Вперёд в прошлое: 30 всемирно известных исторических фотографий, которые обрели цвет

Исторические фотографии, которые обрели цвет.

1. Японские лучники на стрельбище, около 1860 года

Тренировка по стрельбе из традиционных длинных асимметричных луков юми, созданных из соленого бамбука, дерева и кожи.

2. Капитолий в городе Нэшвилл во время гражданской войны в США, 1864 год

Вид на город после 2-хдневного сражения, которое вошло в историю как «Битва при Нэшвилле».

3. 16-й президент США Авраам Линкольн, 1865 год

Фотография государственного деятеля, ставшего национальным героем, сделана за 2 месяца до убийства .

4. Английский натуралист и путешественник Чарльз Дарвин, 1874 год

Ученый, заложивший основы современной эволюционной теории.

5. Король Швеции и Норвегии Оскар ІІ, 1880 год

Последний шведский король имел чин гросс-адмирала - высшее военно-морское звание в Австро-Венгрии.

6. Реформатор американской поэзии Уолт Уитмен, 1887 год

Главная книга известного поэта и публициста «Листья травы» признана одним из важнейших литературных событий – появлением свободного стиха.

7. Теодор Рузвельт с внуком Кермитом на руках, 1916 год

Стал первым и единственным президентом, посмертно удостоенным высшей военной награды своей страны.

8. Американский изобретатель и предприниматель Томас Эдисон, около 1922 года

Именно этот человек усовершенствовал телеграф и телефон, а также предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло».

9. Изобретатель Никола Тесла в возрасте 34 лет, 1890 год

Является одним из самых загадочных учёных, чьи изобретения будоражат научную общественность до сих пор.

10. Марк Твен в саду, около 1900 года

Знаменитый американский писатель и журналист, который всю жизнь занимал позицию гуманиста и демократа.

11. Стоянка кэбов в Мэдисон-сквер в Нью-Йорке, около 1900 года

Общественный парк получил название в честь 4-го президента США Джеймса Мэдисона и был открыт 10 мая 1847 года.

12. Команда по гребле университета Корнелла, 1911 год

Корнееллский университет — один из крупнейших и известнейших университетов США, входит в элитную Лигу плюща.

13. Легендарный комик Чарли Чаплин в возрасте 27 лет, 1916 год

Один из лучших актеров и режиссеров в истории мирового немого кинематографа.

14. Доставка льда, 1918 год

В знойное время женщины доставляли в элитные дома лед, который использовался для охлаждения вина и продуктов.

15. Автомобильная авария в Вашингтоне, 1921 год

Несмотря на дождливую погоду, пострадавшее транспортное средство заинтересовало немногочисленных прохожих.

16. Немецкий политик-пропагандист Джозеф Геббельс, 1933 год

Хмурый взгляд направлен на фотографа Альфреда Эйзенштадта, присутствующего на конференции Лиги Наций.

17. Очередь за хлебом после наводнения в Луисвилле, 1937 год

Катастрофическое наводнение на реке Огайо привело к затоплению 70% города.

18. Гинденбургская катастрофа, 6 мая 1937 года

Крушение самого большого дирижабля «Гинденбург», в которой погибли 35 человек, ознаменовало конец эры пассажирских воздушных кораблей.

19. Мальчик на крыльце дома, июль 1938 года

Один из жителей района трущоб в Балтиморе.

20. Безработный дровосек с женой, около 1939 года

По номеру социального страхования, вытатуированного на руке, удалось установить, что на фотографии запечатлен Томас Кейв.

21. Физик-теоретик Альберт Эйнштейн, 1939 год

Летний отдых ученого на пляже острова Лонг-Айленд, Нью-йорк.

22. Британские солдаты, 20 сентября 1939 года

Военные улыбаются из окна поезда во время отправки на Западный фронт.

23. Провинциальный магазин на грунтовой дороге, июль 1939 года

Деревянные стены магазина «Старое золото» обклеены многочисленными рекламными постерами.

24. Еврейская девочка Анна Франк, 1942 год

Автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, сумевшего объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с холокостом.

25. Мальчик с плюшевой игрушкой, 1945 год

Ребенок, оставшийся сиротой после бомбежки Лондона.

26. Поцелуй в день победы над Японией на Таймс-сквер, 14 августа 1945 года

Фотография, сделанная Альфредом Эйзенштадтом, на которой запечатлен американский моряк Гленн Макдаффи, целующий одетую в белое платье медсестру Эдит Шейн.

27. Испытание атомной бомбы на атолле Бикини, 25 июля 1946 года

Второй атомный взрыв «Бэйкер», произведенный под водой на глубине 27 метров в ходе американской операции-эксперимента «Перекрестки».

28. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, 1941 год

Не ограничиваясь государственной и политической деятельностью, Черчилль также был офицером в британской армии, историком, писателем и художником.

29. Американская киноактриса Мэрилин Монро

Стала одним из наиболее культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

30. Двукратная обладательница премии «Оскар» Одри Хепберн

Американская киноактриса - одна из ярчайших звезд Голливуда 20-го века.