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Вперёд в прошлое: 30 всемирно известных исторических фотографий, которые обрели цвет


Исторические фотографии, которые обрели цвет.

Исторические фотографии, которые обрели цвет.

Споры о том, стоит ли раскрашивать старые фотографии среди поклонников ретро не прекращаются. Скептики считают, что цвет и время не совместимы, а их противники утверждают, что именно цвет позволяет заглянуть в прошлое и соприкоснуться с историей. Но в любом случае, раскрашенные старые фотографии это интересно.

1. Японские лучники на стрельбище, около 1860 года


Тренировка по стрельбе из традиционных длинных асимметричных луков юми, созданных из соленого бамбука, дерева и кожи.

Тренировка по стрельбе из традиционных длинных асимметричных луков юми, созданных из соленого бамбука, дерева и кожи.

 

2. Капитолий в городе Нэшвилл во время гражданской войны в США, 1864 год


Вид на город после 2-хдневного сражения, которое вошло в историю как «Битва при Нэшвилле».

Вид на город после 2-хдневного сражения, которое вошло в историю как «Битва при Нэшвилле».

 

3. 16-й президент США Авраам Линкольн, 1865 год


Фотография государственного деятеля, ставшего национальным героем, сделана за 2 месяца до убийства.

Фотография государственного деятеля, ставшего национальным героем, сделана за 2 месяца до убийства.

 

4. Английский натуралист и путешественник Чарльз Дарвин, 1874 год


Ученый, заложивший основы современной эволюционной теории.

Ученый, заложивший основы современной эволюционной теории.

 

5. Король Швеции и Норвегии Оскар ІІ, 1880 год


Последний шведский король имел чин гросс-адмирала - высшее военно-морское звание в Австро-Венгрии.

Последний шведский король имел чин гросс-адмирала - высшее военно-морское звание в Австро-Венгрии.

 

6. Реформатор американской поэзии Уолт Уитмен, 1887 год


Главная книга известного поэта и публициста «Листья травы» признана одним из важнейших литературных событий – появлением свободного стиха.

Главная книга известного поэта и публициста «Листья травы» признана одним из важнейших литературных событий – появлением свободного стиха.

 

7. Теодор Рузвельт с внуком Кермитом на руках, 1916 год


Стал первым и единственным президентом, посмертно удостоенным высшей военной награды своей страны.

Стал первым и единственным президентом, посмертно удостоенным высшей военной награды своей страны.

 

8. Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон, около 1922 года


Именно этот человек усовершенствовал телеграф и телефон, а также предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло».

Именно этот человек усовершенствовал телеграф и телефон, а также предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло».

 

9. Изобретатель Никола Тесла в возрасте 34 лет, 1890 год


Является одним из самых загадочных учёных, чьи изобретения будоражат научную общественность до сих пор.

Является одним из самых загадочных учёных, чьи изобретения будоражат научную общественность до сих пор.

 

10. Марк Твен в саду, около 1900 года


Знаменитый американский писатель и журналист, который всю жизнь занимал позицию гуманиста и демократа.

Знаменитый американский писатель и журналист, который всю жизнь занимал позицию гуманиста и демократа.

 

11. Стоянка кэбов в Мэдисон-сквер в Нью-Йорке, около 1900 года


Общественный парк получил название в честь 4-го президента США Джеймса Мэдисона и был открыт 10 мая 1847 года.

Общественный парк получил название в честь 4-го президента США Джеймса Мэдисона и был открыт 10 мая 1847 года.

 

12. Команда по гребле университета Корнелла, 1911 год


Корнееллский университет — один из крупнейших и известнейших университетов США, входит в элитную Лигу плюща.

Корнееллский университет — один из крупнейших и известнейших университетов США, входит в элитную Лигу плюща.

 

13. Легендарный комик Чарли Чаплин в возрасте 27 лет, 1916 год


Один из лучших актеров и режиссеров в истории мирового немого кинематографа.

Один из лучших актеров и режиссеров в истории мирового немого кинематографа.

 

14. Доставка льда, 1918 год


В знойное время женщины доставляли в элитные дома лед, который использовался для охлаждения вина и продуктов.

В знойное время женщины доставляли в элитные дома лед, который использовался для охлаждения вина и продуктов.

 

15. Автомобильная авария в Вашингтоне, 1921 год


Несмотря на дождливую погоду, пострадавшее транспортное средство заинтересовало немногочисленных прохожих.

Несмотря на дождливую погоду, пострадавшее транспортное средство заинтересовало немногочисленных прохожих.

 

16. Немецкий политик-пропагандист Джозеф Геббельс, 1933 год


Хмурый взгляд направлен на фотографа Альфреда Эйзенштадта, присутствующего на конференции Лиги Наций.

Хмурый взгляд направлен на фотографа Альфреда Эйзенштадта, присутствующего на конференции Лиги Наций.

 

17. Очередь за хлебом после наводнения в Луисвилле, 1937 год


Катастрофическое наводнение на реке Огайо привело к затоплению 70% города.

Катастрофическое наводнение на реке Огайо привело к затоплению 70% города.

 

18. Гинденбургская катастрофа, 6 мая 1937 года


Крушение самого большого дирижабля «Гинденбург», в которой погибли 35 человек, ознаменовало конец эры пассажирских воздушных кораблей.

Крушение самого большого дирижабля «Гинденбург», в которой погибли 35 человек, ознаменовало конец эры пассажирских воздушных кораблей.

 

19. Мальчик на крыльце дома, июль 1938 года


Один из жителей района трущоб в Балтиморе.

Один из жителей района трущоб в Балтиморе.

 

20. Безработный дровосек с женой, около 1939 года


По номеру социального страхования, вытатуированного на руке, удалось установить, что на фотографии запечатлен Томас Кейв.

По номеру социального страхования, вытатуированного на руке, удалось установить, что на фотографии запечатлен Томас Кейв.

 

21. Физик-теоретик Альберт Эйнштейн, 1939 год


Летний отдых ученого на пляже острова Лонг-Айленд, Нью-йорк.

Летний отдых ученого на пляже острова Лонг-Айленд, Нью-йорк.

 

22. Британские солдаты, 20 сентября 1939 года


Военные улыбаются из окна поезда во время отправки на Западный фронт.

Военные улыбаются из окна поезда во время отправки на Западный фронт.

 

23. Провинциальный магазин на грунтовой дороге, июль 1939 года


Деревянные стены магазина «Старое золото» обклеены многочисленными рекламными постерами.

Деревянные стены магазина «Старое золото» обклеены многочисленными рекламными постерами.

 

24. Еврейская девочка Анна Франк, 1942 год


Автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, сумевшего объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с холокостом.

Автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, сумевшего объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с холокостом.

 

25. Мальчик с плюшевой игрушкой, 1945 год


Ребенок, оставшийся сиротой после бомбежки Лондона.

Ребенок, оставшийся сиротой после бомбежки Лондона.

 

26. Поцелуй в день победы над Японией на Таймс-сквер, 14 августа 1945 года


Фотография, сделанная Альфредом Эйзенштадтом, на которой запечатлен американский моряк Гленн Макдаффи, целующий одетую в белое платье медсестру Эдит Шейн.

Фотография, сделанная Альфредом Эйзенштадтом, на которой запечатлен американский моряк Гленн Макдаффи, целующий одетую в белое платье медсестру Эдит Шейн.

 

27. Испытание атомной бомбы на атолле Бикини, 25 июля 1946 года


Второй атомный взрыв «Бэйкер», произведенный под водой на глубине 27 метров в ходе американской операции-эксперимента «Перекрестки».

Второй атомный взрыв «Бэйкер», произведенный под водой на глубине 27 метров в ходе американской операции-эксперимента «Перекрестки».

 

28. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, 1941 год


Не ограничиваясь государственной и политической деятельностью, Черчилль также был офицером в британской армии, историком, писателем и художником.

Не ограничиваясь государственной и политической деятельностью, Черчилль также был офицером в британской армии, историком, писателем и художником.

 

29. Американская киноактриса Мэрилин Монро


Стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

Стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

 

30. Двукратная обладательница премии «Оскар» Одри Хепберн


Американская киноактриса - одна из ярчайших звезд Голливуда 20-го века.

Американская киноактриса - одна из ярчайших звезд Голливуда 20-го века.

 

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