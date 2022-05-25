Что означают буквы на саженцах

Загадочные буквы и цифры, прописанные на этикетках саженцев, чаще кратко информируют о размере контейнера, но могут рассказать о том, что было с этим растением, как оно появилось на свет и что может ожидать от него садовод.

Cаженцы декоративных и плодовых растений в питомниках и садовых центрах снабжены этикетками, на которых, кроме названия растения, встречаются цифровые и буквенные обозначения. Как в них разобраться, что означает, например ЗКС Р10 или RB? Для профессионалов эти аббревиатуры понятны, но и обычному садоводу нужно в этом разбираться, чтобы приобрести именно то, что нужно.

Строгих требований к этикеткам нет, но есть общепринятые обозначения. В нашей стране существует стандарт на посадочный материал, разработанный Ассоциацией производителей посадочного материала (АППМ), в которую входят многие крупные отечественные питомники. Этот стандарт не является законом, он лишь рекомендуется для использования.

Производители, входящие в АППМ, придерживаются его положений, но для прочих, особенно небольших частных хозяйств, он не обязателен. Есть и международные обозначения, которые вы встречаете на импортном посадочном материале. Попробуем разобраться, что же зашифровано на этикетке.

Корневая система

Тип емкости

Способы размножения

Привитые деревья в питомнике

Характеристика кроны

Однолетние саженцы яблони с ОКСОКС, BR (bare root), oB (ohne Ballen)– саженцы с открытой корневой системой.Посадочный материал такого типа может поставляться в виде корней и корневищ, луковиц, клубней многолетних травянистых растений, упакованных в торф. При покупке саженцев деревьев и кустарников в питомнике, их выкапывают при вас вручную или машинным способом и упаковывают в пленку, мешок с опилками или торфом для транспортировки. Для оптовой продажи их связывают в пучки и снабжают этикеткой.Саженцы, выкопанные заранее, и подготовленные к продаже, могут быть обернуты в мешковину (обозначается RB – root ball, mB – mit Ballen, RB60 – ком в мешковине, диаметр 60 см) или в мешковину и металлическую сетку (WRB – wire root ball или mDb – mit Drahtballen).Саженцы с ОКС, упакованные в мешковину и металлическую сеткуВ случае, если саженец выкопали и поместили в контейнер, но растение не успело там укорениться, его обозначают «Свежепосаженное» или RB/C. С такими растениями следует быть осторожнее при посадке, ком земли обычно разваливается, и обрываются мелкие корни. Нужно полить грунт, а затем аккуратно перевалить растение в посадочную яму, сохранив ком.Саженцы с открытой корневой системой имеют свои преимущества. Растения значительно дешевле, чем укорененные в контейнерах. При покупке можно осмотреть корни и оценить их качество. Такие саженцы легче перевозить. К недостаткам можно отнести ограниченный период посадки (ранняя весна или поздняя осень). Растение нужно в кратчайшие сроки после выкопки посадить на постоянное место. Корни могут пострадать при транспортировке, высохнуть, растения долго адаптируются на новом месте.ЗКС – саженцы с закрытой корневой системой. Эта аббревиатура означает, что растения с самого начала выращивали в горшке или контейнере. Возможно, их заблаговременно пересадили в данную емкость, и длительное время выращивали по соответствующей технологии. В результате растения сформировали корневую систему, заполняющую объем горшка, и при удалении контейнера удерживают целостный корневой ком.Многолетние травянистые декоративные растения в горшках и контейнерах. Фото автораТакие саженцы легко извлекаются из горшка с грунтом, а ком обычно плотно оплетен корнями и отдельные корешки видны в дренажном отверстии. С закрытой корневой системой продаются летники, травянистые многолетники, кустарники и даже крупные деревья. Такие саженцы можно сажать в течение всего сезона, они не страдают при транспортировке и посадке, но стоят значительно дороже, чем растения с открытыми корнями.Контейнеры с саженцами разного объема в питомнике. Фото автораСеянцы травянистых растений или укорененные черенки продают в мультиплатах (кассетах с ячейками), их обозначают буквой «А», например, А5 – ячейка со стороной 5 см. Можно также встретить обозначение «Pl» (plugs).Сеянцы хризантемы в кассетеРастения в горшках обозначают буквой «P» (pot), и цифрой, соответствующей диаметру. Например, P9 – горшок диаметром 9 см. Горшком считается любая емкость объемом до 2 л, именно в них чаще всего продают посадочный материал однолетних и многолетних травянистых растений. Материал горшка может быть любым – пластмасса, дерево, бумага, ткань, торфяные волокна.Растения в емкостях объемом более 2 л считаются контейнерными и обозначаются буквой «C» (container), их форма чаще всего круглая, но может быть и квадратной, материал, как и для горшков, может быть различным. Цифра означает объем горшка, например, С5 – контейнер объемом 5 л.Барбарис в контейнереМикроклональное размножение в лабораторииВ зависимости от способа размножения, длительности выращивания существуют разные виды саженцев. Они могут различаться по способу производства:RC (rooted cutting) – корневые черенки;HWC (hardwood cutting) – одревесневшие черенки;SWC (softwood cutting) – зеленые черенки.Саженцы, полученные из черенков, имеют цифровые обозначения. Первым символом будет «0», вторая цифра указывает число лет, которые черенок провел в рассаднике после черенкования. Третья цифра означает число лет, которые черенок провел в питомнике после пересадки (перевалки). Если между второй и третьей цифрой стоит символ V, это указывает на пересадку (перевалку) в течение одного сезона.0/1 – однолетний укорененный одревесневший черенок;0/1/0 – однолетний укорененный зеленый черенок;0/1×0 – однолетний пикированный черенок;0/2/0 – двухлетний укорененный зеленый черенок;0/1/1 – двухлетний пересаженный черенок;0/1/2 или 0/2/1 – трехлетний пересаженный черенок.Укоренение черенковСеянцы из грунта, то есть растения, полученные из семян, различаются по возрасту. Цифровыми обозначениями также маркируют некоторые операции с растениями. Первая цифра означает число лет, проведенных в питомнике в месте посева. Вторая цифра – число лет после пересадки (перевалки). Символ «V» перед второй цифрой означает, что саженец пересаживали в стадии семядолей. Подрезка корней на импортных саженцах обозначается RP – root prooned или знаком "#". Сеянец может оставаться на месте в гряде питомника, но у него специальным инструментом (скобой) подрезают корни для лучшего формирования компактной корневой системы.0/1 – однолетний сеянец;1/×0 – однолетний пикированный сеянец;1/0# – однолетний подрезанный сеянец;2/0 – двухлетний сеянец;1/1 – однолетний сеянец + один год после пересадки;2/1 – двухлетний сеянец + один год после пересадки.Саженцы, полученные путем прививки, обозначаются символом «Х», вторая цифра указывает на число лет, которые саженец провел в питомнике после прививки, третья – число лет в питомнике после пересадки (перевалки).Х/1/0 – однолетняя прививка;Х/2/0 – двухлетняя прививка;Х/0/1 – однолетняя пересаженная прививка;Х/1/1 – двухлетняя пересаженная или переваленная (из горшка в горшок) прививка.Многолетние травянистые растения и кустарники иногда размножают отводками, делением куста и другими способами. Отводки, части куртин или столонов обозначают символом "-" (дефис):-/1/0 – однолетний отводок;-/2/0 – двухлетний отводок;-/1/1 – двухлетний пересаженный отводок или корневой черенок;Саженцы, размноженные культурой тканей, получены вегетативным способом микроклонального размножения, их обозначают ТС (tissue culture). При этом из меристемных (способных к постоянному делению) тканей в пробирке выращивают миниатюрные растения. Такие саженцы полностью идентичны исходному экземпляру, свободны от возбудителей вирусных болезней, они хорошо укореняются. Способ позволяет получать посадочный материал редких растений, а также видов, трудно поддающихся размножению.Орхидеи, выращенные в культуре тканиСаженцы доращивают до нужных кондиций в питомниках, именно туда поступают растения, маркируемые ТС1 (пробирочный саженец в агаре на стадии начала роста корней) и ТС2 (микрорастение, вынутое из пробирки и помещенное в аэрозоль или туман в теплицу). В продаже можно встретить растения, обозначенные ТС3 – укорененный и адаптированный пробирочный саженец. В случае прямой продажи растений из лаборатории, буквы ТС будут следовать за цифрами и символами, обозначающими стадию развития растений.Сосна белокорая Compact Gem в контейнере объемом 2 л. Фото автораВысоту растения определяют от корневой шейки до верхушки, быстрорастущие хвойные и вечнозеленые лиственные растения измеряют до середины прироста текущего года. Высота иногда обозначается буквой «H» (hight), измеряется в сантиметрах и дается в диапазоне, например, 100-120 см. Это связано с невозможностью измерить все деревья или кустарники в данной партии. Обхват ствола деревьев измеряется на высоте 1 м от уровня почвы, он также указывается в некотором диапазоне и обозначается 8/10 в миллиметрах. Для дерева может указываться характеристика: 200-250, 8/10, где первые цифры – высота, вторые – обхват ствола.Для молодых штамбовых деревьев может указываться только высота.Для многоствольных растений – число стволов и обхват самого слабого на высоте 1 м, для кустарников – длина веток.Хлысты, или молодые, неразветвленные деревья обозначают «Wh» (tree whips). У таких деревьев один ствол и отсутствуют или есть немногочисленные боковые ветки. Хлысты бывают однолетними или двухлетними, в случае прививки у них двухлетние корни и однолетняя надземная часть.Штамбовые деревья имеют свободный от ветвей, ровный штамб и развитую крону. Обозначаются St (stem tree), например St150 – штамбовое дерево со штамбом высотой 150 см.Штамбовые деревья в питомнике.Многоствольные деревья имеют несколько стволов, обозначаются MSt (multy stem tree). Формируют такие деревья обрезкой единственного ствола или посадкой нескольких растений в одну яму или контейнер, количество стволов указывают цифрой.Деревья без штамба имеют основной ствол, равномерно от земли обросший боковыми приростами, обозначаются StBu (stem bush).Растения-солитеры используются для одиночной посадки, обозначаются Sol-Solitaire.Яблоня декоративная Hillieri, высотой 150-200 см, солитер, прошел три пересадки; упакован в мешковину и металлическую сетку. Фото автораКроме того, на этикетке может быть указано наименование подвоя для привитых растений, количество пересадок или перевалок (2xv – две пересадки), количество почек для травянистых многолетников типа хосты или пиона (2D – делёнка с двумя почками). Обязательно должно быть приведено торговое и научное (латинское) название растения, сорт, а также производитель.Ориентируясь на маркировку, вы сможете оценить основные характеристики растения и выбрать именно то, которое необходимо в вашем саду.