Как избавиться от тараканов при помощи подручных средств

Когда у кого-то в квартире появляются тараканы, страдают все соседи, особенно, когда хозяин квартиры не следит за чистотой жилья. Если соседи ничего не предпринимают, тараканы продолжат плодиться, и избавиться от них будет сложнее.







Другая причина – это травля насекомых соседями. Вредители спасаются от гибели, они могут перемещаться из квартиры в квартиру через щели.

О вреде магазинных средств

Клейкая ловушка для тараканов своими руками

Возможно, вы сами принесли тараканов домой из общественных мест. Эти пронырливые существа могли заползти в ваши вещи, пакеты с продуктами, одежду.Предугадать появление тараканов почти невозможно. Поэтому, если вы заметили вредителей у себя в квартире, немедленно приступите к профилактике квартиры.Бороться с тараканами с каждым годом все сложнее – они адаптируются к химикатам, и старые средства уже не действуют. Это вынуждает производителей создавать инсектициды более агрессивного действия. Подходить к их выбору нужно серьезно, во-первых, почитать информацию и отзывы, во-вторых, потребовать сертификат. Средство может не уничтожить насекомых, но окажет отрицательное действие на ваше здоровье. С осторожностью к магазинным средствам нужно отнестись аллергикам. Также нельзя предсказать, как яды повлияют на детей, животных.Бывает так, что привычными средствами тараканов уже не выведешь. Они перестают действовать, либо истекает срок годности. Если отчаянные попытки бороться с тараканами ядом и химикатами не привели к ожидаемому результату, стоит попробовать ловушки из подручных средств.В магазинах продаются различные приспособления, но клейкую ловушку можно сделать и самому. Для этого понадобится скотч, желательно, двусторонний, так как у него сильнее клейкость, а обычный скотч сохраняет клейкие свойства до 2 дней.Отрезаем несколько пластинок 10-15 см и кладем их на поверхность клейкой стороной вверх, закрепляем маленькими кусочками скотча с двух сторон. Лучше не использовать обратную сторону двустороннего скотча, поскольку потом его будет трудно отклеить от мебели. Важно найти места и приклеить скотч туда, где вредителей больше всего: возле щелей, на столе, кухонных тумбочках, в ящиках и шкафчиках.На клейкую сторону скотча положите приманку, что-нибудь съестное, чтобы привлечь тараканов запахом.Преимущество клейкой ловушки заключается в том, что ее можно разместить в любом месте: возле еды, на столе, в то время как гели, аэрозоли и другие инсектицидные средства неудобно применять в местах хранения продуктов, поскольку они обладают токсичным действием и могут нечаянно попасть на продукты, а следы от препаратов могут испортить кухонную мебель.