17 красивейших городов мира, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Самые красивые города мира по версии The Daily Telegraph.
Москва, сияющая куполами и верхушками стеклянных зданий, скрывающихся высоко в небе, Киото, пестрящий мощёнными улочками, местными лавками и симпатичными традиционными постройками в окружении изумрудной зелени, Париж, переливающийся вечерними огнями под звуки шарманки, доносящейся из маленьких кафе, Нью-Йорк, поражающей изобилием каменных джунглей, что, громоздясь друг на друга, тянутся острыми крышами вверх к солнцу, утопая в его лучах - это лишь малая часть городов, признанная по версии The Daily Telegraph самыми красивыми в мире.
1. Красавица Москва, Россия
Москва — это Содом и Гоморра в одном флаконе и чинная тишина почти совсем деревенских переулков Замоскворечья.
2. Иерусалим, Израиль
В Иерусалиме исчезает ощущение времени и реальности.
3. Киото, Япония
Киото - хранилище лучших достижений японского искусства, культуры, религии и мысли.
4. Париж, Франция
Париж — гулкий полумрак Нотр-Дама и тихий шёпот туристов в залах Лувра.
5. Брюгге, Бельгия
Чарующий средневековый городок, который будто законсервировался в XV столетии.
6. Нью-Йорк, США
Одним словом, welcome to New York, baby!
7. Венеция, Италия
Упоительная и такая странная. Одновременно помпезная и пошарпанная Венеция, сводящая с ума.
8. Санкт-Петербург, Россия
Город мостов - Санкт-Петербург входит в Список ЮНЕСКО как город, в котором под патронаж взят весь исторический центр.
9. Рим, Италия
Вечный город, куда ведут все дороги, где можно прожить всю жизнь за одни каникулы длиною в день.
10. Исфахан, Иран
Исфахан — половина мира.
11. Сидней, Австралия
Яркий космополитичный Сидней похож на огромный пэчворк.
12. Сиена, Италия
Сиена — одно из немногих мест в Тоскане, сохранившее дух и атмосферу средневековья.
13. Самый синий город Индии Джодхпур
За голубую окраску домов его часто именуют «Голубым городом».
14. Сан-Франциско, США
Сумасшедший Сан-Франциско стоит потраченных денег, нервов и мегабайт цифровика.
15. Луангпхабанг, Лаос
Неспешный и очаровательный Луангпрабанг можно без зазрения совести назвать одним из самых привлекательных городов в ЮВА.
16. Кейптаун, ЮАР
Кейптаун расположен на полуострове у мыса Доброй Надежды, возле подножия горы Тэйбл-Маунтин.
17. Дубровник, Хорватия
Местные шутят: кто видел Дубровник, тот видел всю Хорватию.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии