделия из их шерсти. Гости фестиваля могут посетить планетарий, чтобы посмотреть, как в древности арабы путешествовали на верблюдах, ориентируясь по звездам. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят около 300 тысяч гостей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)