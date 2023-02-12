Из каких материалов нельзя покупать мебель

К любой мебели предъявляются жесткие требования, изделия должны отвечать установленным санитарным нормам.

Для изготовления мебели должны применяться качественные и безопасные материалы, но некоторые производители забывают об этом и наполняют мебельный рынок низкокачественными изделиями. Потребителям нужно знать, мебель из каких пород дерева лучше не покупать.







Сон – это не просто ночной отдых, это комплекс физиологических процессов, которые, прежде всего, связаны с дыхательной системой. Во время сна начинает интенсивно работать система вентиляции легких, не зря специалисты советуют людям перед сном хорошо проветрить помещение. На качество воздуха в комнате оказывает влияние мебель и предметы интерьера, поэтому они должны быть выполнены из качественных материалов.



Какая мебель вредит здоровью?

Какую мебель лучше купить?

О мебельной обивке

Подавляющее большинство мебельных изделий средней ценовой категории изготовлены из древесно-стружечных плит, при производстве которых применяются вредные для организма смолы – фенолформальдегидная, карбамидоформальдегидная и меламиновая. В состав таких смол входят ядовитые летучие вещества, и если в воздухе наблюдается их повышенная концентрация, то они неизбежно проникают в легкие и другие органы человека. Если в спальне стоит мебель из ДСП, то не удивительно, что люди, часто находящиеся в этой комнате будут болеть.За качеством мебельных изделий следит Роспотребнадзор. Если вы чувствуете, что мебель имеет резкий неприятный запах, значит, она изготовлена с нарушениями санитарных норм и не стоит ее приобретать. В этом случае представители государственной надзорной службы рекомендуют оставить жалобу на производителя на их официальном сайте. Также они предупреждают потребителей, чтобы внимательно смотрели на состояние мебели, поскольку если в процессе перевозки на ее поверхности появились дефекты, это только усилит выделение ядовитых веществ и такую мебель тем более нельзя использовать в быту.Основными признаками отравления ядовитыми веществами являются сухой кашель, головная боль и головокружение. Если возникает чувство тошноты – это свидетельствует о серьезной интоксикации организма.Дорогостоящую мебель из ценных пород древесины не каждый может приобрести. Наиболее качественной и безопасной считается мебель из дуба, орешника, кедра и липы. Изделия, созданные из хвойных пород деревьев, по мнению врачей-пульмонологов, благоприятно влияют на здоровье, поскольку содержат смолы, обладающие бактерицидными свойствами.От покупки изделий из ивы, тиса, падука и березы лучше воздержаться, поскольку смолы данных деревьев могут спровоцировать аллергическую реакцию.Мебельной обивке также следует уделить внимание. Некоторые производители применяют для обтяжки синтетические ткани, характеризующиеся низким уровнем гигроскопичности и высокой электризуемостью. Такие ткани вызывают слабый статический заряд, разрушающий структуру материала и способствующий выделению из него токсичных веществ. Кроме того, статическое электричество оказывает негативное воздействие на организм человека, провоцируя головную боль, головокружение, усталость, раздражительность и нарушения в работе сердца. Это обусловлено проникновением отрицательно заряженных частиц в дыхательные пути.Если вы заботитесь о своем здоровье, выбирайте мебель из безопасных пород древесины и с обивкой из натуральных материалов.