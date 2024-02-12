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17 красивейших городов мира, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни


Самые красивые города мира по версии The Daily Telegraph.

Самые красивые города мира по версии The Daily Telegraph.

Москва, сияющая куполами и верхушками стеклянных зданий, скрывающихся высоко в небе, Киото, пестрящий мощёнными улочками, местными лавками и симпатичными традиционными постройками в окружении изумрудной зелени, Париж, переливающийся вечерними огнями под звуки шарманки, доносящейся из маленьких кафе, Нью-Йорк, поражающей изобилием каменных джунглей, что, громоздясь друг на друга, тянутся острыми крышами вверх к солнцу, утопая в его лучах - это лишь малая часть городов, признанная по версии The Daily Telegraph самыми красивыми в мире.

1. Красавица Москва, Россия


Москва — это Содом и Гоморра в одном флаконе и чинная тишина почти совсем деревенских переулков Замоскворечья.

Москва — это Содом и Гоморра в одном флаконе и чинная тишина почти совсем деревенских переулков Замоскворечья.

 

2. Иерусалим, Израиль


В Иерусалиме исчезает ощущение времени и реальности.

В Иерусалиме исчезает ощущение времени и реальности.

 

3. Киото, Япония


Киото - хранилище лучших достижений японского искусства, культуры, религии и мысли.

Киото - хранилище лучших достижений японского искусства, культуры, религии и мысли.

 

4. Париж, Франция


Париж — гулкий полумрак Нотр-Дама и тихий шёпот туристов в залах Лувра.

Париж — гулкий полумрак Нотр-Дама и тихий шёпот туристов в залах Лувра.

 

5. Брюгге, Бельгия


Чарующий средневековый городок, который будто законсервировался в XV столетии.

Чарующий средневековый городок, который будто законсервировался в XV столетии.

 

6. Нью-Йорк, США


Одним словом, welcome to New York, baby!

Одним словом, welcome to New York, baby!

 

7. Венеция, Италия


Упоительная и такая странная. Одновременно помпезная и пошарпанная Венеция, сводящая с ума.

Упоительная и такая странная. Одновременно помпезная и пошарпанная Венеция, сводящая с ума.

 

8. Санкт-Петербург, Россия


Город мостов - Санкт-Петербург входит в Список ЮНЕСКО как город, в котором под патронаж взят весь исторический центр.

Город мостов - Санкт-Петербург входит в Список ЮНЕСКО как город, в котором под патронаж взят весь исторический центр.

 

9. Рим, Италия


 

 
Вечный город, куда ведут все дороги, где можно прожить всю жизнь за одни каникулы длиною в день.

Вечный город, куда ведут все дороги, где можно прожить всю жизнь за одни каникулы длиною в день.

 

10. Исфахан, Иран


Исфахан — половина мира.

Исфахан — половина мира.

 

11. Сидней, Австралия


Яркий космополитичный Сидней похож на огромный пэчворк.

Яркий космополитичный Сидней похож на огромный пэчворк.

 

12. Сиена, Италия


Сиена — одно из немногих мест в Тоскане, сохранившее дух и атмосферу средневековья.

Сиена — одно из немногих мест в Тоскане, сохранившее дух и атмосферу средневековья.

 

13. Самый синий город Индии Джодхпур


За голубую окраску домов его часто именуют «Голубым городом».

За голубую окраску домов его часто именуют «Голубым городом».

 

14. Сан-Франциско, США


Сумасшедший Сан-Франциско стоит потраченных денег, нервов и мегабайт цифровика.

Сумасшедший Сан-Франциско стоит потраченных денег, нервов и мегабайт цифровика.

 

15. Луангпхабанг, Лаос


Неспешный и очаровательный Луангпрабанг можно без зазрения совести назвать одним из самых привлекательных городов в ЮВА.

Неспешный и очаровательный Луангпрабанг можно без зазрения совести назвать одним из самых привлекательных городов в ЮВА.

 

16. Кейптаун, ЮАР


Кейптаун расположен на полуострове у мыса Доброй Надежды, возле подножия горы Тэйбл-Маунтин.

Кейптаун расположен на полуострове у мыса Доброй Надежды, возле подножия горы Тэйбл-Маунтин.

 

17. Дубровник, Хорватия


Местные шутят: кто видел Дубровник, тот видел всю Хорватию.

Местные шутят: кто видел Дубровник, тот видел всю Хорватию.

 

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