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12 фактов, которые необходимо знать, чтобы выжить в любой ситуации

У кого ни спроси — все знают, как откачивать утопленников, тушить пожары, заземлять провода и отличать ядовитые грибы от съедобных. Видимо, регулярные сообщения об утонувших, сгоревших и отравившихся — это происки дьявола, не иначе.

Обморожение


Если человек замёрз до полусмерти, не вздумайте совать его в горячую ванну!

При переохлаждении слишком быстрое нагревание вызовет резкий приток крови к расширившимся сосудам в конечностях — и отток от мозга и прочих жизненно важных органов.

Поэтому лучше оберните пострадавшего сухими одеялами или полотенцами. Если он в состоянии глотать, можно напоить его тёплым чаем и накормить высококалорийной едой.

И при первой же возможности покажите его врачу!

Укусы змей


1


Не пытайтесь высосать яд из змеиного укуса!

Как только яд попадает в организм, он мгновенно разносится по всему телу. Высасывать его — не только бессмысленно, но и опасно: это повредит кожу в поражённом участке и ускорит распространение яда.

В таких случаях поможет только экстренная медицинская помощь.

Обезвоживание


Можно пить росу!

Возьмите ткань, которая хорошо впитывает влагу (типа полотенца или х/б майки) и проведите ей по чистой траве и неядовитым растениям ранним утром. Затем отожмите над какой-нибудь ёмкостью.

Не забудьте только вскипятить или отфильтровать воду, прежде чем пить её.

Бездорожье


2

Положите себе в багажник пакет наполнителя для кошачьего лотка.

Если машина увязнет в грязи или снегу, насыпьте его под колёса, чтобы улучшить силу сцепления.

Несчастный случай


Стали свидетелем или участником ДТП? Не надо кричать: «Кто-нибудь, вызовите скорую!»

На это никто не отреагирует.

Говорите конкретно: «Эй, вы! В синих штанах! Вызовите скорую!»

Отравление


Если кто-то случайно проглотил отраву, не пытайтесь вызвать рвоту!

Эффективность такого метода крайне сомнительна, а если ещё и применять рвотные средства, это может усугубить отравление.

Если симптомы вызывают у вас опасения, вызовите скорую. Если нет — позвоните в токсикологический центр и спросите совета.

Отключение воды


Надолго отключили воду?

Вода в бойлере пригодна как для приготовления пищи, так и для питья!

Глушь


3

Заблудились в лесу без карты и компаса?

Найдите проточную воду и следуйте вниз по течению. Она гарантированно выведет вас к цивилизации.

Отказ тормозов


Если в машине отказали тормоза, попробуйте быстро понажимать на тормозную педаль. Это может создать достаточное гидравлическое давление, чтобы автомобиль остановился.

Если не помогло — переключитесь на низшую передачу (но не сразу, а поочерёдно). Затем нажмите (или потяните) ручной тормоз — только не резко, чтобы машину не занесло.

Аквапланирование


Аквапланирование — это потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя между шинами и дорожной поверхностью.

Если машина скользит по воде, не жмите на тормоз! Уберите ногу с педали газа. Рулите в нужном вам направлении, как только сцепление восстановится.

Когда почувствуете под колёсами сухой асфальт — мягко нажмите на тормоз.

Утопление




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Если вы хотите спасти утопающего, не вздумайте прыгать в воду с целью вытащить его на берег!

Это смертельно опасно, поскольку утопающий вцепится в вас мёртвой хваткой и навалится сверху, от чего вы можете захлебнуться.

Вместо этого найдите какой-нибудь нетонущий предмет и возьмите его с собой. Остановитесь на безопасном расстоянии и бросьте предмет утопающему.

Толпа


Оказались посреди паникующей толпы?

Не бойтесь, что вас раздавят; гораздо чаще люди в толпе умирают от удушья!

Поэтому защитите грудь: станьте в позу боксёра, выставив одну ногу вперёд и держа руки перед собой на уровне грудной клетки.

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12 фактов, которые необходимо знать, чтобы выжить в любой ситуации

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12 фактов, которые необходимо знать, чтобы выжить в любой ситуацииПодписаться на мой Instagram
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