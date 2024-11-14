Почему мудрые хозяйки не выбрасывают банановую кожуру в мусорное ведро

Большинство хозяек считают, что от фруктовых и овощных очисток нет никакой пользы, а поэтому без зазрения совести отправляют их в мусорное ведро. Сегодня мы решили развенчать этот миф на примере банановой кожуры.

Рассказываем, как можно использовать ее в быту, для здоровья и красоты. Спойлер: вы удивитесь, насколько полезной может быть обычная шкурка от банана.

Лайфхак 1: Делайте отвар

Лайфхак 2: Отбеливайте зубы

Лайфхак 3: Массажируйте лицо

Лайфхак 4: Боритесь с тлей

Лайфхак 5: Добавляйте в компост

Лайфхак 6: Возвращайте блеск обуви

Лайфхак 7: Успокаивайте раздражения на коже

Лайфхак 8: Полируйте серебро и листья растений

Лайфхак 9: Делайте домашний уксус

Лайфхак 10: Маринуйте мясо

Прокипятить банановую кожуру 10 минут.Наверняка вы не знали о том, что в банановой кожуре содержится масса полезных витаминов и минералов. Приведем лишь несколько примеров: 12% суточной нормы клетчатки, 17% суточной нормы витамина С, 20% суточной нормы витамина B6, 12% суточной нормы калия. Впечатляет правда? Предлагаем воспользоваться этим волшебным составом, и улучшить с его помощью состояние своего здоровья.Положите банановую шкурку в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Дождитесь, пока жидкость закипит, убавьте огонь и варите кожуру около 10 минут, после чего достаньте ее из кастрюли. Остывший отвар добавляйте в соки, смузи, компоты и другие напитки, чтобы увеличить их питательную ценность и пользу для здоровья.Результат до и после отбеливания шкуркойШокирующая новость: с помощью банановой шкурки можно отбелить зубы в домашних условиях, не прибегая к специальным средствам. Это становится возможным благодаря тому, что в состав кожуры входит много минералов, полезных для зубов.Все, что вам нужно сделать для достижения желаемого результата – протирать зубы мягкой стороной шкурки после каждой процедуры чистки. Таким образом вы удалите пятна с эмали, а также нейтрализуете вред от химических веществ, которые содержатся в пасте.Протрите кожу мягкой стороной банановой шкурки.Кроме полезных витаминов и минералов в состав кожуры входят натуральные фруктовые кислоты и питательные вещества, которые благоприятно влияют на состояние кожи. Если регулярно массажировать лицо мягкой стороной банановой шкурки, вы добьетесь питания, увлажнения и отшелушивания омертвевших частичек. Кроме того, после такой процедуры кожа станет мягкой, нежной и сияющей. Некоторые женщины утверждают, что такой лайфхак даже помогает уменьшить морщинки, но только массаж нужно делать ежедневно.Кстати, рецепты с банановой кожурой полезны и для устранения пигментным пятен. Антиоксиданты, а также витамины А, В, С, Е положительно скажутся на здоровье коже и помогут убрать несовершенства. Помассируйте лицо пять минут мякотью шкурки, оставьте на 20 минут, а затем смойте теплой водой. Повторяйте ежедневно утром и вечером.Банановая кожура отпугнет вредителей.Если у вас есть сад, вы наверняка часто сталкиваетесь с тлей и результатами ее деятельности. Устали покупать дорогие средства, которые, вопреки заверениям производителей, не помогают избавиться от вредителей? Тогда попробуйте более бюджетный способ для борьбы с ними.Возьмите кожуру от нескольких спелых бананов и разложите их вокруг садовых растений прямо под поверхностью почвы. При разложении она будет выделять газы, которые не понравятся вашим «гостям», и они отправятся искать себе более подходящее жилье. Однако старайтесь не перебарщивать с количеством кожуры, иначе вместо тли вам придется бороться с осами и грызунами, которые придут к деревьям в поисках сладкой закуски.Удобрение для растений из банановой кожуры.Пожалуй, этот вариант использования банановой кожуры является самым очевидным и популярным. Вместо того, чтобы выбрасывать шкурку в мусорное ведро, отправьте ее в компост. В процессе разложения она напитает грунт калием и фосфором, которые входят в ее состав, что положительно отразится на развитии корневой системы, а также улучшит общее состояние растения.Чтобы финальный результат вас порадовал, кроме банановой кожуры добавляйте и другие компоненты – качественный компост должен состоять из большого количества ингредиентов, каждый из которых выполняет свою функцию.На заметку: Шкурка подходит и в качестве подкормки для саженцев. Для этого порежьте ее на несколько кусочков, положите на дно горшка, засыпьте небольшим количеством грунта, а потом посадите саженец или семена. Кожура даст будущим растениям необходимый комплекс питательных веществ для роста и развития, укрепит корневую систему, повысит устойчивость к болезням. Главное – убедиться, что кожура надежно скрыта под слоем земли и саженцы не касаются ее. В ином случае есть риск сжечь ростки.Натирайте кожаную обувь до блеска.Кожаная обувь отличается высоким качеством и долговечностью, однако даже у нее однажды наступает момент «кризиса». Если ботинки или туфли выглядят заношенными и не блестят как раньше, а обувной крем лишь подчеркивает проблему, воспользуйтесь помощью банановой кожуры. Вам понадобится мягкая внутренняя стороны, которая богата фруктовыми кислотами, необходимыми для качественного процесса полировки. Хорошенько протрите ею поверхность чистых ботинок и наслаждайтесь результатом – обувь будет сиять!Кожура успокоит кожу при укусе комараРаздражения и покраснения на коже – вещь неприятная. Конечно, можно подождать, пока они пройдут сами собой, но зачем, если с помощью банановой кожуры у вас получится справиться с проблемой за считанные минуты? Витамины, минералы и фруктовые кислоты, которые содержатся в шкурке, снимут зуб, боль и покраснения, и кожа сразу почувствует себя намного лучше. Этот лайфхак идеален при укусах насекомых, а также в случае раздражения после бритья. Берите на заметку!Банановая кожу вернет блескБанановой кожурой можно полировать сразу несколько вещей. Первая – это серебро. Помните фруктовые кислоты, которые мы советовали использовать для пилинга кожи в одному из предыдущих пунктов? Так вот, они также идеально подходят для полировки столового серебра и украшений из этого металла. Сама процедура простая и понятная: возьмите кусочек шкурки и мякотью обработайте подготовленное заранее серебро. От черноты банан не избавит, но вернет потерянный блеск.Также кожуру часто использует для полировки крупных листьев комнатных растений, например, у фикуса, кротона или монстеры. Она уберет грязь, пыль и прочие загрязнения, придаст роскошный блеск и сияние. Это нужно не только для красоты, но и для качественного очищения воздуха.У уксуса будет пикантный вкус.Если вы никогда не пробовали домашний уксус, то очень много потеряли. Приготовленный на банановой кожуре, он отличается пикантным вкусом: кисло-сладким, с горьковатыми нотками. Кроме того, уксусу переходят все полезные вещества, которые содержатся в шкурке банана, поэтому он точно улучшит состояние вашего здоровья. Попробуйте добавить его в салат или в маринад для мяса – результат вас приятно удивит.Банан сделает мясо сочным и нежным.Кстати, о маринадах. В них можно использовать не только банановый уксус, но и кожуру фрукту. Это нужно для того, чтобы мясо было мягким, нежным, сочным и не пригорало в процессе приготовления. Секретный ингредиент часто используют в азиатской кухне, но и в других рецептах он будет уместным. Перед тем, как добавлять кожуру в маринад, тщательно промойте ее под проточной водой, чтобы убрать всю грязь, пыль и химию (если она там присутствовала). После этого можете приступать к готовке.