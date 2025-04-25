Обычные вещи, в которых скрыты дополнительные функции

Каждый день мы видим множество вещей, но используем их не всегда верно или не догадываемся о заложенных в них дополнительных функциях. В этом материале мы рассмотрим несколько предметов, чей функционал не так прост, как кажется на первый взгляд.

Заинтригованы? Жмите на «читать дальше» — и поехали!







2. Игольница

3. «Колечко» для открывания жестяных банок

4. Отверстие в колпачке для ручки

5. Полоски на кнопках F и J

6. Клейкая лента в паспорте

7. Ранцевый свисток

Каждая сторона терки имеет свое предназначениеВсе мы знаем, что у тёрки есть несколько граней, но далеко не каждый использует их по назначению. Проблема ли это? Совсем нет. И всё же пару слов про тёрку я добавлю: мало ли, вы успели заинтересоваться.Итак. У тёрки есть четыре рабочих поверхности, и каждая из них предназначена для конкретных задач. Сторона с крупными отверстиями предназначена для натирания мягких продуктов, например, сыра или овощей. Сторона с более мелкими выемками подходит для твёрдых продуктов вроде пармезана или шоколада. Широкие и продолговатые отверстия используются для измельчения овощей ломтиками или приготовления корейской моркови. Мелкие звёздообразные выемки нужны для мелкой шинковки, например, чеснока или имбиря.Встречаются также модели с двумя дополнительными поверхностями: рифлёными и сдвоенными прямоугольными. Первая поверхность подойдёт для тех, кто хочет сделать съедобные украшения для блюд (за счёт нарезки). Вторая ускоряет измельчение крупных продуктов.ИгольницыНе все игольницы содержат в себе поролон или синтепон. В качестве наполнителя может использоваться песок, причём такие модели отличаются большим количеством полезных функций. С их помощью можно не только хранить булавки или иголки, но и полировать изделия из металла (мелкие). Кроме того, игольница может избавить от ржавчины мелкие детали, например, ножницы, пилочки, ключи и все те же самые уголки.Коротко о функционале колечка банкиКак оказалось, «жестяное колечко» нужно не только для того, чтобы открыть банку. Оно может выполнять функцию подставки для трубочки. Для этого достаточно открыть банку привычным способом и вставить в колечко соломинку так, чтобы её конец оказался в банке. В общем, ничего сложного.Отверстие в колпачке для ручкиИ правда, зачем в колпачках предусмотрено отверстие? Как вы уже догадались, какой-то смысл в этом есть. Не буду томить: дело в безопасности. Если вдруг ребёнок (или взрослый) проглотит колпачок, удастся избежать удушения или закупорки трахеи. Точно по такому же принципу действует производитель конструктора «Лего». Если присмотреться, в каждой детальке можно найти отверстие, способное спасти маленьких исследователей.Заветные кнопкиОбращали ли вы внимание на две выпуклые полоски, украшающие вашу клавиатуру? Если да — задумывались ли об их предназначении? Да-да, это всё ещё не случайный дизайнерский ход, а вполне себе функциональное дополнение.Во-первых, полоски полезны в освоении «слепой» печати (ведь они хорошо задают ориентир). Во-вторых, они помогают поддерживать правильное положение рук при длительной работе за компьютером.Клейкая лента в паспортеЕсли вы откроете свой паспорт между 18 и 19 страницами, то обнаружите специальную клейкую ленту, предназначенную для хранения документов небольшого формата. Состоит лента из двух склеенных частей, и чтобы успешно разделить их, вам потребуется тонкий канцелярский нож или пинцет.И не забывайте: при работе с лентой важно сохранять осторожность, дабы не повредить страницы паспорта. В сети гуляет много историй о неудачных попытках взаимодействия с паспортом.Свисток, внедренный в рюкзакМногие рюкзаки для активного отдыха оснащены неприметными миниатюрными свистками, способными выручить в непростых жизненных ситуациях. Ведь человеческий голос не всегда эффективен, когда речь заходит о привлечении внимания для спасения.Другое дело — свисток. Он не только требует меньше физических усилий, но и распространяет звук дальше. Найти его можно на нагрудных ремнях. Обычно он маркирован символом, напоминающим струю воздуха.