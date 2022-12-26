9 очень интересных фактов о фильме «Любовь и голуби»

7 января 1985 года состоялась премьера фильма «Любовь и голуби». Путь творения молодого режиссера Владимира Меньшова к зрителям был трудным: его не раз возвращали на доработку, нещадно резали по требованию цензуры, отказывались пускать в прокат.
С тех пор пошло более 20 лет, а «Любовь и голуби» остается самым романтичным и душевным фильмом отечественного производства. Предлагаем вниманию читателя любопытные факты о нём.
Дядя Митя и Баба Шура
Баба Шура (Наталья Тенякова) и Дядя Митя (Сергей Юрский) и в жизни супруги. Это одна из самых интеллигентных пар Северной столицы, поэтому особенно удивительно, насколько убедительно они сыграли деревенских жителей.
Карелия в роли Сибири
Съемки фильма проводились в Карелии, в городе Медвежьегорск. Режиссер Владимир Меньшов хотел видеть вокруг холмистый ландшафт, искал его в окрестностях Байкала, но не нашел ничего подходящего. В Медвежьегорск съемочную группу привело название города — окончание «горск» обещало многое. После долгой прогулки по городу пейзаж мечты наконец был найден на самой окраине, рядом с домиком у реки Кумса.
Голубятня в подарок
Съемки в домике продолжались месяц, и все это время в нем жили хозяева, пытаясь вести привычную жизнь среди загромождений аппаратуры. Они гостеприимно приняли членов съемочной группы и позволили замостить весь пол деревом, чтобы дом стал похож на сибирский. На память о культовой киноленте владельцам жилища остались голубятня и летняя кухня, простоявшие еще много лет.
Кузякины из «Современника»
Спектакль про семью Кузякиных часто ставился на сцене столичного театра «Современник» с Ниной Дорошиной в главной роли. Режиссер Владимир Меньшов абсолютно случайно оказался в зрительном зале и загорелся идеей снять киноверсию пьесы.
Быль или небыль
Фильм «Любовь и голуби» основан на реальных событиях. Сценарист картины и автор пьесы, драматург Владимир Гуркин родом из города Черемхово (Иркутская область). Он написал о всамделишной истории своих соотечественников, Василия и Надежды Кузякиных, которых знал лично. В 2011 году на родине писателя был установлен памятник героям киноленты, а в его честь назвали местный драмтеатр.
Лето в ноябре
Сцена, где Василий Кузякин падает в воду, снималась в Пицунде. Стоял ноябрь, и просто плавать в ледяной воде (всего 14 градусов!) было довольно сложно, а Михайлову и ненавидящей холод Гурченко приходилось вести оживленный диалог и притворяться, что дело происходит на пляже. Трудно пришлось и актерам массовки. После съемки эпизода Меньшов сам разделся и прыгнул в воду в знак солидарности.
С риском для жизни
Первый дубль сцены с падением не удался: за 30 секунд, пока водолазы снимали с Михайлова костюм, актер умудрился забыть весь текст. Вынырнув на поверхность, он произнес: «Люсь, че говорю-то?». Гурченко напомнила ему первые реплики, и съемки продолжились.
Второй дубль чуть не закончился трагично. Под водой актера раздевали водолазы. Михайлов же снимал галстук, который так затянулся, что актер мог погибнуть от нехватки воздуха. Непослушный аксессуар пришлось разрезать, и в фильме Кузякин появляется в кадре в галстуке, на скорую руку зашитом парой стежков.
Отзывы Худсовета
На совещании Худсовета картину буквально заклевали: назвали неглубокой и пошлой безвкусицей, раскритиковали бытовые сцены и игру актеров.
Негодование вызвало количество алкоголя, задействованного в фильме. В результате из ленты вырезали немало интересных сцен. Например, ту, в которой незнакомый мужчина допивает пиво из кружек Кузякина и дяди Мити. Для этого эпизода съемочной группой специально был найден местный житель, которому, кстати, пришлось выпить пять кружек пива за несколько секунд.
Немного волшебства
Для того, чтобы снять эффектную сцену с зацветшим деревом в Медвежьегорск вызвали фокусника. Тот спрятал в ветвях с десяток тросточек — реквизит для известного фокуса. Чтобы трость покрылась цветами, достаточно дернуть за веревочку, но все боялись, что трости не сработают одновременно. Но съемочной группе повезло: дерево «зацвело» с первого дубля, во время поцелуя Михайлова и Дорошиной.
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