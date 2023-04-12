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Советы для получения богатого урожая лука

Для того чтобы осенью собирать богатый урожай лука, весной необходимо правильно обработать и посадить лук-севок. Следуя простым советам, вы сможете в несколько раз увеличить количество урожая, не применяя при этом дорогие удобрения.
Первое важное правило -посев лука следует проводить только тогда, когда погода нормализуется, так как заморозки могут погубить весь урожай. Лук-севок должен быть мелким, не более 1 см в диаметре.

Советы для получения богатого урожая лука

За неделю до посадки лука-севка необходимо подготовить грядку. Для этого в грунт вносится компост из расчёта 1 ведро компоста на 1 кв.м земли. Перед посадкой лук-севок необходимо обработать в древесной золе. Такая обработка поможет защитить посадочный материал от болезней и вредителей, а также сделает урожай обильным и крупным. Для приготовления эффективного средства в двух литрах воды разводится 100 гр. древесной золы. После того как зольный раствор настоится 1 час, залейте им лук-севок на 10 минут.

Советы для получения богатого урожая лука

Посадку лука осуществляют в борозды глубиной около 5 см. Расстояние между бороздами должно быть порядка 15 см. Луковицы следует высаживать на расстоянии примерно 7 см друг от друга.

Советы для получения богатого урожая лука

Для защиты посадок лука от вредителей поможет натуральное средство, приготовленное из равного количества древесной золы, табачной пыли и молотого перца. Это средство необходимо посыпать между рядами.
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