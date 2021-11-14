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  • Murad Saparov
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Идеи украшения сада цветами

Каждый хозяин дачи стремится украсить цветами свой уголок отдыха, в котором не стыдно принять гостей и насладиться красотой самому.
Богатая фантазия дачников помогает им создавать оригинальные кашпо, цветочные клумбы, контейнеры-клумбы из подручных материалов. Такое занятие доставит удовольствие хозяину и станет предметом его гордости.

1. Чудесный чемодан


Продаваемые эксклюзивные кашпо и контейнеры стоят довольно дорого. А почему бы не воспользоваться старым чемоданом и не приспособить его для выращивания ярких летних цветов? Такой чемоданчик станет украшением любой части дачи.

Идеи украшения сада цветами

2. Красивая кровать


Креативным решением для оформления мини-цветника станет старая ненужная кровать. Разместите ее возле буйно растущих кустарников, рядом установите изящный столик с цветочным горшком — и роскошное цветочное ложе готово.

Идеи украшения сада цветами

3. Красочная стремянка


Обычной стремянкой никого не удивишь, а если разместить на каждом ее уровне белые горшки с цветами, то она составит отличный тандем с цветочными ящиками.

Идеи украшения сада цветами

4. Потрясающий паровозик


Хозяйственный дачник каждый чурбачок приспособит для украшения территории приусадебного участка. Как необычно выглядит чудесный паровозик с вагончиками, растущих в них цветов.

Идеи украшения сада цветами

5. Интересный тюбик с красками


Творческие люди везде смогут проявить свой талант.
Видеть в газоне палитру для красок в виде бархатцев, выдавливаемых из огромного железного тюбика, способен только человек с абстрактным мышлением.

Идеи украшения сада цветами

6. Необычные ботинки


Стоит ли выбрасывать старые ботинки большого размера, если они послужат оригинальным приспособлением для выращивания анютиных глазок?

Идеи украшения сада цветами

7. Эффектная телега


Дачный декор в виде цветочной телеги часто используют хозяева частных участков. В зависимости от цвета телеги, ее формы, а также сортов выращиваемых цветов, каждая из них смотрится по-новому.

Идеи украшения сада цветами

8. Восхитительный стул


Старинному венскому стулу не место на свалке, если у вас есть дача. Он может стать отличным держателем кашпо с цветами.

Идеи украшения сада цветами

9. Яркие деревянные ящики


Для каждого хозяина дачи не будет проблемой сбить ящики под рассаду с цветами, и выкрасить их в яркие цвета. Зато как необычно и красиво они будут вписываться в ландшафт дачи.

Идеи украшения сада цветами

10. Изысканная рама


Интересной дизайнерской задумкой стало оформление мелких плетущихся роз изысканной рамой. Она может украсить место отдыха у беседки или на лужайке.

Идеи украшения сада цветами

Оформить свой дачный участок необычными дизайнерскими решениями по плечу каждому хозяину. Стоит только приложить руки и фантазию — и ваша дача станет предметом зависти соседей, а также излюбленным местом сбора ваших друзей.
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