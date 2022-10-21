25 самых богатых людей в истории России

До каких высот богатства и положения добирались наши предки? Чьи имена золотыми буквами вписаны в историю развития русского капитализма? Каких правил придерживались русские бизнесмены и в каких областях сделали свои деньги?



Публикуем замечательную подборку, дающую ответы на все эти вопросы.



1. Аникей Строганов (1488–1570)

2. Акинфий Демидов (1678–1745)

3. Савва Яковлев (1712–1784)

4. Григорий Потемкин (1739–1791)

5. Григорий Орлов (1737–1808)

6. Василий Перлов (1784 — 1869)

7. Самуил Поляков (1837–1888)

8. Павел Третьяков (1832–1889)

9. Лев Кноп (1821–1894)

10. Петр Смирнов (1831–1898)

11. Козьма Солдатёнков (1818–1901)

12. Гаврила Солодовников (1826–1901)

13. Алексей Алчевский (1835–1901)

14. Савва Морозов (1862–1905)

15. Гораций Гинцбург (1833–1909)

16. Александр Манташев (1842–1911)

17. Илларион Воронцов-Дашков (1837–1916)

18. Семен Абамалек-Лазарев (1857–1916)

19. Савва Мамонтов (1841–1918)

20. Николай Второв (1866–1918)

21. Павел Рябушинский (1871–1924)

22. Николай Балашов (1840–1931)

23. Борис Каменка (1855–1942)

24. Степан Лианозов (1872–1949)

25. Феликс Юсупов (1887–1967)