Как быстро избавиться от плодовых мушек в вашем доме

Ловушки и самодельные спреи, сделанные своими руками, помогут навсегда избавиться от этих вредителей на кухне.

Существует множество способов избавления дома от надоедливых мошек, совсем не обязательно покупать готовые ловушки. Мы попросили экспертов в области уборки поделиться своими лучшими советами и методами мгновенного уничтожения плодовых мушек с помощью ингредиентов, которые есть на кухне.







Этих мелких (и надоедливых!) насекомых привлекают фрукты, овощи и мусор. Самки плодовых мух способны быстро откладывать сотни яиц на перезрелые продукты, что приводит к появлению личинок и чрезмерному количеству насекомых на кухне. Их можно встретить даже в канализационных трубах.

Если вы хотите навсегда избавить свой дом от этих насекомых, воспользуйтесь советами наших экспертов. Вы узнаете о различных самодельных ловушках с использованием яблочного уксуса, вина и пива. Вы даже можете создать спрей из спирта и воды, чтобы распылить его на растения, или использовать средство для мытья посуды и уксус, чтобы поймать и утопить их в банке или бутылке. Некоторые из этих идей срабатывают в одночасье и даже могут убить мошек на месте.

После того как вы справились с нашествием плодовых мушек, вы можете следовать нашим советам, чтобы предотвратить их появление в вашем доме. Для этого необходимо выбрасывать перезревшие фрукты, мыть продукты сразу после прихода домой и регулярно выносить мусор. Попрощайтесь с этими любителями сладкого!



Что представляют собой плодовые мушки?

Почему появляются эти мошки?

Как быстро отловить и уничтожить плодовых мух

1. Ловушка из яблочного уксуса и полиэтиленовой пленки

2. Бумажный конус, уксус и стеклянная банка

3. Ловушка из уксуса и жидкости для мытья посуды

4. Ловушка из вина или пива

5. Спиртовой спрей

Как избавиться от мошек на улице?

Если вы видите маленьких черных жучков, летающих по вашей кухне, важно правильно их идентифицировать. Плодовые мушки обычно имеют светло- или темно-коричневый цвет и красные глаза. Убедитесь, что рассматриваемые вами вредители — это не дренажные мухи (бабочницы), которые прячутся вокруг канализации или мусоропроводов, или грибные комары, которые предпочитают переувлажненные комнатные растения.Плодовых мух привлекают спелые, гниющие или разложившиеся фрукты и продукты, а также ферментированные продукты, такие как пиво, спиртные напитки и вино. При наличии достаточного количества пищи они также любят виться вокруг мусорных баков и мусоропроводов. К сожалению, учитывая их способность к размножению, две крошечные плодовые мушки быстро размножаются и превращаются в нашествие, с которым практически невозможно бороться.Как предотвратить появление мошек в будущемНачните с генеральной уборки кухни и выбросьте все подгнившие продукты. Чтобы отрезать плодовых мух от источника питания и предотвратить их проникновение в дом в будущем, примите следующие профилактические меры:Выбрасывайте перезревшие продуктыХраните фрукты и овощи в холодильникеМойте продукты сразу после прихода домой, чтобы удалить возможные яйца и личинки.Регулярно выносите мусорКак можно скорее убирайте разлитые жидкости, особенно фруктовые соки или алкогольТеперь вам нужно найти способ быстро поймать летающих на кухне мошек. Ловушка для плодовых мух, сделанная своими руками, — это быстрое и эффективное решение. Более того, эти самодельные ловушки можно сделать из материалов, которые наверняка у вас есть.Вот лучшие способы уничтожения мошек, по мнению экспертов.Для этой самодельной ловушки сладкий яблочный уксус более эффективен, чем белый уксус. Мошки не могут устоять перед запахом уксуса и не смогут выбраться, как только окажутся внутри. Чтобы добиться максимального успеха, сделайте несколько таких ловушек и расставьте их по кухне. Вот как изготовить ловушку самостоятельно:Налейте немного яблочного уксуса в стакан.Закройте отверстие полиэтиленовой пленкой (или фольгой) и закрепите ее резинкой.Проделайте несколько небольших отверстий, чтобы плодовые мухи могли проникнуть внутрь.Запах гниющих продуктов будет способствовать привлечению плодовых мух, а конусообразная часть этой ловушки для мошек не позволит им выбраться наружу. Вот как это сделать самостоятельно:Поместите в банку немного уксуса и кусочек переспелого фрукта, например банан.Сверните из бумаги конус и вставьте самодельную воронку в банку, узким отверстием вниз.Альтернативная идея: Отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки и используйте ее в качестве конуса, через который будут пролетать мухи. На дно поместите уксус и спелые фрукты.Если вы обнаружили, что плодовые мушки не попадаются в ловушку из пластиковой пленки или бумажного конуса, попробуйте добавить три капли жидкости для мытья посуды в миску с уксусом и оставить ее открытой. Жидкость для мытья посуды снижает поверхностное натяжение уксуса, поэтому мушки будут тонуть и погибать.Плодовые мухи любят запах вина. Попробуйте оставить открытую бутылку с небольшим количеством оставшейся жидкости — тонкое горлышко будет удерживать их в ловушке. Также рекомендуется использовать несвежее пиво для привлечения плодовых мушек в самодельную ловушку. Для максимальной эффективности добавьте пару капель жидкости для мытья посуды.Наполните пульверизатор разбавленным медицинским спиртом и обрызгайте насекомых, которых встретите в своем доме. Не распыляйте спирт на фрукты, так как это может привести к их порче, что приведет к появлению ещё большего количества мошек.Если вы заметили, что плодовые мухи жужжат на участке вокруг ваших фруктов и овощей, используйте инсектицид Спиносад, чтобы убить их. Наполните садовый опрыскиватель раствором и распрыскайте его вокруг дома. Можно распылить жидкость непосредственно на фрукты, чтобы уничтожить всех мух, которые сели на них полакомиться. Хотя инсектицид спиносад безопасен для людей и животных, следует ограничить его воздействие, так как он может вызвать раздражение глаз и аллергические реакции. Обязательно промывайте фрукты и овощи перед употреблением!