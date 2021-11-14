Идеи украшения сада цветами

Каждый хозяин дачи стремится украсить цветами свой уголок отдыха, в котором не стыдно принять гостей и насладиться красотой самому.

Богатая фантазия дачников помогает им создавать оригинальные кашпо, цветочные клумбы, контейнеры-клумбы из подручных материалов. Такое занятие доставит удовольствие хозяину и станет предметом его гордости.



1. Чудесный чемодан

2. Красивая кровать

3. Красочная стремянка

4. Потрясающий паровозик

5. Интересный тюбик с красками

6. Необычные ботинки

7. Эффектная телега

8. Восхитительный стул

9. Яркие деревянные ящики

10. Изысканная рама

Продаваемые эксклюзивные кашпо и контейнеры стоят довольно дорого. А почему бы не воспользоваться старым чемоданом и не приспособить его для выращивания ярких летних цветов? Такой чемоданчик станет украшением любой части дачи.Креативным решением для оформления мини-цветника станет старая ненужная кровать. Разместите ее возле буйно растущих кустарников, рядом установите изящный столик с цветочным горшком — и роскошное цветочное ложе готово.Обычной стремянкой никого не удивишь, а если разместить на каждом ее уровне белые горшки с цветами, то она составит отличный тандем с цветочными ящиками.Хозяйственный дачник каждый чурбачок приспособит для украшения территории приусадебного участка. Как необычно выглядит чудесный паровозик с вагончиками, растущих в них цветов.Творческие люди везде смогут проявить свой талант.Видеть в газоне палитру для красок в виде бархатцев, выдавливаемых из огромного железного тюбика, способен только человек с абстрактным мышлением.Стоит ли выбрасывать старые ботинки большого размера, если они послужат оригинальным приспособлением для выращивания анютиных глазок?Дачный декор в виде цветочной телеги часто используют хозяева частных участков. В зависимости от цвета телеги, ее формы, а также сортов выращиваемых цветов, каждая из них смотрится по-новому.Старинному венскому стулу не место на свалке, если у вас есть дача. Он может стать отличным держателем кашпо с цветами.Для каждого хозяина дачи не будет проблемой сбить ящики под рассаду с цветами, и выкрасить их в яркие цвета. Зато как необычно и красиво они будут вписываться в ландшафт дачи.Интересной дизайнерской задумкой стало оформление мелких плетущихся роз изысканной рамой. Она может украсить место отдыха у беседки или на лужайке.Оформить свой дачный участок необычными дизайнерскими решениями по плечу каждому хозяину. Стоит только приложить руки и фантазию — и ваша дача станет предметом зависти соседей, а также излюбленным местом сбора ваших друзей.