17 красивейших городов мира, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Самые красивые города мира по версии The Daily Telegraph.

1. Красавица Москва, Россия

Москва — это Содом и Гоморра в одном флаконе и чинная тишина почти совсем деревенских переулков Замоскворечья .

2. Иерусалим, Израиль

В Иерусалиме исчезает ощущение времени и реальности.

3. Киото, Япония

Киото - хранилище лучших достижений японского искусства, культуры, религии и мысли.

4. Париж, Франция

Париж — гулкий полумрак Нотр-Дама и тихий шёпот туристов в залах Лувра.

5. Брюгге, Бельгия

Чарующий средневековый городок, который будто законсервировался в XV столетии.

6. Нью-Йорк, США

Одним словом, welcome to New York, baby!

7. Венеция, Италия

Упоительная и такая странная. Одновременно помпезная и пошарпанная Венеция, сводящая с ума.

8. Санкт-Петербург, Россия

Город мостов - Санкт-Петербург входит в Список ЮНЕСКО как город, в котором под патронаж взят весь исторический центр.

9. Рим, Италия

Вечный город, куда ведут все дороги, где можно прожить всю жизнь за одни каникулы длиною в день.

10. Исфахан, Иран

Исфахан — половина мира.

11. Сидней, Австралия

Яркий космополитичный Сидней похож на огромный пэчворк.

12. Сиена, Италия

Сиена — одно из немногих мест в Тоскане, сохранившее дух и атмосферу средневековья.

13. Самый синий город Индии Джодхпур

За голубую окраску домов его часто именуют «Голубым городом».

14. Сан-Франциско, США

Сумасшедший Сан-Франциско стоит потраченных денег , нервов и мегабайт цифровика.

15. Луангпхабанг, Лаос

Неспешный и очаровательный Луангпрабанг можно без зазрения совести назвать одним из самых привлекательных городов в ЮВА.

16. Кейптаун, ЮАР

Кейптаун расположен на полуострове у мыса Доброй Надежды, возле подножия горы Тэйбл-Маунтин.

17. Дубровник, Хорватия

Местные шутят: кто видел Дубровник, тот видел всю Хорватию.

Москва, сияющая куполами и верхушками стеклянных зданий, скрывающихся высоко в небе, Киото, пестрящий мощёнными улочками, местными лавками и симпатичными традиционными постройками в окружении изумрудной зелени , Париж, переливающийся вечерними огнями под звуки шарманки, доносящейся из маленьких кафе, Нью-Йорк, поражающей изобилием каменных джунглей, что, громоздясь друг на друга, тянутся острыми крышами вверх к солнцу, утопая в его лучах - это лишь малая часть городов, признанная по версиисамыми красивыми в мире.