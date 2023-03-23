12 фактов, которые необходимо знать, чтобы выжить в любой ситуации

У кого ни спроси — все знают, как откачивать утопленников, тушить пожары, заземлять провода и отличать ядовитые грибы от съедобных. Видимо, регулярные сообщения об утонувших, сгоревших и отравившихся — это происки дьявола, не иначе.



Обморожение

Укусы змей

Обезвоживание

Бездорожье

Несчастный случай

Отравление

Отключение воды

Глушь

Отказ тормозов

Аквапланирование

Утопление







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Толпа