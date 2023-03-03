Зачем в «сталинках» делали пороги между комнатами

1. Особенности «сталинок»

Построенные в 30-х-50-х годах прошлого века квартиры имели отличное месторасположение, высокие потолки и большую площадь / Фото: pastvu.com

Комнаты старых сталинках раздельные, а в дверях имеются пороги. Казалось бы, вообще не понятно, зачем они нужны, ведь только мешают / Фото: remontnik.ru

2. Зачем это делалось

В период строительства домов этого типа, а это 30-40 года прошлого столетия, центрального газоснабжения еще не было / Фото: Twitter

Пороги в сталинках старой постройки делались, чтобы в комнатах сохранялось тепло / Фото: skyscrapercity.com

Несмотря на то, что сегодня пороги в большинстве своем убираются, многие их оставляют, правда, слегка модернизируя / Фото: waysi.ru