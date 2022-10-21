25 самых богатых людей в истории России

До каких высот богатства и положения добирались наши предки? Чьи имена золотыми буквами вписаны в историю развития русского капитализма? Каких правил придерживались русские бизнесмены и в каких областях сделали свои деньги?
Публикуем замечательную подборку, дающую ответы на все эти вопросы.
1. Аникей Строганов (1488–1570)
Аника Строганов в годы правления Ивана Грозного был самым влиятельным русским предпринимателем. Он контролировал северную торговлю с Англией, осваивал земли, торговал пушниной, развивал солевую промышленность и был одним из организаторов экспедиции Ермака.
2. Акинфий Демидов (1678–1745)
Акинфий Демидов был самым успешным промышленником своего времени, меценатом, основателем горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. К концу жизни Акинфий Никитич имел 25 заводов, на которых было занято 23755 душ мужского пола (в среднем по 1000 человек на 1 завод). Нижнетагильский завод, главное детище Демидова, работает и сегодня.
Акинфий Демидов
3. Савва Яковлев (1712–1784)
Савва Яковлев, урожденный Собакин, был сыном мещанина, но добился своей деятельностью дворянства. Начинал он с продажи телятины у Летнего сада, где был замечен Елизаветой Петровной. В итоге он стал поставщиком двора, а благодетельство императрицы открыло ему дорогу в бизнес. Уже при Екатерине, с 1766 по 1779 годы Яковлев покупает 16 и строит 6 заводов на Урале. Его обогащение по темпам и методам не имело аналогов в русской истории.
4. Григорий Потемкин (1739–1791)
Григорий Потемкин был не просто фаворитом Екатерины Второй, но и её тайным мужем. При этом Потемкина нельзя назвать альфонсом. Он успешно командовал русской армией во время войны с Турцией 1787 — 1791 годах, осуществлял присоединение к России и освоение Крыма, основал там несколько городов и фактически создал российский Черноморский флот. Императрица пожаловала Потёмкина колоссальными земельными владениями в Новороссии, которые сделали его богатейшим человеком России.
Григорий Потемкин
5. Григорий Орлов (1737–1808)
Участник госпереворота по свержению Петра III, Григорий Орлов сразу после воцарения императрицы Екатерины II получил щедрую награду — богатые поместья, деньги, графский титул. Его называли первым из «орлов» Екатерины, но к 1771 году он перестал быть первым. В этом же году он был послан в охваченную эпидемией чумы и бунтом Москву и хорошо справился с организацией мер по урегулированию ситуации.
6. Василий Перлов (1784 — 1869)
Перловы — «чайные короли» России. Самому успешному из них, Василию, удалось завоевать не только российский чайный рынок, но и покорить Европу. Он был одним из первых, кто начал фасовать сортовой чай, а доставку его из Китая осуществлять сухопутным путем, отчего качество продукта всегда было на высоте.
В 1860 году Василий Алексеевич открыл под своим именем фирму — Товарищество чайной торговли «Василий Перлов с сыновьями». Фирмой были открыты чайные магазины торгового дома в Вене, Берлине, Париже и Варшаве.
7. Самуил Поляков (1837–1888)
Промышленник и меценат, Поляков сделал себе состояние во время раздачи железнодорожных концессий. По отзыву Сергея Витте, Самуил Соломонович Поляков был «наиболее прославившимся из железнодорожных тузов». Он активно строил железные дороги, открывал училища и щедро жертвовал на развитие образования. Состояние братьев Поляковых на 1913 год оценивалось в 49,5 млн золотых рублей ($544 миллиона по курсу 2000 года).
Самуил Поляков
8. Павел Третьяков (1832–1889)
Меценат, предприниматель и коллекционер живописи Павел Третьяков осуществил свою мечту — составил коллекцию произведений русской школы, чтобы «нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в… полезных учреждениях». Его картинная галерея, открытая для всех горожан «без различия рода и звания» стала одним из крупнейших музеев Европы. Состояние Третьякова к моменту его смерти оценивалось в 3,8 млн рублей.
9. Лев Кноп (1821–1894)
В России XIX века была присказка «Где церковь, там и поп, где фабрика — там и Кноп». Появилась она не на пустом месте — основатель торгового дома «Л. Кноп» был пайщиком более 100 предприятий.
«Хлопчатобумажный король», как называли Льва Кнопа, по мнению современников, добился больших успехов отчасти «благодаря своему желудку и способности пить, сохраняя полную ясность головы». Состояние Кнопа в 1913 году оценивалось в 15–120 млн рублей ($187 млн по курсу 2000 года).
10. Петр Смирнов (1831–1898)
Петр Арсеньевич Смирнов, основавший свой завод в 1862 году, был настоящим «водочным королем» России. Налог, который поступал в казну с его предприятия, равнялся половине довоенного бюджета российской армии. Cтоимость произведенной за год продукции достигала 17–20 млн. рублей. Состояние самого водочного магната оценивалось в 8,7 млн рублей ($ 95,7 млн по курсу 2000 года).
Петр Смирнов
11. Козьма Солдатёнков (1818–1901)
Старообрядец, фабрикант и предприниматель Козьма Солдатёнков был одним из самых ярких и неординарных людей своего времени. За богатое и щедрое покровительство искусствам он получил прозвище «Козьма Медичи». Его состояние в 1901 году равнялось 8 миллионам рублей ($88 по курсу 2000 года).
12. Гаврила Солодовников (1826–1901)
Московский купец и домовладелец, владелец универсама «Пассаж» на Кузнецком мосту, Гаврила Гаврилович Солодовников больше 95% своего многомиллионного наследства отдал на общественные нужды. Не умевший толком писать, он щедро жертвовал на искусство. На церемонии закладки Московской консерватории с криком «Да будет музыка!» Солодовников бросил в бетон 200 серебряных рублей. Его состояние в 1901 году оценивалось в 21 млн рублей ($231 млн по курсу 2000 года).
13. Алексей Алчевский (1835–1901)
За 40 лет работы Алексей Кириллович Алчевский создал крупнейшие горнопромышленные предприятия на Донбассе и несколько банков, например, одно из первых в стране Общество взаимного кредита, а в 1871-м — первый российский акционерный ипотечный банк. В кризис 1901 года, получив от правительства отказ в ссуде, Алчевский бросился под поезд (по одной из версий, он был убит). Его состояние на тот момент оценивалось в 12–30 млн рублей ($187 млн по курсу 2000 года).
Алексей Алчевский
14. Савва Морозов (1862–1905)
Савву Морозова называли «купеческим воеводой», но он стал известен благодаря меценатской деятельности. Морозов строил театры, поддерживал художников, писателей, студентов и рабочих. Одному только МХАТу он пожертвовал около полумиллиона рублей. Умер Савва Морозов 26-го мая 1905-го года. По официальной версии, причина смерти — самоубийство: Морозов покончил с собой выстрелом в грудь. Состояние династии Морозовых в 1914 году оценивалось в 40 млн рублей ($440 млн по курсу 2000 года).
15. Гораций Гинцбург (1833–1909)
Благодаря связям с крупнейшими финансистами Европы (Гинцбурги породнились с самими Ротшильдами), их банк к 1860-му стал одним из крупнейших в России. Его глава Гораций Гинцбург инвестировал в страховое дело, золотые прииски, железные дороги, пароходство, сахарные заводы. После 1892 года Гораций Гинцбург стал заниматься золотодобычей. Он возглавил, а затем установил контроль над богатейшим Ленским золотопромышленным товариществом. Состояние Гинцбургов в 1914 году оценивалось в 25 млн рублей ($275 млн по курсу 2000 года).
Гораций Гинцбург
16. Александр Манташев (1842–1911)
Тифлисский армянин Александр Манташев был одним из «нефтяных королей» Закавказья, крупным акционером ведущих нефтяных компаний. В 1897–1909 годах он финансировал строительство самого длинного в мире 835-километрового нефтепровода Баку — Батум. На начало ХХ века состояние Мантшева оцнивалось в 10 млн рублей ($110 млн по курсу 2000 года).
17. Илларион Воронцов-Дашков (1837–1916)
Личный друг Александра III, создатель тайной монархической организации «Священная дружина», герой войн, генерал-адъютант Воронцов-Дашков был одним из крупнейших российских землевладельцев (около 485 000 десятин земли) и успешным промышленником. Среди прочего он занимался и нефтью. Его состояние на начало ХХ века оценивалось в 15 млн рублей ($165 млн по курсу 2000 года).
Илларион Воронцов-Дашков
18. Семен Абамалек-Лазарев (1857–1916)
Князь, промышленник, археолог, крупный землевладелец, горнозаводчик, Семен Абамалек-Лазарев был очень разносторонним человеком, и одним из самых богатых людей России начала ХХ века. Ему принадлежало несколько вилл в Италии и особняк в Санкт-Петербурге. Состояние магната в 1914 году оценивалось в 50 млн рублей (550 млн по курсу 2000 года).
19. Савва Мамонтов (1841–1918)
История Саввы Мамонтова показательна, высока и трагична. Наследник большого состояния, Савва Мамонтов предпринимательством интересовался мало — его больше влекло искусство. После неудач с ведением «железнодорожного бизнеса» Савва Мамонтов оказался в Таганской тюрьме. Его имущество было распродано почти полностью. Злополучная железная дорога ушла за бесценок в государственную собственность, часть акций досталась другим предпринимателям, в том числе родственникам Сергея Витте.
20. Николай Второв (1866–1918)
Состояние иркутянина Николая Второва в 1914 году составляло 60 млн рублей ($ 650 млн по курсу 2000 года). Его называли «сибирским американцем» и «русским Морганом». Он скупал банки и строил заводы. Им были основаны первые в России фабрики химических красителей, завод «Электросталь», Московское товарищество автомобильного завода «АМО» (совместно с Рябушинскими, ныне ЗИЛ). В войну заводы Второва работали на «оборонку». В мае 1918-го Николай Второв был убит при невыясненных обстоятельствах. В его московском особняке сделали резиденцию американского посла («Спасо-Хаус»).
21. Павел Рябушинский (1871–1924)
Представитель знаменитой династии Рябушинских, Павел Павлович занимался предпринимательством и банковской деятельностью, строил фабрики и активно участвовал в политической жизни России. В 1920 году он эмигрировал во Францию. В 1914 году состояние Рябушинских оценивалось в 25–35 млн рублей ($330 млн по курсу 2000 года).
Павел Рябушинский
22. Николай Балашов (1840–1931)
К началу XX века обер егермейстер и член Государственного совета Николай Петрович Балашов с сыновьями Петром и Игорем обладал одной из крупнейших в стране земельной собственностью — 526 000 десятин земли. Они могли бы жить безбедно, ничего не делая, но у них ещё были десятки предприятий по всей стране. Их состояние на начало ХХ века оценивалось в 15 млн рублей ($165 млн по курсу 2000 года).
23. Борис Каменка (1855–1942)
Банкир Борис Каменка с 1910 года возглавлял Азовско-Донской банк, который при нем стал четвертым в рейтинге коммерческих банков Российской империи. Также Каменка активно участвовал в деятельности Еврейского колонизационного общества, созданного для организации переселения евреев в Америку. В 1914 году состояние банкира оценивалось в 40 млн рублей ($440 млн по курсу 2000 года).
Борис Каменка
24. Степан Лианозов (1872–1949)
Армянин Степан Лианозов был российским промышленником, меценатом и политическим деятелем, а также крупнейшим нефтяным магнатом России XX века. В 1912 году Степаном Лианозовым в Лондоне была создана «Русская генеральная нефтяная корпорация» («Russian General Oil Corporation», сокращенно «Ойль») с основным капиталом в 2,5 млн фунтов стерлингов. Благодаря действиям Лианозова, нефтяной сектор Баку стал привлекательным для иностранцев. В 1915 году состояние магната оценивалось в 10 млн рублей ($110 млн по курсу 2000 года).
25. Феликс Юсупов (1887–1967)
Феликс Юсупов был одним из самых богатых людей в России в начале ХХ века. В 1900 году стоимость имений, дач и домов Юсуповых составляла 21,7 млн рублей, антрацитового рудника — 970 000 рублей, сахарного завода — 1,6 млн рублей, картонной и бумажной фабрик — 986 тысяч рублей. К 1914 г. Юсуповы имели на 3,2 млн рублей ценных бумаг. Однако Феликс Юсупов остался в истории не как богач, а как убийца Распутина.
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