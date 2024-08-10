Некрополь Саттон-Ху: что нашли британские археологи в могиле короля Редвальду

Археологические находки Саттон-Ху датируются VI - VII веком.
Саттон-Ху – это курганный некрополь в английском графстве Саффолк, который был обнаружен в конце 1930-х и где были сделаны самые, пожалуй, значительные археологические находки в истории Великобритании. Среди этих находок был и погребальный корабль, датируемый рубежом VI и VII веков., что эта могила восточно-английскому королю Редвальду, а древности, которые нашли археологи поражают воображение.
Саттон-Ху, англосаксонский погребальный курган.
В VII веке Редвальд, сын Тилилы, внук Вуффы, член династии вуффингов, стал королем Восточной Англии, которая на тот момент была государством, известным по всей Европе. За десять лет до своей смерти Редвальд стал самым могущественным правителем к югу от реки Хамбер, тем самым заслужив звание «бретвальда» (так в Англии называли некоторых королей, которым удавалось распространить свою власть на другие королевства Гептархии в V — IX веках). Неудивительно, что его похороны стали самой великолепной церемонией, которая когда-либо проводилась в древней Британии.
Орнамент щита из некрополя Саттон-Ху, Британский музей.
Редвальд умер в 624 году и был похоронен в погребальной ладье длиной 27 метров. Именно в некрополе Саттон-Ху и были обнаружены самые ранние могильники VI – CII веков, причем получилось это довольно забавно. Раскопки в 1939 году инициировала некая любительница мистики Эдит Мэри Притти, которая наслушалась рассказов от местных старожилов о золоте, спрятанном в курганах, и которой мерещились на холмах таинственные фигуры.
Один из двух одинаковых наплечников.
Это место само по себе имеет интересную историю. Изначально в этой местности около 3000 лет назад жили люди неолитического периода. Затем здесь поселились люди бронзового века. Это были процветающие общины, у которых впервые появилась металлообработка. Но именно англосаксы принесли в Саттон-Ху наибольшие изменения.
Застежки наплечников из Саттон-Ху, Британский музей.
Язык англосаксов развился в староанглийский, форму германского языка, а их обычаи до сих пор изучаются учеными всего мира. Кроме полусгнивших остатков погребальной ладьи в самом большом кургане Саттон-Ху, в котором и было погребение короля Редвальда (по крайней мере, так считают ученые, поскольку останков тела не обнаружили, оно скорее всего полностью разложилось), нашли потрясающе красивые металлические предметы.
Большая пряжка.
Изделия покрытые золотом и мелкими камнями: церемониальный шлем, щит и меч, шестиструнную лиру, пряжку и скипетр. Также было найдено 37 золотых монет, серебряная посуда и множество других бесценных артефактов. Среди этих артефактов особо можно выделись чаши из синего стекла, два позолоченных бронзовых диска с животными орнаментами, серебряную пряжку, шпильки к этой пряжке, покрытые золотом, серебряный рог для питья, покрытый золотом, и два фрагмента фибул, сделанных в виде драконов.
Обложка кошелька из захоронения Саттон-Ху.
Но не все находки представляли собой золото и драгоценные камни. Это место (прочие курганы) было также последним приютом людей, которых по каким-то причинам казнили посредством повешения или обезглавливания. В общей сложности было найдено 18 курганов. Что интересно, внутри кургана № 17 археологи обнаружили останки молодого сына короля, которого похоронили вместе с его лошадью.
Жемчужина английской археологии: реплика шлема из Саттон-Ху.
«Это поможет быть тебе здоровым долгие годы», - гласит надпись на греческом языке на чаше, которую нашли в новой могиле в Саттон-Ху, которую обнаружили в 2000 году. Самое удивительное в том, что эта чаша пропутешествовала более 2400 километров, прежде чем попасть в руки нового хозяина. По крайней мере, так утверждают археологи. Сегодня Саттон-Ху является краеугольным камнем изучения искусства XI – IX веков в Великобритании.
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