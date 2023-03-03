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Зачем в «сталинках» делали пороги между комнатами


Зачем в «сталинках» делали пороги между комнатами


Современное строительство ведется слишком быстрыми темпами. Дома растут, как грибы после дождя. В крупных городах новостройки уже вытесняют старые здания, а скоро, возможно, эта тенденция коснется и провинции. Но у домов, построенных в советское время, есть свои положительные особенности, например, пороги между комнатами в «сталинках». Зачем их делали, попробуем разобраться.

1. Особенности «сталинок»


Построенные в 30-х-50-х годах прошлого века квартиры имели отличное месторасположение, высокие потолки и большую площадь / Фото: pastvu.com

Построенные в 30-х-50-х годах прошлого века квартиры имели отличное месторасположение, высокие потолки и большую площадь / Фото: pastvu.com

 

Этот тип жилых домов у многих людей и сейчас ассоциируется с элитной и очень надежной жилплощадью. Построенные в 30-х-50-х годах прошлого века, они имели отличное месторасположение, высокие потолки и большую площадь. Качество построек тоже очень высокое, а в самом жилье продумана каждая мелочь.
Комнаты старых сталинках раздельные, а в дверях имеются пороги. Казалось бы, вообще не понятно, зачем они нужны, ведь только мешают / Фото: remontnik.ru

Комнаты старых сталинках раздельные, а в дверях имеются пороги. Казалось бы, вообще не понятно, зачем они нужны, ведь только мешают / Фото: remontnik.ru


Обычно квартиры предназначались для высоких чиновников, поэтому площадь их маленькой не назовешь. Комнаты здесь раздельные, а в дверях имеются пороги. Казалось бы, вообще не понятно, зачем они нужны, ведь только мешают. На самом деле, это полезные элементы, хотя и не очень удобные.

2. Зачем это делалось


В период строительства домов этого типа, а это 30-40 года прошлого столетия, центрального газоснабжения еще не было / Фото: Twitter

В период строительства домов этого типа, а это 30-40 года прошлого столетия, центрального газоснабжения еще не было / Фото: Twitter

 

В первую очередь следует отметить, что в период строительства домов этого типа центрального газоснабжения еще не было. Речь сейчас о сооружениях, относящихся к тридцатым-сороковым годам двадцатого столетия. Москву начали газифицировать уже со второй половины сороковых годов. Тепло же обеспечивалось за счет печного отопления, а в некоторых домах печи сохранились и до наших дней.
Пороги в сталинках старой постройки делались, чтобы в комнатах сохранялось тепло / Фото: skyscrapercity.com

Пороги в сталинках старой постройки делались, чтобы в комнатах сохранялось тепло / Фото: skyscrapercity.com

 

Порог же делался, чтобы в комнатах сохранялось тепло. Эта деталь обеспечивала плотное прилегание двери к полу, что помогало поддерживать оптимальную температуру внутри. К тому же, порог способствовал улучшению звукоизоляции, так как в таких домах перегородки делались достаточно тонкими, и не позволял посторонним ароматам попадать из одной комнаты в другую. Это было очень даже актуально, так как в ряде домов прямо в квартирах были установлены мусоропроводы.
Несмотря на то, что сегодня пороги в большинстве своем убираются, многие их оставляют, правда, слегка модернизируя / Фото: waysi.ru

Несмотря на то, что сегодня пороги в большинстве своем убираются, многие их оставляют, правда, слегка модернизируя / Фото: waysi.ru

 

Еще один плюс заключался в том, что пороги позволяли дверь плотно зафиксировать в проеме. Так как современных стройматериалов не было (монтажной пены, к примеру), то это была настоящая проблема. Таким образом, проникнуть в помещение посторонним лицам было не так-то просто. Несмотря на то, что сегодня пороги в большинстве своем убираются, многие их оставляют, правда, слегка модернизируя.

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Зачем в «сталинках» делали пороги между комнатами

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Зачем в «сталинках» делали пороги между комнатамиПодписаться на мой Instagram
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