12 фактов, которые необходимо знать, чтобы выжить в любой ситуации

У кого ни спроси — все знают, как откачивать утопленников, тушить пожары, заземлять провода и отличать ядовитые грибы от съедобных. Видимо, регулярные сообщения об утонувших, сгоревших и отравившихся — это происки дьявола, не иначе.
Обморожение
Если человек замёрз до полусмерти, не вздумайте совать его в горячую ванну!
При переохлаждении слишком быстрое нагревание вызовет резкий приток крови к расширившимся сосудам в конечностях — и отток от мозга и прочих жизненно важных органов.
Поэтому лучше оберните пострадавшего сухими одеялами или полотенцами. Если он в состоянии глотать, можно напоить его тёплым чаем и накормить высококалорийной едой.
И при первой же возможности покажите его врачу!
Укусы змей
Не пытайтесь высосать яд из змеиного укуса!
Как только яд попадает в организм, он мгновенно разносится по всему телу. Высасывать его — не только бессмысленно, но и опасно: это повредит кожу в поражённом участке и ускорит распространение яда.
В таких случаях поможет только экстренная медицинская помощь.
Обезвоживание
Можно пить росу!
Возьмите ткань, которая хорошо впитывает влагу (типа полотенца или х/б майки) и проведите ей по чистой траве и неядовитым растениям ранним утром. Затем отожмите над какой-нибудь ёмкостью.
Не забудьте только вскипятить или отфильтровать воду, прежде чем пить её.
Бездорожье
Положите себе в багажник пакет наполнителя для кошачьего лотка.
Если машина увязнет в грязи или снегу, насыпьте его под колёса, чтобы улучшить силу сцепления.
Несчастный случай
Стали свидетелем или участником ДТП? Не надо кричать: «Кто-нибудь, вызовите скорую!»
На это никто не отреагирует.
Говорите конкретно: «Эй, вы! В синих штанах! Вызовите скорую!»
Отравление
Если кто-то случайно проглотил отраву, не пытайтесь вызвать рвоту!
Эффективность такого метода крайне сомнительна, а если ещё и применять рвотные средства, это может усугубить отравление.
Если симптомы вызывают у вас опасения, вызовите скорую. Если нет — позвоните в токсикологический центр и спросите совета.
Отключение воды
Надолго отключили воду?
Вода в бойлере пригодна как для приготовления пищи, так и для питья!
Глушь
Заблудились в лесу без карты и компаса?
Найдите проточную воду и следуйте вниз по течению. Она гарантированно выведет вас к цивилизации.
Отказ тормозов
Если в машине отказали тормоза, попробуйте быстро понажимать на тормозную педаль. Это может создать достаточное гидравлическое давление, чтобы автомобиль остановился.
Если не помогло — переключитесь на низшую передачу (но не сразу, а поочерёдно). Затем нажмите (или потяните) ручной тормоз — только не резко, чтобы машину не занесло.
Аквапланирование
Аквапланирование — это потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя между шинами и дорожной поверхностью.
Если машина скользит по воде, не жмите на тормоз! Уберите ногу с педали газа. Рулите в нужном вам направлении, как только сцепление восстановится.
Когда почувствуете под колёсами сухой асфальт — мягко нажмите на тормоз.
Утопление
Если вы хотите спасти утопающего, не вздумайте прыгать в воду с целью вытащить его на берег!
Это смертельно опасно, поскольку утопающий вцепится в вас мёртвой хваткой и навалится сверху, от чего вы можете захлебнуться.
Вместо этого найдите какой-нибудь нетонущий предмет и возьмите его с собой. Остановитесь на безопасном расстоянии и бросьте предмет утопающему.
Толпа
Оказались посреди паникующей толпы?
Не бойтесь, что вас раздавят; гораздо чаще люди в толпе умирают от удушья!
Поэтому защитите грудь: станьте в позу боксёра, выставив одну ногу вперёд и держа руки перед собой на уровне грудной клетки.
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