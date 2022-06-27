Как катаются на горных лыжах в Африке

Летний отдых в Марокко — понятие привычное многим, даже совсем не искушенным туристам. А вот то, что в этой, близкой к пустыне стране, можно заниматься горнолыжным спортом, знают далеко не все. Курорт Укаймеден способен поспорить со многими европейскими аналогами: качество сервиса тут, конечно, похуже, но сами склоны заслуживают высших похвал. Кроме того, в Марокко горные лыжи совсем не обязательно связаны со снегом. Местные жители давно приспособились кататься с огромных песчаных дюн Сахары — и за этим развлечением стекаются сюда путешественники со всего мира.







Конечно, здесь не стоит ожидать развитой, современной горнолыжной культуры — это, в конце концов, Марокко! Однако прокаты снаряжения (пусть и не нового) встречаются на всем протяжении пути к Укаймеден. Местные жители еще на этом этапе уверяют, что высоко в горах Атлас лежит прекрасный снег.







Солнце диктует лыжникам свои условия: склоны, обращенные к северу, засыпаны снегом, в то время как южные склоны неприветливо скалятся обнаженными обломками скальной породы.







Забудьте о подъемниках. На нижних уровнях склона Укаймеден вы можете повстречать одного из местных, который подрабатывает, подвозя страждущих на своей лошадке.







Сезон близок к закрытию и подъемники на самую вершину горы ходят пустыми.

Там, наверху, почти нет туристов — только отчаянные местные парни, которые не хотят упустить ни часа.Немного фирменного колорита Марокко: снег — не единственное, что радует местных любителей горных лыж. Песчаные дюны великой Сахары вполне устраивают туристов, прибывающих за этим необычным развлечением со всего мира.Даже недавняя буря не смогла укрыть близость пустыни к этим запорошенным снегом склонам . Красноватый оттенок — принесенный из Сахары песок.Жители сами приносят оборудование прямо к началу подъема. Лыжи, ботинки, куртки — все это попало в Марокко из Северной Америки и Европы.Марокканцы из Касабланки и Рабата часто приезжают на Укаймеден, чтобы научиться кататься на лыжах. Для многих из них, это первый снег в жизни.Модель Peugeot начала 80-х годов — небольшое напоминание о прошлых колониальных связях Франции и Марокко. На таких машинах туристы добираются из города до склонов.Восхождение на такую высоту — нелегкое дело даже для бывалых туристов. Обычно группы новичков водят местные жители, подготовленные ко всем возможным неприятностям . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)