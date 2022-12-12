С нами не соскучишься!

8 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    А какое счастье было, когда человек в СССР вынужденно учился шитью амуниции и одежды, учился слесарить для создания п...Как в СССР люди п...
  • Sobering
    Благодарствие хозяину рубрики за то, что откопал сайт https://prozhito.org/ и скопировал дневники сюда на МТ. Это сил...Как в СССР люди п...
  • Александр24
    Зато, какое было счастье, когда ухватишь какой-нибудь дефицит. А сейчас? Пошёл - купил,рутина,однако. В 1973 году куп...Как в СССР люди п...

Фотографии новорожденной гориллы и ее мамы

Бристольский зоопарк опубликовал фотографии новорожденной гориллы и ее мамы. Уникальные фотографии. Фотографии новорожденной гориллы и ее мамы




Это самые крупные современные представители отряда приматов. Кстати, человек тоже в этом отряде. Фотографии новорожденной гориллы и ее мамы Рост взрослых самцов колеблется от 1,65 до 1,75 м. Встречались особи ростом 2 м; считается, что более высокого роста эти приматы не достигают. Фотографии новорожденной гориллы и ее мамы Сложение горилл массивное, сильно развита мускулатура; обладают огромной силой. Гориллы могут вставать и ходить на задних ногах, но обычно передвигаются на четвереньках. Фотографии новорожденной гориллы и ее мамы В природе гориллы обитают в экваториальных лесах западной и центральной Африки, горные гориллы — по склонам вулканических гор Вирунга, покрытых лесом. Фотографии новорожденной гориллы и ее мамы Эти гиганты питаются растительной пищей, хотя при случае не брезгуют и животной (в основном насекомыми). Их массивные челюсти и мощная жевательная мускулатура позволяют справиться с любым видом растительного корма: корой, древесиной, стеблями, корнями, а также листьями и плодами. Фотографии новорожденной гориллы и ее мамы Чтобы продемонстрировать свою власть над остальными членами группы, самец производит ритуал угрожающего поведения. Сначала слышится негромкое уханье, которое постепенно переходит в истошный вопль. Поднявшись на ноги и сгорбив плечи, горилла бьёт себя в грудь согнутыми ладонями. Разбежавшись на двух ногах, а затем опустившись на все четыре, животное с треском продирается сквозь кустарник, круша всё на своем пути. Фотографии новорожденной гориллы и ее мамы Новорожденная горилла и ее мама. Фотографии новорожденной гориллы и ее мамы


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Фотографии новорожденной гориллы и ее мамы

И не забудьте:
Фотографии новорожденной гориллы и ее мамыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх