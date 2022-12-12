Бристольский зоопарк опубликовал фотографии новорожденной гориллы и ее мамы. Уникальные фотографии.
Это самые крупные современные представители отряда приматов. Кстати, человек тоже в этом отряде. Рост взрослых самцов колеблется от 1,65 до 1,75 м. Встречались особи ростом 2 м; считается, что более высокого роста эти приматы не достигают. Сложение горилл массивное, сильно развита мускулатура; обладают огромной силой. Гориллы могут вставать и ходить на задних ногах, но обычно передвигаются на четвереньках. В природе гориллы обитают в экваториальных лесах западной и центральной Африки, горные гориллы — по склонам вулканических гор Вирунга, покрытых лесом. Эти гиганты питаются растительной пищей, хотя при случае не брезгуют и животной (в основном насекомыми). Их массивные челюсти и мощная жевательная мускулатура позволяют справиться с любым видом растительного корма: корой, древесиной, стеблями, корнями, а также листьями и плодами. Чтобы продемонстрировать свою власть над остальными членами группы, самец производит ритуал угрожающего поведения. Сначала слышится негромкое уханье, которое постепенно переходит в истошный вопль. Поднявшись на ноги и сгорбив плечи, горилла бьёт себя в грудь согнутыми ладонями. Разбежавшись на двух ногах, а затем опустившись на все четыре, животное с треском продирается сквозь кустарник, круша всё на своем пути. Новорожденная горилла и ее мама.
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